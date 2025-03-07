"Нам в Таллинне говорят: ну, ребята, вы сумасшедшие!" - признается представитель девелоперской компании, получив в руки официальное разрешение на начало заселения первого в Нарве за многие годы полностью нового многоквартирного дома. С этой недели началась передача квартир владельцам, а первый из них отпраздновал на новых квадратных метрах сразу и новоселье, и день рождения.
ФОТОГАЛЕРЕЯ ⟩ Новый дом в Нарве начал принимать новоселов, экс-мэр Тоотс заселится не первым
Строительство шестиэтажного 45-квартирного дома по нарвской улице Раудсилла, 1 началось в декабре 2023 года, а завершилось, как и было запланировано, в марте 2025-го. Нарвская горуправа в минувшую среду, как уже сообщало "Северное побережье", постановила выдать новостройке разрешение на эксплуатацию, так что это официально больше не стройплощадка, а вполне себе жилой дом.
Янно Мерилоо, член правления АО "Vallikraavi Kinnisvara", которое выступает девелопером этого проекта под названием "Joaoru Residentsid", подтвердил, что с получением от Нарвской горуправы разрешения на эксплуатацию началось заселение дома.
Первое новоселье - в день рождения
Первым поселившимся в доме по улице Раудсилла, 1 стал известный предприниматель из Таллинна Ааре Пихельгас, владелец и руководитель нарвского завода "Waldchnep". Хотя, строго говоря, самым-самым первым заселился в подземном гараже его электрический "Мерседес", для которого там установлено зарядное устройство. После подключения автомобиля к сети новосел с девелопером подписали в лобби дома акт о передаче жилья во владение, добрыми словами и игристым вином отметили это событие, еще раз проверили квартиру, где в это время завершалась сборка кухонной мебели, - и готово!
В первый же вечер в своей новой нарвской квартире Ааре Пихельгас отметил с друзьями не только новоселье, но и собственный день рождения.
Он рассказал "Северному побережью", что решил потратить приблизительно 130 тысяч на двухкомнатную квартиру в новом доме, потому что уже восемнадцать лет ездит в Нарву по работе. У Ааре Пихельгаса, конечно, было, где жить в Нарве, и старая его нарвская квартира даже больше по площади, но тут подкупило то, что дом новый, а из больших окон открывается прекраснейший обзор на пограничную реку, крепости, променад. "Вид - очень важно, и это было, может, единственной причиной, почему я купил здесь квартиру, хотя и сам дом, конечно, замечательный", - признался Пихельгас.
В то же время он со знанием дела подтвердил, что новый дом хотя и считается шикарным по нарвским меркам, все же по меркам Таллинна это недорогое жилье. "Шик тут такой средний, сказал бы я. Бывает жилье гораздо гламурнее, но и тут все красиво и аккуратно сделано, это качество меня полностью устраивает", - сказал Пихельгас с неизменной улыбкой состоятельного бизнесмена, да к тому же новосела.
Так выглядел новый дом незадолго до окончания строительства в ноябре:
Ранее сообщалось, что теперь уже бывший мэр Нарвы Яан Тоотс тоже приобрел себе в новом доме одну из тех квартир, из окон которых открывается вид на пограничную реку и две крепости на ее берегах. После снятия его с должности мэра в конце 2024 года Тоотс заявлял, что все равно не откажется от покупки нарвской квартиры, хотя является постоянным жителем Тарту.
Теперь, когда все достроено, экс-мэр сказал "Северному побережью", что скоро он тоже устроит новоселье. "Я появлюсь там в середине марта, пока что надо еще приготовить некоторые вещи", - сказал Тоотс по телефону, поскольку находится в эти дни за границей.
Ааре Пихельгас заметил, что рад такому соседству, ведь с Яаном из двадцать девятой квартиры они давно и хорошо знакомы. Действительно, кто же в Нарве не знает Тоотса.
Вовсе не элитный
Продажей квадратных метров в новом доме на Раудсилла, 1 занимается партнерская фирма "Trianon Grupp", и ее руководитель Сергей Горлач сообщил, что по состоянию на эту неделю проданы 16 квартир из всего 45-ти. Покупательский интерес, по его словам, высокий, так что показы идут практически каждый день.
Интересуются квартирами, по наблюдениям Горлача, чаще местные жители. Это зачастую такие люди, чьи дети уже отправились в самостоятельное плавание, так что можно подумать о жилье площадью, может, и поменьше, но в остальном получше. "Иногда сами дети подумывают улучшить своим родителям жилищные условия", - привел пример Горлач.
Отношение к этому новому дому чаще не как к "элитному", а более взвешенное и спокойное, отмечает Горлач. "Те, кто считают, что здесь какие-то невероятные цены, скорее всего не смотрели, сколько стоит новое жилье в других городах, и такие люди редко заходят сюда. Помню, только один человек приходил посмотреть чисто из любопытства".
Вдобавок, говорит Сергей Горлач, потенциальным покупателям зачастую все равно, куда смотрят окна - на две крепости и реку или же в противоположную сторону. Так что шикарный, так сказать, вид - фактор второстепенный при принятии решения. "Люди ценят здесь просто хорошее, качественное жилье, которого даже в реновированном старом доме получить нельзя", - отметил продавец эксклюзивной нарвской недвижимости.
Следующий дом остается под большим вопросом
Квартиры в новом доме двух типов - просторные студии и сравнительно небольшие жилые, но есть и двухуровневые под самой крышей.
Подключенные к сети центрального отопления радиаторы вмонтированы в пол, благодаря чему окна в квартирах высокие и светлые. Газового подключения на кухнях нет - плиты электрические. Система вентиляции и охлаждения воздуха - центральная. Регулировка температуры в каждой квартире своя, так что и платить каждому придется с учетом реально потребленной энергии. Все техносистемы в квартирах готовы к подключению "умного дома". На крыше имеется общая открытая терраса, доступная всем жильцам, и вид оттуда - просто на миллион!
Как представитель девелопера Янно Мерилоо из "Vallikraavi Kinnisvara" тщательно подбирает слова, отвечая на такой неизбежный вопрос журналиста: глядя и оценивая из сегодняшнего дня, стоило ли ввязываться в этот проект? Ведь затевался он, когда экономика была скорее на подъеме, россиян с их деньгами в регионе было много, а сама Россия, граница с которой проходит в двухстах метрах от дома, еще не проявила в полной мере весь свой агрессивный нрав.
- Нам в Таллинне говорят: ну, ребята, вы сумасшедшие! - отвечает Мерилоо, говоря об инвестиции в новый дом в Нарве с ее скромным рынком жилой недвижимости. - Да, риск есть, но сейчас все будет зависеть от того, сколько времени будет длиться продажа. У нас, в приницпе, есть возможность построить рядом еще четыре таких здания, но думать об этом сможем только после продажи всех или почти всех квартир в первом доме. И даже если все квартиры в первом доме продадим, все равно не будем в плюсе, потому что пришлось построить большой подземный гараж в расчете сразу на все дома, ведь потом невозможно будет снова бурить скалу, но зато это будет плюсом при строительстве следующих зданий.
Как уже не раз писало "Северное побережье", по проекту нового жилого квартала "Joaoru Residentsid", в начале нарвской улицы Раудсилла можно построить до пяти похожих домов. Пока что, как повторил Янно Мерилоо, никаких решений о продолжении строительства не принято.