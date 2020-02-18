Ритуальные танцы вокруг сланцевого костра

Сотрудники ТОО "T.R. Tamme Auto" совместно со специалистами ЗАО "Гормашэкспорт" еще в 2014 году доказали возможность получения концентрата органической части сланца с содержанием полезного вещества до 95%.

Концентрат, содержащий 95% органического вещества, в дальнейшем планировалось использовать в качестве сырья для производства низкосернистых моторных топлив и флотского дизеля.

С экологической точки зрения такой подход является неоспоримым: вместо опасных твердых отходов, полученных в результате термического разложения сланца, в природу возвращаются чистые минералы, взятые из недр.

Лебедь без воды просто гусь, Эстония без сланца - просто территория Евросоюза.

Специфическая особенность сланца как топлива заключается в том, что при его сжигании углекислый газ образуется не только при горении органической части, но и при термическом разложении минеральной. Поэтому карбоновый след при сжигании сланца практически в два раза больше, чем при сжигании такого же количества угля.

Сегодня, когда Брюссель борьбу против глобального потепления сузил до требований декарбонизации энергетики, прямое сжигание сланца становится все менее рентабельным, а в перспективе и убыточным.

Выход из сложившейся ситуации для сланцевой энергетики очевиден: использовать на электростанциях в качестве топлива не сланец, а кероген. При этом при выработке одного и того же количества электроэнергии кероген как топливо позволит по сравнению со сланцем снизить выбросы углекислого газа в шесть раз, серосодержащих газов - в 6,5, а золы - более чем в 50.

По сути, кероген можно рассматривать как твердый мазут. Правда, калорийность этого мазута на 10% ниже, чем у нефтяного марки М-100, зато он в два-три раза дешевле нефтяного аналога.

Работы, связанные с адаптацией керогена в качестве топлива на сланцевых электростанциях, мог бы выполнить научный коллектив Таллиннского технического университета, который аккумулирует ярких представителей технической мысли страны. Здесь мы полностью разделяем мнение госпожи Пентус-Розиманнус, что инновативные решения стоит ждать от ученых и в науку надо инвестировать. Тем более что в Ида-Вирумаа имеется Вирумааский колледж Таллиннского технического университета с центром компетенции по горючему сланцу.

Даже приблизительный бухгалтерский подсчет укажет на необходимость сохранения в Эстонии и сланцевой энергетики, и сланцевой химии. А если к экономической целесообразности приплюсовать энергетическую безопасность страны, то эта уверенность только удваивается.

Лебедь без воды просто гусь, Эстония без сланца - просто территория Евросоюза.

И последнее. В своем интервью, опубликованном в "Северном побережье" под заголовком "Уничтожать сланцевую промышленность в опережающем темпе неразумно", г-н Асманн, взвешивая каждое слово, доказывает необходимость государства в строительстве установки по рафинированию сланцевого масла. В его словах есть все: аргументация, мускульная сила, здравый смысл. Нет только воли… Политической воли руководителей страны. Не хотелось бы, чтобы разумное мнение г-на Асманна превратилось в глас вопиющего в пустыне.

Опубликованное в этой же газете мнение бывшего директора по развитию "Viru Keemia Grupp" г-на Пурга вызывает, мягко говоря, недоумение. Человек, много лет выполнявший роль штурмана технического прогресса концерна, много лет доказывавший своим акционерам правильность выбора вектора развития сланцепереработки, много лет определявший экономическую эффективность и экологическую безопасность проектов, сегодня констатирует, что проложенный им маршрут развития привел в тупик. И не из-за ошибок в расчетах, а из-за того, что "…эпоха сланцевой промышленности в истории Эстонии уходит".

Г-н Пурга по своим должностным обязанностям обязан был предусмотреть не только увеличение объемов выпуска сланцевой смолы, но и повышение ее качества в соответствии с требованиями MARPOL 73/78. Это снижение серы с 4,5% в 1997 году до 0,5% в 2020 году. Ошибка управления, сделанная г-ном Пурга, дорого обходится концерну и исправить ее без помощи государства будет крайне затруднительно. Это понимает и г-н Пурга, и поэтому свою статью он заканчивает словами: "Давайте проводим сланцевую эпоху на пенсию с благодарностью и уважением и дадим Ида-Вирумаа на будущее новые и еще более широкие возможности".