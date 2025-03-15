Критическую, а то и насмешливую реакцию вызвали как обращение депутатов Нарвского горсобрания к Кристену Михалу, так и дача особого поручения городской управе и мэру, чтобы те выполняли по сути обычную их работу.
Народная реакция на обращение нарвских властей к премьер-министру: "Они получат от Михкеля просто пинок под зад"
Нарвское городское собрание 10 марта утвердило ранее представленный текст обращения к премьер-министру Кристену Михалу: местные политики просят главу правительства обсудить, как помочь жителям приграничного города справляться с ценой на сильно подорожавшее за последние полтора года центральное отопление.
В тот же день дигитально подписанное председателем горсобрания Татьяной Стольфат обращение отослали из Нарвской ратуши в Дом Стенбока. О первой реакции там на письмо из Нарвы "Северное побережье" писало накануне.
Инициативу с обращением и дачей задания горуправе подняли на смех некоторые жители Нарвы. "Конечно, они получат от Михкеля (подразумевается премьер-министр Кристен Михал. - И.С.) просто пинок под зад", - активная нарвитянка Татьяна Алексеева высказалась простецким языком.