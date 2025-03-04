Нарва сильно просчиталась с затратами на отопление нового пневмохолла

Нарвский футбольный холл под гигантским пневмокуполом торжественно открыли для спортивных тренировок в начале зимы 2024 года. Первый же счет за отопление шокировал всех причастных: за обогрев пространства под куполом, в раздевалках и служебных помещениях в декабре пришлось заплатить 27341 евро.

За отопление в январе пришел счет в размере 19121 евро, в феврале - 22733 евро.

Директор Нарвского спортцентра, которому передан в управление футбольный холл, Андрей Шилин подтверждает, что отопление обходится сильно дороже, чем предполагалось изначально при планировании бюджета. Тогда за ориентир брали потребление теплоэнергии в мегаваттах в очень похожем Мяннимяэском футбольном холле в Вильянди, плюс к этому еще добавляли 20-процентный "северный" коэффициент, однако действительность все равно превзошла прогнозы.

Для сравнения: за отопление Мяннимяэского футбольного холла город Вильянди заплатил в декабре 11505, а в январе - 9246 евро, то есть более чем в два раз меньше, чем коллеги в Нарве. Зафиксированное теплопотребление в мегаваттах Нарвского футбольного холла оказалось почти в два раза большим.

Что касается потребления электричества новым холлом, то оно, в отличие от отопления, оказалось даже пониже, чем в Вильянди.

К сведению, довольно много электричества потребляется для постоянного нагнетания воздуха под гибкий купол пневмохолла, тогда как температура потока выдерживается теплообменниками, подключенными к сети центрального отопления.