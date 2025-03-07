ФОТОГАЛЕРЕЯ Новый дом в Нарве начал принимать новоселов, экс-мэр Тоотс заселится не первым

Строительство шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 началось в декабре 2023 года, а завершилось, как и было запланировано, в марте 2025-го. Нарвская горуправа в минувшую среду, как уже сообщало "Северное побережье", постановила выдать новостройке разрешение на эксплуатацию, так что это официально больше не стройплощадка, а вполне себе жилой дом.

Янно Мерилоо, член правления АО "Vallikraavi Kinnisvara", которое выступает девелопером этого проекта под названием "Joaoru Residentsid", подтвердил, что с получением от Нарвской горуправы разрешения на эксплуатацию началось заселение дома.

Первое новоселье - в день рождения

Первым поселившимся в доме по улице Раудсилла, 1 стал известный предприниматель из Таллинна Ааре Пихельгас, владелец и руководитель нарвского завода "Waldchnep". Хотя, строго говоря, самым-самым первым заселился в подземном гараже его электрический "Мерседес", для которого там установлено зарядное устройство. После подключения автомобиля к сети новосел с девелопером подписали в лобби дома акт о передаче жилья во владение, добрыми словами и игристым вином отметили это событие, еще раз проверили квартиру, где в это время завершалась сборка кухонной мебели, - и готово!

В первый же вечер в своей новой нарвской квартире Ааре Пихельгас отметил с друзьями не только новоселье, но и собственный день рождения.