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ОГОСУДАРСТВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ Государство не хочет брать себе Малеваскую основную школу, но называет происходящее вокруг нее достойным сожаления

Кохтла-Ярвеское горуправление в течение трех лет не смогло утвердить в должности директора Малеваской основной школы.
Кохтла-Ярвеское горуправление в течение трех лет не смогло утвердить в должности директора Малеваской основной школы. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Министр образования и науки Кристина Каллас на обращение кохтла-ярвеской Малеваской основной школы с просьбой передать школу государству ответила, что государство, как правило, основные школы не содержит и возникшие вокруг школы проблемы можно решить в сотрудничестве с самоуправлением. В то же время она назвала достойной сожаления ситуацию, когда город в течение трех лет не в состоянии найти для школы директора.

В конце февраля доверенное лицо профсоюза кохтла-ярвеской Малеваской основной школы Хелле Ленсу написала от имени школьного коллектива в министерство, канцлеру юстиции и Кохтла-Ярвескому горуправлению, что работа школы была нарушена из-за того, что город дважды организовывал безуспешные конкурсы на должность директора. В то же время коллективу школы непонятно, почему горуправлению не подходит нынешний руководитель школы Эва Адамсон, которая уже три года официально заменяет директора.

Коллектив школы ходатайствовал об огосударствлении

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