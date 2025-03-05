Точно по графику достроен первый в Нарве за многие годы полностью новый многоквартирный дом, расположившийся у берега пограничной реки. Теперь начинается передача квартир покупателям.
В Нарве достроили новый дом и скоро начнут встречать новоселов
Строительство шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 началось в декабре 2023 года, а завершилось, как и было запланировано, в начале весны 2025 года. Нарвская горуправа на заседании 5 марта постановила выдать новостройке разрешение на эксплуатацию.
Дом вырос за год с небольшим приблизительно на месте снесенного восемь лет назад здания Нарвской Юхкентальской средней школы, или бывшей школы №7, рядом со смотровой платформой у реки Нарва "Пятикроновый вид" и неподалеку от Нарвской Александровской церкви. Рядом с домом построен большой подземный паркинг и наземная автопарковка.
Янно Мерилоо, член правления АО "Vallikraavi Kinnisvara", которое выступает девелопером этого проекта под названием "Joaoru Residentsid", подтвердил, что с получением от Нарвской горуправы разрешения на эксплуатацию можно начинать окончательное оформление квартир в собственность, что теперь и происходит.
Ранее сообщалось, что теперь уже бывший мэр Нарвы Яан Тоотс тоже бронировал себе в новом доме одну из тех квартир, из окон которых открывается вид на пограничную реку и две крепости на ее берегах. После снятия Тоотса с должности мэра в конце 2024 года он заявлял, что все равно не откажется от покупки нарвской квартиры, хотя является постоянным жителем города Тарту.
По проекту нового жилого квартала "Joaoru Residentsid" в начале нарвской улицы Раудсилла можно построить до пяти похожих домов, но пока что, по словам Мерилоо, решение о начале возведения второго дома не принято.
Начало строительства дома задержалось из-за войны
Двумя равными совладельцами девелоперской фирмы "Vallikraavi Kinnisvara" являются бизнесмены Райво Ранд и Айвар Туулберг, более известные в качестве владельцев концерна "Rand & Tuulberg", одного из крупнейших в Эстонии. Их АО "Vallikraavi Kinnisvara" купило в 2016 году у города Нарва за 331150 евро участок недвижимости по адресу: улица Раудсилла, 1. Данное место привлекает широким видом на пограничную реку, речной променад и две крепости.
Новый владелец недвижимости быстро снес там пустовавшее здание бывшей Юхкентальской школы, которая была закрыта еще в 2006 году, и взялся за бизнес-план строительства жилого комплекса.
Детальная планировка была инициирована в том же 2016 году, чтобы спланировать возведение до пяти шестиэтажных жилых домов. Проведены геологические исследования находящейся в основании участка скалы и оценка влияния строительства на охраняемую зону речного берега. Готовая детальная планировка была установлена в 2020 году.
Ходатайство о разрешении на строительство АО "Vallikraavi Kinnisvara" представило в Нарвскую горуправу в октябре 2021 года, одновременно начав поиск потенциальных покупателей для будущего жилья.
Планировалось начать строить первый квартирный дом и автопарковку "Joaoru Residentsid" весной 2022 года. Реклама нового жилья в Нарве у границы готовилась также в Санкт-Петербурге. Однако в планы вмешалась война в Украине, развязанная Россией. Разрешение на строительство первого дома "Joaoru Residentsid" было выдано Нарвской горуправой "Vallikraavi Kinnisvara" 2 марта 2022 года, то есть на седьмой день полномасштабного вторжения.
Столкнувшись с таким форс-мажором, АО "Vallikraavi Kinnisvara" попросило Нарвскую горуправу продлить сроки выполнения инвестиционных обязательств, взятых компанией еще при покупке недвижимости. Горуправа удовлетворила это ходатайство в апреле 2023 года. Новым сроком инвестирования в развитие участка была установлена середина 2029 года.
Первый дом из пяти успешно достроен, как и планировалось, в марте 2025 года. Строительство других четырех пока что не ожидается.