Смешанный хор "HUIK!" и Эстонский перкуссионный квартет объединятся в Йыхви

На концерте "Кошински и Юрьендаль" прозвучат концерт для маримбы, хора и ансамбля ударных инструментов современного американского композитора Джина Кошински и новые сочинения гитариста, композитора и продюсера Роберта Юрьендаля.

Смешанный хор "HUIK!" был основан в 2009 году учащимися Ваналиннаской образовательной коллегии, многие из которых вместе пели в камерном хоре гимназии. Сегодня хор объединяет почти сорок молодых певцов разного рода занятий. Дирижером с этого года является Оде Пюрг, которая в настоящее время учится на степень магистра хорового дирижирования в Эстонской академии музыки и театра.

Смешанный хор "HUIK!" за эти годы успешно участвовал в нескольких отечественных и зарубежных хоровых конкурсах. Например, в 2015 году хор занял первое место в категории "А" на XX эстонском конкурсе смешанных хоров "Tuljak". Среди недавних достижений смешанного хора - второе место на Австрийском международном хоровом конкурсе "Ave verum".

На протяжении многих лет смешанный хор сотрудничал с Пярнуским городским оркестром, Эстонским государственным симфоническим оркестром и оркестром "Uue Tänava Orkester" и исполнял на сцене музыкальные произведения крупной формы таких композиторов, как Эйно Тамберг, Людвиг ван Бетховен, Феликс Мендельсон и других.

Концерт "Кошински и Юрьендаль" состоится благодаря сотрудничеству с Эстонским перкуссионным квартетом, в состав которого входят четыре выдающихся эстонских перкуссиониста: Карл Йоханн Латтикас, Лаури Метсвахи, Тийт Йоаметс и Танель-Эйко Новиков.

В состав Эстонского перкуссионного квартета входят четыре выдающихся эстонских перкуссиониста: Карл Йоханн Латтикас, Лаури Метсвахи, Тийт Йоаметс и Танель-Эйко Новиков. Фото: Erakogu