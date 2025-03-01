ИНТЕРВЬЮ Кристина Каллас пришла в политику, чтобы сделать все школы эстоноязычными

- Поживем - увидим! Времена очень трудные. Популярность всего правительства низкая. В этой коалиции нелегко было принимать решения.

Профессия политика никогда меня не привлекала. Это большая тема, почему я пришла в политику. Это был переход на эстоноязычное обучение и укрепление эстонской школы. Работая в образовании, я испытывала такую фрустрацию от того, что мы все не можем и не можем принять решение и сделать что-то с этой проблемой. Судьбе было угодно, что я теперь здесь и сама претворяю это в жизнь.

Я спокойно могу смотреть в лицо своим детям и следующим поколением, ведь я что-то для этого сделала. Я не просто наблюдала со стороны и жаловалась, что все плохо и почему ничего не делают.

Люди в политике должны меняться. Я не верю карьерным политикам. В какой-то момент ты настолько глубоко погружаешься в эту политическую машину, что теряешь ощущение того, что в действительности происходит вокруг. Эта машина сама начинает производить твои ценности и принципы. Я не вижу себя политиком в течение 20 лет.

- Почему "Eesti 200" после очень успешного выступления на выборах в Рийгикогу менее, чем за два года, потеряла большую часть своих сторонников?