Энергетики: центральное отопление в Нарве в феврале оказалось сравнительно недорогим для потребителей

Как подсчитали в принадлежащей "Eesti Energia" энергокомпании "Enefit Power" и ее дочернем сетевом предприятии "Narva Soojusvõrk", около 90% теплоэнергии, поданной в город Нарва в течение февраля, было произведено на 11-м блоке Балтийской электростанции. Там для производства электричества в котле сжигают смесь сланца и древесной щепы, а остаточное тепло продается в нарвскую сеть по сравнительно низкой цене.

Остальные приблизительно 10% теплоэнергии для обогрева и горячего водоснабжения Нарвы в течение февраля Балтийская электростанция произвела в своей газовой котельной. Газовое отопление обходится потребителям приблизительно в полтора раза дороже условно сланцевого.

Как отметили в "Narva Soojusvõrk", потребление теплоэнергии в Нарве в феврале было суммарно больше январского на один процент, но понизившийся благодаря работе электростанции тариф уменьшил счета за отопление в среднем на семь процентов.

Для сравнения: по данным теплосетевого предприятия, усредненный счет за отопление для конечного потребителя в Нарве в декабре 2024 года составлял 150 евро (2,8 евро за квадратный метр), в январе 2025 года - 130 евро (в среднем 2,5 евро за квадратный метр), в феврале - 120 евро (в среднем 2,3 евро за квадратный метр).