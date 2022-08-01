Советский танк в Нарве - проблема нерешаемая или уже решенная

Решение по сносу нарвского танка-памятника уже, может, принято где-то в Таллинне, как опасается председатель фракции "Narva Heaks" в Нарвском горсобрании Алексей Евграфов. Он думает, что при нынешнем правительстве вполне возможен сценарий ночного демонтажа без предварительного оповещения населения или что-то вроде того.

- Я боюсь и допускаю с огромной вероятностью, что в Таллинне решение по танку на самом деле принято, и вопрос только в том, как это будет оформлено, ведь танк - собственность Нарвы. Очень надеюсь, что Нарвская горуправа не будет самостоятельно принимать решение по поводу демонтажа. У горуправы есть рычаги для этого, но можно только гадать, возьмет ли мэр Катри Райк на себя эту ответственность, - высказался Евграфов.

Он напомнил, что внутри Нарвского горсобрания - и у коалиции, и в рядах оппозиции - мнения насчет танка-памятника схожие: никто не хочет его сноса. Другое дело, что специалисты горуправы во главе с мэром должны бы дать оценку, как поступить с этим городским имуществом и какие варианты развития событий возможны. Этим никто пока не занимается, насколько известно Евграфову.

- Отдавать наш танк музею Хийумаа, для которого он ничего не значит, было бы самым провальным вариантом, на мой взгляд, - отвечает он на известное предложение музейщиков с далекого эстонского острова.