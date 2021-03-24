Нападки на работника библиотеки обошлись Йыхвиской волости более чем в 16000 евро

Ранее комиссия по трудовым спорам взыскала в пользу Киппар компенсацию примерно в 7000 евро, с которых Йыхвиской волости пришлось заплатить также налоги на рабсилу.

Йыхвиские власти не извлекли урок

Для адвоката Тыниса Лооритса случай с Анне Киппар стал уже третьим за последние пару лет, когда он добился выплаты компенсации работнику, которого йыхвиские власти незаконно вынудили уйти с работы или как-то притесняли.

Ранее с его помощью комиссия по трудовым спорам назначила бывшему директору библиотеки Ингрид Спитц компенсацию в размере годовой зарплаты. Незаконно уволенной с должности завучу детсада "Sipsik" Ольге Эдовальд волость согласилась после вмешательства адвоката выплатить компенсацию в размере пяти месячных зарплат и переоформить причину расторжения трудовых отношений.

Позапрошлой весной после разрешения ситуации со Спитц Лооритс сказал "Северному побережью", что этот прецедент мог бы стать сигналом прежде всего для Йыхвиского волостного управления, чтобы там больше не вынуждали чиновников расторгать трудовые отношения.