Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 20 по 27 марта.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.03-27.03 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 20 марта
* В Йыхвиском концертном доме с 9.45 - Ида-Вирумааский фестиваль школьных театров; день второй. Программа: www.huvikeskus.info.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки живописи Юлии Янченко. Вход свободный.
* В Йыхвиской гимназии - ночной певческий праздник "Südames kantud laulud": 18.30 - общее шествие от Йыхвиской музыкальной площади до Йыхвиской гимназии, где выступят приглашенные хоры, а также все вместе исполнят известные и любимые песни. Мероприятие бесплатное.
Пятница, 21 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - "EST-LI Sound Connections": "The Beauty Of Gemina", Алика, "Trimolon", Georgy. Звуковое путешествие, рожденное в результате культурного сотрудничества Эстонии и Лихтенштейна, сочетающее в себе dark alternative, pop-rock, джаз и электронную музыку. Билет - 20-25 евро.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - концерт-медитация с тибетскими поющими чашами. Этим вечером вас в звуковом путешествии будут сопровождать тибетские поющие чаши, гонг, этнические инструменты и шаманский барабан. Захватите с собой одеяло и что-нибудь мягкое, чтобы можно было лечь. Некоторые коврики и одеяла доступны на месте. Стоимость участия - 15 евро, оплата наличными на месте.
Суббота, 22 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 10.00 - предварительный йыхвиский тур танцевального фестиваля "Kuldne karikas" / "Золотой кубок". Билет: предварительно - 10 евро, на месте - 15 евро, для детей до семи лет (включительно) вход бесплатный.
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Дюймовочка", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 13 евро, для детей до трех лет на коленях у взрослого - бесплатно.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: "Pilla-Palla muinaslood", выставка иллюстраций художника Густса Линкевичса (Латвия). Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В читальном зале Кохтла-Ярвеской центральной библиотеки (Тууслари, 19) в 13.00 - открытие выставки репродукций Н.К. и С.Н. Рерихов "Осознание Красоты спасет мир". Куратор выставки Светлана Борискина. Выставка открыта до 18 апреля.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца (ул. Тууслари, 18a) в 15.00 - "Я помню чудное мгновенье...", весенний концерт женского хора "Лада" Кохтла-Ярвеского центра культуры. Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - фестиваль одного театра: "Театр ЯРГ". Вход свободный.
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - "Romansist lauluni" / "От романса до песни", концерт вокального ансамбля "Лыоке" и его женской группы "Ой, Да". Билет - 5 евро.
Воскресенье, 23 марта
* В Йыхвиском концертном доме в 17.00 - Мика Каллио: "Gong Odyssey". Выступают звезды финского джаза Мика Каллио (гонги, синтезаторы), Юсси Фредрикссон (синтезаторы, гонги, оркестровые колокола), Яска Луккаринен (гонги, ударные, синтезаторы), Макс Зенгер (бас-кларнет, ударные). Билет - 23-28 евро.
Вторник, 25 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - встреча с писателем Айном Кюттом, чья серия книг "Sagadi paruni mõrvalood" легла в основу международного телесериала "Detektiiv von Fock", который можно смотреть на ETV с марта.
СПОРТ
Четверг, 20 марта
* В Кохтла-Ярвеском народном парке с 17.30 до 19.00 - обучение скандинавской ходьбе.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - викторина. Приглашаются команды из 3-х участников. Информация по тел. 336 6963 или keithy.rego@alutagusevald.ee.
Пятница, 21 марта
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 10.00 - семинар по движению.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига по баскетболу: БК "Karjamaa" (Йыхви) - Силламяэская гимназия.
* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: Тойла - Йыхвиская гимназия.
Суббота, 22 марта
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Smsraha" (Таллинн).
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).
* В Доме спорта Майдлаской школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: Люганузе - БК "HITO" / "Elvarem".
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Läänemaa JK".
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, полуфинал: "Narva United FC" - "Ravens Futsal" (Тарту).
Воскресенье, 23 марта
* От мызы Аа в 11.00 (сбор в 10.50) стартует поход протяженностью 10 километров.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек. Командам необходимо зарегистрироваться до 21 марта: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин, финал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grisslys" (Таллинн).
Понедельник, 24 марта
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 18.00 - турнир по футзалу для взрослых.
РАЗНОЕ
Четверг, 20 марта
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Датский период и период Ливонского ордена (начало XIII - середина XVI веков). Лектор Мадис Туудер. Лекция на русском языке. Бесплатно.
Пятница, 21 марта
* В Куртнаском общественном доме в 12.00 - мероприятие из цикла лекций и занятий "Toimetulek ja oskus elada vanemas eas" / "Преодоление трудностей и способность жить в старости". В гостях физиотерапевт Сандер Кескюла. Поразмышляем, как сохранить подвижность в пожилом возрасте. Возможности и варианты для пожилых людей. Простые ежедневные упражнения для снятия напряжения в теле. Дополнительная информация: ene.raudar@alutagusevald.ee, тел. 5885 6282.
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Аннели Богенс поделится впечатлениями от ознакомительной поездки руководителей системы образования Ида-Вирумаа в Сингапур.
Воскресенье, 23 марта
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Предварительное бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Понедельник, 24 марта
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - кружок общения на эстонском языке
Вторник, 25 марта
* В Пуртсе в парке скорби по жертвам зла на Хийемяги в 9.00 - день памяти жертв мартовской депортации.
* В Нарве в Привокзальном парке по ул. Ваксали, 23 в 12.00 - день памяти жертв мартовской депортации.
* В Йыхви у мемориального камня жертвам мартовской депортации на ул. Кааре в 12.00 - день памяти жертв мартовской депортации.
Среда, 26 марта
* В Кийкласком народном доме в мастерской рукоделия с 16.00 до 20.00 - "Tekstiilijäätmed lapitööks" / "Текстильные отходы для пэчворка".
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Ливонская война, шведское и российское владычество, Северная война (середина XVI - начало XVIII века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на русском языке. Бесплатно.
* В Кивиылиской библиотеке в 18.00 - вечер путевых заметок с путешественником Вяйно Лайсааром.
Четверг, 27 марта
* В Ийзакуском народном доме в 11.00 - курсы неотложной помощи "Õnnetused hüüavad tulles". Лекции для представителей возрастной группы 55+. Как не лишится жизни в результате несчастного случая, а полноценно жить в старости. Преподаватель - Андрус Лехтметс.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - "Kuidas mõista ajalugu" / "Как понять историю", лекция Давида Всевиова.
* В Нарвской ратуше в 17.30 - лекция по истории Нарвы: Ливонская война, шведское и российское владычество, Северная война (середина XVI - начало XVIII века). Лектор Мадис Туудер. Лекция на эстонском языке. Бесплатно.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.