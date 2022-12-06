"Astri Grupp" хочет, но пока не может построить в Нарве новый рынок

Райк призналась, например, что Тартуский рынок лично ей очень нравится именно за то, что он является не только местом торговли для местных людей, но и местом приятных встреч. "Будет ли это выглядеть так же в случае Нарвы?" - задается вопросом мэр.

- Наши приоритеты - это дети, образование, пожилые люди и люди с особыми потребностями. Поддерживать одновременно все мы не можем, - объяснила Райк, почему с вопросом о поддержке Нарвского рынка власти не торопятся, мягко говоря.

Розничная торговля держится на плаву

Говоря о положении дел в нарвской розничной торговле, Тармо Клейманн из "Astri Grupp" повторил, как он говорил "Северному побережью" и осенью, что все самое плохое случилось еще когда бушевал коронакризис: "Тогда у нас посещаемость и обороты упали на 20-25 процентов".

- Конечно, российских клиентов сейчас нет, но есть местные покупатели. Летом было видно, что внутренний туризм хорошо подрос в Ида-Вирумаа вообще и в Нарве в частности. Да, этот год был тяжелый, но ничего страшного: все было стабильно и шло по нашим прогнозам, - подытожил собеседник.