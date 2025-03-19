МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 20.03-27.03 Куда пойти в будни и на выходных

Пятница, 21 марта

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 10.00 - семинар по движению.

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига по баскетболу: БК "Karjamaa" (Йыхви) - Силламяэская гимназия.

* В Вокаском Доме спорта в 19.30 - народная лига по баскетболу: Тойла - Йыхвиская гимназия.

Суббота, 22 марта

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Smsraha" (Таллинн).

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею, полуфинал: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - "PSK" (Нарва).

* В Доме спорта Майдлаской школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: Люганузе - БК "HITO" / "Elvarem".

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Läänemaa JK".

* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров, полуфинал: "Narva United FC" - "Ravens Futsal" (Тарту).

Воскресенье, 23 марта

* От мызы Аа в 11.00 (сбор в 10.50) стартует поход протяженностью 10 километров.

* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Приглашаются команды из трех человек. Командам необходимо зарегистрироваться до 21 марта: merle.pikhoff@alutagusevald.ee.

* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 14.00 - чемпионат Эстонии по хоккею среди женщин, финал: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - ХК "Grisslys" (Таллинн).

Понедельник, 24 марта

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 18.00 - турнир по футзалу для взрослых.

РАЗНОЕ

Четверг, 20 марта