Максим Ильин решил баллотироваться в Рийгикогу в списке "Eesti 200"

Ильин сказал, что планирует оказаться первым номером в избирательном списке "Eesti 200" в Ида-Вирумаа.

Если еще недавно Ильин говорил, что планирует баллотироваться в Рийгикогу, собрать голоса и после выборов все равно остаться мэром Нарва-Йыэсуу, то теперь он не исключает вероятности вхождения в состав парламента - если "Eesti 200" получит от идавирусцев мандат. "Я планирую хорошо выступить, а там посмотрим", - сказал он, фактически начиная свою избирательную кампанию.

Ильин высказал надежду, что "Eesti 200" в целом удачно выступит на мартовских выборах и затем войдет в правящую коалицию с Партией реформ и "Isamaa", либо с соцдемами.

- У нас уже есть договоренность, что проект строительства морского мола в Нарва-Йыэсуу попадет в программу "Eesti 200", а потом пойдет и в коалиционный договор, - Ильин напомнил, что его первоочередное предвыборное обещание - добиться от государства финансирования строительства в курортном городе морского защитного сооружения.

Кроме Максима Ильина в активе у "Eesti 200" в Ида-Вирумаа прежде были такие видные местные деятели, как школьный учитель Алексей Яшин, зампредседателя Нарвского горсобрания Денис Ларченко и член Кохтла-Ярвеского горсобрания Янек Пахка. Последний в октябре вышел из партии и ушел на время в тень, получив от полиции подозрение в совершении коррупционного преступления.

На выборах в Рийгикогу в марте 2019 года "Eesti 200" выступила в Ида-Вирумаа довольно слабо: девять кандидатов сообща набрали со всего региона чуть более тысячи голосов избирателей. В тот раз первым номером в региональном списке "Eesti 200" был беспартийный Ахти Пуур, работавший исполнительным руководителем "Enefit Kaevandused" и входивший в правление "Viru Keemia Grupp".

Максим Ильин, тоже беспартийный, на кого "Eesti 200" нынче собирается сделать ставку в Ида-Вирумаа, является самым популярным действующим политиком в своем Нарва-Йыэсуу. На местных выборах в октябре 2021 года действующий мэр набрал 232 голоса, что оказалось рекордно большим результатом для небольшого по численности населения города.

Должность мэра Нарва-Йыэсуу Максим Ильин занимает с октября 2016 года.