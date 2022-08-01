Власти Нарвы затаив дыхание ждут чьего-либо прозрения про то, как поступить с танком-памятником, который мозолит глаза многим в Эстонии. Пока мэр Катри Райк встречается с главой МВД, в Нарвском горсобрании зреет опасение, что решение о демонтаже монумента уже принято.
Советский танк в Нарве - проблема нерешаемая или уже решенная
Решение по сносу нарвского танка-памятника уже, может, принято где-то в Таллинне, как опасается председатель фракции "Narva Heaks" в Нарвском горсобрании Алексей Евграфов. Он думает, что при нынешнем правительстве вполне возможен сценарий ночного демонтажа без предварительного оповещения населения или что-то вроде того.
- Я боюсь и допускаю с огромной вероятностью, что в Таллинне решение по танку на самом деле принято, и вопрос только в том, как это будет оформлено, ведь танк - собственность Нарвы. Очень надеюсь, что Нарвская горуправа не будет самостоятельно принимать решение по поводу демонтажа. У горуправы есть рычаги для этого, но можно только гадать, возьмет ли мэр Катри Райк на себя эту ответственность, - высказался Евграфов.
Он напомнил, что внутри Нарвского горсобрания - и у коалиции, и в рядах оппозиции - мнения насчет танка-памятника схожие: никто не хочет его сноса. Другое дело, что специалисты горуправы во главе с мэром должны бы дать оценку, как поступить с этим городским имуществом и какие варианты развития событий возможны. Этим никто пока не занимается, насколько известно Евграфову.
- Отдавать наш танк музею Хийумаа, для которого он ничего не значит, было бы самым провальным вариантом, на мой взгляд, - отвечает он на известное предложение музейщиков с далекого эстонского острова.
Мэр Нарвы Катри Райк ранее многократно заявляла, что не считает уместным снос памятников, когда в городе много действительно насущных проблем. "Горуправа и горсобрание этим вопросом не занимаются", - говорила Райк на прошлой неделе, однако сейчас она встречается с новым главой МВД Лаури Ляэнеметсом, который высказывался за то, чтобы танк убрали с глаз долой.
Председатель процентристской оппозиционной фракции "Kesk" в Нарвском горсобрании Татьяна Стольфат рассказала, что они еще не обсуждали этот сложный вопрос, поскольку многие в отпусках.
Сама Стольфат говорит о танке не как о памятнике Красной армии, а как о местном ценном символе: "Если невесты и женихи возлагают туда цветы, то они явно не вспоминают про оккупацию, а благодарят за чистое небо и мир на нашей земле".
По убеждению Стольфат, проблему неугодных Эстонии памятников надо решать сообща с государством - обсуждать это и принимать какие-то решения.
- Согласна, это непопулярные и очень болезненные решения. Может, танк надо и оставить на месте как есть, - неуверенно предположила Стольфат.
Она также высказала надежду, что не случатся никакие провокации навроде ночного сноса, поскольку рядовых горожан беспокоят сейчас совсем другие бытовые проблемы. "Протесты не нужны сейчас абсолютно никому", - уверена Стольфат.