Отопление нарвских домов в феврале оставалось в среднем относительно дешевым, благодаря тому, что единственный действующий энергоблок Балтийской электростанции почти все дни поставлял на рынок электроэнергию, попутно давая приграничному городу тепло.
Энергетики: центральное отопление в Нарве в феврале оказалось сравнительно недорогим для потребителей
Как подсчитали в принадлежащей "Eesti Energia" энергокомпании "Enefit Power" и ее дочернем сетевом предприятии "Narva Soojusvõrk", около 90% теплоэнергии, поданной в город Нарва в течение февраля, было произведено на 11-м блоке Балтийской электростанции. Там для производства электричества в котле сжигают смесь сланца и древесной щепы, а остаточное тепло продается в нарвскую сеть по сравнительно низкой цене.
Остальные приблизительно 10% теплоэнергии для обогрева и горячего водоснабжения Нарвы в течение февраля Балтийская электростанция произвела в своей газовой котельной. Газовое отопление обходится потребителям приблизительно в полтора раза дороже условно сланцевого.
Как отметили в "Narva Soojusvõrk", потребление теплоэнергии в Нарве в феврале было суммарно больше январского на один процент, но понизившийся благодаря работе электростанции тариф уменьшил счета за отопление в среднем на семь процентов.
Для сравнения: по данным теплосетевого предприятия, усредненный счет за отопление для конечного потребителя в Нарве в декабре 2024 года составлял 150 евро (2,8 евро за квадратный метр), в январе 2025 года - 130 евро (в среднем 2,5 евро за квадратный метр), в феврале - 120 евро (в среднем 2,3 евро за квадратный метр).
Напомним, Департамент конкуренции осенью 2024 года разрешил энергетикам и сетевикам с декабря повысить максимальную цену на теплоэнергию для потребителей в Нарве на приблизительно 48 процентов - с 90 до 133 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота. Это повышение вызвало всеобщее недовольство, особенно учитывая, что еще во второй половине 2023 года теплотариф резко подскочил на 84 процента.
Вдобавок, с апреля 2025 года максимально разрешенная цена на теплоэнергию для Нарвы опять повысится на 14 процентов, достигнув 152 евро за мегаватт-час.
Однако, согласно решению Департамента конкуренции, нарвский теплотариф должен оставаться на уровне 2023 года в тех случаях, когда комапния "Enefit Power" вырабатывает тепло одновременно с электроэнергией на единственном оставшемся в работе 11-м блоке Балтийской электростанции.
Нынешней весной 11-й блок Балтийской электростанции исчерпает свой технический ресурс и должен будет отправиться на ремонт. В работу он вернется, по плану, к декабрю. До того времени отопление и горячее водоснабжение нарвских домов будет обеспечивать только газовая котельная "Enefit Power", где производство теплоэнергии максимально дорогое из-за дорожающего природного газа. Доля цены на газ там достигает 77% от общей стоимости теплоэнергии.