Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 17 по 24 ноября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.11-24.11 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 17 ноября
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концертный тур "Vabariigi pillimees": в гостях Юхан Уппин и Мартин Арак. Билет - 12 евро, в день мероприятия - 15 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Koshinski ja Jürjendal", концерт смешанного хора "HUIK!" и Эстонского перкуссионного квартетах. Билет - 10-15 евро.
Пятница, 18 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: детские книги Айно Первик.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - "Март и Кадри на пороге…". Нравы и обычаи, танцы и игры mardipäev и kadripäev. Приходите в костюме Марта или Кадри, сладкие призы для всех.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Музыка любви". Выступают София Варго (сопрано), Алексей Бляхин (баритон) и Андраник Кечек (рояль).
* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Истории и предания Сказочной деревни: страшилки". Сказительницы Меэли и Руть.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "100% Narva", постановка театра "Rimini Protokoll".
Суббота, 19 ноября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Эстонский народный календарь. Kadripäev".
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Сказка о забытых вещах", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 11-20 евро.
* В Таммикуском народном доме в 13.00 - Ида-Вирумааский день вокальных ансамблей и солистов. В гостях - Мерит Мяннисте.
* В Пагариском общественном доме в 14.00 - вечер встречи: в гости придут сказительница Пирет Пяэр и исполнитель фольклорной музыки Кульно Мальва.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 14.00 - "Дом, в котором живет радость", большой юбилейный концерт, посвященный 70-летию Нарвского Дома детского творчества. Билет - 5 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 17.00 - концерт "С сердцем, видно, что-нибудь не так": вокальный ансамбль "Lõoke" и вокальная группа "Ой, да!". Бесплатно.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 18.00 - "Наше "Евровидение": поют дети!".
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "100% Narva", постановка театра "Rimini Protokoll".
Воскресенье, 20 ноября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "С песней по жизни", концерт, посвященный 70-летию женского хора "Лада". Дирижер Лидия Брагина, аккомпаниатор Инна Бадина. Гости программы: хор "Эха" (Вильянди), хор "Святогор" (Нарва), хоры "Зоренька" и "Реченька" (клуб "Ахтме"), фольклорный ансамбль "Калина красная" (Мяэтагузе), хор им. Г. Бутузова (Кивиыли). Вход свободный.
* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "100% Narva", постановка театра "Rimini Protokoll".
Понедельник, 21 ноября
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - "U-Tube", молодежная постановка творческого объединения "Temufi". Рекомендуется начиная с 6-го класса. Билет - 16 евро.
Вторник, 22 ноября
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки работ Светланы Петровой: ретроспективная юбилейная выставка 2002-2022 годов, живопись, иконопись и графика.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Glenn Miller Orchestra". В репертуаре оркестра джазовые произведения выдающихся композиторов 1930-1950-х годов. Билет - 19,20-37,95 евро.
Четверг, 24 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 17.00 до 19.00 - вечер украинской культуры.
* В Ийзакуской библиотеке в 17.00 - вечер украинской культуры. Украинская музыка и размышления. Презентация книги Вирве Осила "Noppeid". Возможность купить сборник стихов по цене 20 евро. Поможем украинцам пережить холодную зиму: собираем теплые носки, шапки, шарфы.
СПОРТ
Четверг, 17 ноября
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеский турнир по викторине, 20-й сезон, II круг. Приглашаются команды из трех человек. Регистрация команд по тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 19.30 - народная лига по волейболу: "Idablokk" - "Kadila Lokomotiiv".
Суббота, 19 ноября
* В Нарвском спортцентре в 16.00 - народная лига по баскетболу: БК "Narva"/"Narva-Jõesuu linnavalitsus" - "Lüganuse".
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Raidus" (Арукюла).
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Kurbads" (Рига).
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Jõgeva Wolves".
* В Нарвском спортцентре в 19.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - ФК "Cosmos" (Таллинн).
Воскресенье, 20 ноября
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 12.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Alutaguse".
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - этап Ийзакуской викторины.
* В Кохтла-Ярвеском Доме спорта в 14.00 - народная лига по баскетболу: БК "HITO"/БК "Karjamaa" - "Sillamäe gümnaasium"/"Kalev".
* В Нарвском ледовом холле в 15.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Kurbads" (Рига).
* В Нарвском спортцентре в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: СК "Ganza" (Нарва) - "Narva United FC II".
Четверг, 24 ноября
* В спортзале Ийзакуской гимназии в 20.00 - чемпионат Ляэне-Вирумаа по баскетболу: "Alutaguse" - "RSK Sportkunda".
РАЗНОЕ
Четверг, 17 ноября
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht 37", расположенном в атриуме, с 16.00 до 18.00 - мастерская макраме.
Среда, 23 ноября
* В Силламяэской библиотеке в 16.30 - встреча силламяэского клуба общения Нарвского дома эстонского языка.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры с 18.00 до 20.00 - дискуссия "Мой Ида-Вирумаа" (на русском языке). В дискуссионном вечере, посвященном Дню гражданина, участие принимают певица Таня Михайлова-Саар, вице-канцлер МВД Райво Кюйт, руководитель Нарвского дома эстонского языка Анна Фарафонова. Дискуссию ведет Юлия Родина. Регистрация до 22 ноября. Информация: Юлия Родина, julia.rodina@gmail.com.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - "Игры науки и искусства": серия душевного здоровья приглашает на интерактивный концерт. Музыкальный терапевт и музыканты отправят в путешествие для поддержания внутреннего баланса. Музыкальную терапию предложат доктор Алисе Пехк, Танель-Эйко Новиков (маримба), Карл Йоханн Латтикас (вибрафон) и Хелен Локута (сопрано). Прозвучат произведения Клода Дебюсси, Гии Канчели и Филипа Гласса, а также импровизации. Концерт-мастерская включает в себя музыкальное путешествие воображения с дополнительными творческими занятиями. Билет - 10-15 евро.
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