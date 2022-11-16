МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 17.11-24.11 ⟩ Куда пойти в Ида-Вирумаа в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 17 ноября

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - концертный тур "Vabariigi pillimees": в гостях Юхан Уппин и Мартин Арак. Билет - 12 евро, в день мероприятия - 15 евро.

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Koshinski ja Jürjendal", концерт смешанного хора "HUIK!" и Эстонского перкуссионного квартетах. Билет - 10-15 евро.

Пятница, 18 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 14.00 - чат-комната "Читаем по-эстонски" для детей, чей родной язык не эстонский: детские книги Айно Первик.

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - "Март и Кадри на пороге…". Нравы и обычаи, танцы и игры mardipäev и kadripäev. Приходите в костюме Марта или Кадри, сладкие призы для всех.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - концерт "Музыка любви". Выступают София Варго (сопрано), Алексей Бляхин (баритон) и Андраник Кечек (рояль).

* В Кийкласком народном доме в 19.00 - "Истории и предания Сказочной деревни: страшилки". Сказительницы Меэли и Руть.

"100% Narva", постановка театра "Rimini Protokoll". Фото: Rimini Protokoll

* В Нарве в театральном центре "Vaba Lava" в 19.00 - "100% Narva", постановка театра "Rimini Protokoll".

Суббота, 19 ноября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детская чат-комната тети Реэт: "Эстонский народный календарь. Kadripäev".

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 12.00 - "Сказка о забытых вещах", детский спектакль театра "Туулевески". Билет - 11-20 евро.

* В Таммикуском народном доме в 13.00 - Ида-Вирумааский день вокальных ансамблей и солистов. В гостях - Мерит Мяннисте.