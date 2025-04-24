ОГОСУДАРСТВЛЕНИЯ НЕ БУДЕТ Государство не хочет брать себе Малеваскую основную школу, но называет происходящее вокруг нее достойным сожаления

Министр образования и науки Кристина Каллас на обращение кохтла-ярвеской Малеваской основной школы с просьбой передать школу государству ответила, что государство, как правило, основные школы не содержит и возникшие вокруг школы проблемы можно решить в сотрудничестве с самоуправлением. В то же время она назвала достойной сожаления ситуацию, когда город в течение трех лет не в состоянии найти для школы директора.