Содержание в Нарве нового пневмохолла для футболистов, а конкретно отопление, оказалось делом чрезвычайно дорогим, тогда как цены на тренировки там установлены рекордно низкие по эстонским меркам. Руководитель спортцентра и чиновники сообща ищут способ устранения образовавшейся в бюджете бреши, через которую внепланово улетучиваются десятки тысяч евро.
Нарва сильно просчиталась с затратами на отопление нового пневмохолла
Нарвский футбольный холл под гигантским пневмокуполом торжественно открыли для спортивных тренировок в начале зимы 2024 года. Первый же счет за отопление шокировал всех причастных: за обогрев пространства под куполом, в раздевалках и служебных помещениях в декабре пришлось заплатить 27341 евро.
За отопление в январе пришел счет в размере 19121 евро, в феврале - 22733 евро.
Директор Нарвского спортцентра, которому передан в управление футбольный холл, Андрей Шилин подтверждает, что отопление обходится сильно дороже, чем предполагалось изначально при планировании бюджета. Тогда за ориентир брали потребление теплоэнергии в мегаваттах в очень похожем Мяннимяэском футбольном холле в Вильянди, плюс к этому еще добавляли 20-процентный "северный" коэффициент, однако действительность все равно превзошла прогнозы.
Для сравнения: за отопление Мяннимяэского футбольного холла город Вильянди заплатил в декабре 11505, а в январе - 9246 евро, то есть более чем в два раз меньше, чем коллеги в Нарве. Зафиксированное теплопотребление в мегаваттах Нарвского футбольного холла оказалось почти в два раза большим.
Что касается потребления электричества новым холлом, то оно, в отличие от отопления, оказалось даже пониже, чем в Вильянди.
К сведению, довольно много электричества потребляется для постоянного нагнетания воздуха под гибкий купол пневмохолла, тогда как температура потока выдерживается теплообменниками, подключенными к сети центрального отопления.
Чтобы снизить затраты на отопление Нарвского футбольного холла там срочно понизили в автоматике температуру с нормальных +9 до минимально допустимых +4 градусов, но это не сильно помогло. Сделать еще холоднее нельзя - возникнут проблемы с конденсатом и пропадет гарантия производителя.
Более того, во время сильных снегопадов температуру приходилось даже существенно повышать, чтобы не позволять скапливаться на куполе большому количеству снега. Это дело один раз поначалу проворонили, что привело к серьезному происшествию со сходом снежной лавины. Вынужденный разогрев купола отчасти обусловил повышенное теплопотребление минувшей зимой, которая по части снега удалась нынче, по большому счету, только на северо-востоке Эстонии.
Как рассказал Андрей Шилин, ответ на вопрос о том, почему теплопотребление нарвского пневмохолла настолько сильнее вильяндиского, в настоящее время ищут разные специалисты. Спортцентру же приходится постоянно искать деньги на оплату заоблачных счетов.
Усугубляет проблему дорогого содержания нового пневмохолла его недостаточная доходность, корень которой скрывается в низких тарифах на использование поля спортсменами - футбольными клубами прежде всего. Тарифы были утверждены в декабре Нарвской горуправой, которая считала политически важным сделать их общедоступными. Как результат, Нарвский футбольный холл работает по ценам ниже себестоимости. "Мы можем сравнивать себя с другими самоуправлениями, и, действительно, у нас самый дешевый тариф", - подтвердил Шилин.
Час аренды поля целиком для тренировок в Нарвском футбольном холле стоит 20-35 евро, в зависимости от времени дня или вечера, а в Мяннимяэском футбольном холле в Вильянди - 51 евро, но там есть хорошие скидки для школьников и молодежи. Состязание взрослых команд стандартной продолжительностью 135 минут под куполом вильяндиского пневмохолла будет стоить 153 евро, а в нарвском - на 18 евро дешевле (60 евро за час).
Относительная дешевизна аренды футбольного поля в нарвском пневмохолле уже начинает манить сюда на тренировки клубы и команды из других мест, как рассказал Шилин. Денежный оборот, конечно, растет, однако доходы все равно не покрывают затраты.
"Футбольный холл сейчас здорово нагружает бюджет города в целом и Нарвского спортцентра в частности. Что будет дальше - посмотрим", - неопределенно подытожил Шилин, подразумевая, что решение будет за местными чиновниками и политиками.
- Строительство пневмохолла для футболистов и легкоатлетов, завершившееся с некоторыми недоработками в ноябре 2024 года, обошлось Нарве округленно в 7 миллионов евро. Работы выполнило ТОО "Revin Grupp".
- Под гибким двухслойным куполом из ПВХ, достигающим в высоту 21 метра, поместилось футбольное поле (64х100 м) с синтетической травой, проложены четыре беговые дорожки - две вокруг всего поля плюс еще две только с одной стороны, вдобавок имеется прыжковая яма. В построенном сбоку бетонном здании холла есть раздевалки, технические помещения, помещение для кафе и так далее. На втором уровне оборудованы трибуны для болельщиков на 150 мест.
- Оператором пневмохолла назначено муниципальное учреждение "Нарвский спортцентр".
- Нарвская горуправа в течение около месяца не могла утвердить прейскурант услуг Нарвского футбольного холла, но в итоге 11 декабря 2024 года тогдашний мэр Яан Тоотс подписал соответствующий приказ - и на следующий день холл наконец открылся для тренировок и футбольных матчей.