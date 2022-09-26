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Алексея Евграфова взяла на работу Яна Тоом

Илья Смирнов
Алексея Евграфова взяла на работу Яна Тоом
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Алексей Евграфов.
Алексей Евграфов. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

Экс-мэр Нарвы и член Нарвского горсобрания Алексей Евграфов устроился на работу в бюро члена Европарламента Яны Тоом. Это произошло на фоне новостей о том, что Евграфов и эстонские центристы ищут возможности для сближения к мартовским выборам в Рийгикогу.

О новом трудоустройстве Алексея Евграфова сообщил новостной портал tema.ee. Он написал, что Евграфов занялся в бюро Яны Тоом вопросами делопроизводства, и что должен будет находиться в Таллинне по меньшей мере два дня в неделю. Сам Евграфов подтвердил это и "Северному побережью", уточнив, что работает уже с прошлой недели.

Депутат Европарламента и вице-председатель Центристской партии Эстонии Яна Тоом уже пару лет высказывает свою политическую симпатию к беспартийному нарвскому политику Алексею Евграфову. Она настойчиво рекомендовала Центристской партии принять в свои ряды Евграфова, когда тот подавал соответствующее заявление. Принятию противились Нарвский и Ида-Вируский округа партии.

Некоторая недоверчивость сохраняется во взаимоотношениях Евграфова и Центристской партии с 2020 года, когда ключевые члены ее Нарвского округа принимали участие в выражении недоверия Евграфову на посту мэра приграничного города.

В настоящее время Центристская партия и Алексей Евграфов - они оба в оппозиции по отношению к команде нарвского мэра Катри Райк - снова ищут точки сближения, готовясь к мартовским выборам в Рийгикогу.

Как недавно писало "Северное побережье", не исключено, что Евграфов войдет в ида-вируский избирательный список центристов. Сам он говорил, что будет готов объединить усилия с партией, если ему поручат какое-то дело. "Само по себе вступление в партию не явлется для меня необходимым шагом, если я не буду понимать, какой вклад смогу сделать в то, чтобы ситуация как в нашем округе, так и в партии положительно менялась и развивалась".

Нынче в комментарии "Северному побережью" Алексей Евграфов сказал, что в его трудоустройстве у Яны Тоом нет никакой политической составляющей. Там он будет заниматься, в основном, делопроизводством самого бюро, а также участвовать в его обычной повседневной деятельности.

- Не надо связывать это с Центристской партией, политики это никак не касается. Просто работа в бюро евродепутата, - заверил Евграфов, добавив, что договоренность о его трудоустройстве была достигнута еще до нынешних предвыборных переговоров с центристами.

На местных выборах в октябре 2021 года Евграфов набрал в Нарве 972 голоса и прошел в городское собрание по так называемой личной квоте, продемонстрировав большой политический вес.

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