Тридцатипятилетний Максим Ильин не исключает, что в случае успеха партии "Eesti 200" на парламентских выборах в марте 2023 года он может покинуть пост мэра Нарва-Йыэсуу и стать представителем Ида-Вирумаа в Рийгикогу. Главный предмет политического торга Ильина - выделение Нарва-Йыэсуу денег из госбюджета на строительство морского защитного мола.
Максим Ильин решил баллотироваться в Рийгикогу в списке "Eesti 200"
Мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин завершил переговоры о своем выдвижении в Рийгикогу с Центристской партией, Социал-демократической партией и с партией "Eesti 200", придя к выводу: "Единственная политическая сила, с кем мне это интересно - "Eesti 200".
Еще в первом полугодии считалось почти решенным вопросом, по имеющимся у "Северного побережья" сведениям, что Ильин намерен баллотироваться с центристами, прямо обещавшими господдержку проектам Нарва-Йыэсуу.
Как подчеркнул Ильин, соглашение с "Eesti 200" он пока не подписал, но к этому все идет. Собеседник уточнил, что от него на время выборов не требуют вступления в партию - Ильин остается беспартийным.
По словам Ильина, как вероятного кандидата в Рийгикогу его не пугает, что партия "Eesti 200" пока не имела весомых успехов на республиканском политическом уровне и не входила в правящие коалиции, поэтому она не может пообещать никаких конкретных благ ни Ида-Вирумаа вообще, ни Нарва-Йыэсуу в частности.
- Просто я не хочу идти на выборы с другими политическими партиями, чтобы собирать голоса для кого-то другого, будь то соцдемы или центристы, а с "Eesti 200" я прекрасно понимаю, что будет тяжело набрать здесь в регионе голосов на один мандат, так что все будет зависеть от меня: как поработаешь, так и наберешь, - Ильин рассказал, что не хочет быть сборщиком голосов на третьей позиции, как это было у него в 2019 году.
Ильин сказал, что планирует оказаться первым номером в избирательном списке "Eesti 200" в Ида-Вирумаа.
Если еще недавно Ильин говорил, что планирует баллотироваться в Рийгикогу, собрать голоса и после выборов все равно остаться мэром Нарва-Йыэсуу, то теперь он не исключает вероятности вхождения в состав парламента - если "Eesti 200" получит от идавирусцев мандат. "Я планирую хорошо выступить, а там посмотрим", - сказал он, фактически начиная свою избирательную кампанию.
Ильин высказал надежду, что "Eesti 200" в целом удачно выступит на мартовских выборах и затем войдет в правящую коалицию с Партией реформ и "Isamaa", либо с соцдемами.
- У нас уже есть договоренность, что проект строительства морского мола в Нарва-Йыэсуу попадет в программу "Eesti 200", а потом пойдет и в коалиционный договор, - Ильин напомнил, что его первоочередное предвыборное обещание - добиться от государства финансирования строительства в курортном городе морского защитного сооружения.
Кроме Максима Ильина в активе у "Eesti 200" в Ида-Вирумаа прежде были такие видные местные деятели, как школьный учитель Алексей Яшин, зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко и член Кохтла-Ярвеского горсобрания Янек Пахка. Последний в октябре вышел из партии и ушел на время в тень, получив от полиции подозрение в совершении коррупционного преступления.
На выборах в Рийгикогу в марте 2019 года "Eesti 200" выступила в Ида-Вирумаа довольно слабо: девять кандидатов сообща набрали со всего региона чуть более тысячи голосов избирателей. В тот раз первым номером в региональном списке "Eesti 200" был беспартийный Ахти Пуур, работавший исполнительным руководителем "Enefit Kaevandused" и входивший в правление "Viru Keemia Grupp".
Максим Ильин, тоже беспартийный, на кого "Eesti 200" нынче собирается сделать ставку в Ида-Вирумаа, является самым популярным действующим политиком в своем Нарва-Йыэсуу. На местных выборах в октябре 2021 года действующий мэр набрал 232 голоса, что оказалось рекордно большим результатом для небольшого по численности населения города.
Должность мэра Нарва-Йыэсуу Максим Ильин занимает с октября 2016 года.
На выборах в Рийгикогу в 2019 году Ильин баллотировался третьим номером в региональном списке Социал-демократической партии Эстонии и набрал тогда 369 голосов, уступив Эдуарду Одинцу и Катри Райк.