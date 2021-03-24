Нападки на работника библиотеки обошлись Йыхвиской волости более чем в 16000 евро
Притеснение на рабочем месте в отношении бывшего главного специалиста Йыхвиской центральной библиотеки Анне Киппар обойдется волости более чем в 16000 евро.
Притеснение на рабочем месте в отношении бывшего главного специалиста Йыхвиской центральной библиотеки Анне Киппар обойдется волости более чем в 16000 евро.
Ранее комиссия по трудовым спорам взыскала в пользу Киппар компенсацию примерно в 7000 евро, с которых Йыхвиской волости пришлось заплатить также налоги на рабсилу.