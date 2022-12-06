Предприниматели из "Astri Grupp" хотели бы построить в Нарве стационарный рынок рядом с торговым центром "Fama", однако для начала реализации этого красивого проекта пока не хватает внешней поддержки. Для местных властей поддержка рынка сродни поддержке деятельности городской бани, но баня, может, даже важнее.
"Astri Grupp" хочет, но пока не может построить в Нарве новый рынок
"Astri Grupp" подготовило предварительный эскиз Нарвского рынка на участке недвижимости по улице Фама, 1 - это преимущественно незастроенная земля между торговыми зданиями "Fama" и "Lidl". Данный участок площадью 0,53 гектара находится в собственности компании "FAMA Invest", являющейся частью "Astri Grupp".
Член правлений "FAMA Invest" и других компаний "Astri Grupp" Тармо Клейманн рассказал, что они, планируя Нарвский рынок, опирались на хороший опыт своего же рынка у Балтийского вокзала в Таллинне "Balti Jaama Turg". Рынок на улице Фама задуман в несколько раз меньше "Balti Jaama Turg", что было бы для Нарвы в самый раз.
В Нарве, по оценке "Astri", сейчас нет полноценно приспособленного места для частной рыночной торговли.
Хороший, но дорогой проект
Предварительное видение будущего Нарвского рынка подготовило столичное архитектурное бюро "KOKO arhitektid". Согласно их эскизу, который понравился "Astri Grupp", 1760 квадратных метров площади будущего двухэтажного здания отойдет под крытый рынок, а еще 810 квадратных метров будет уличный рынок под навесами. Конструкцию строения архитекторы предлагают составить из многократно повторяемого модуля размером 7х7 метров, выполненного из дерева. Доступ на территорию предполагается с разных сторон, поскольку рынок хорошо впишется в пространство между двумя улицами.
Начать реализацию этого внешне привлекательного проекта мешает его все же слабая экономическая обоснованность. По рассказу Тармо Клейманна, они получили от строителей предварительную смету и увидели, что вложение едва ли окупится.
- Сейчас ситуация такова, что у нас есть план и есть хороший эскиз рынка, а также есть опыт, как это делается, но еще надо откуда-то найти денежную поддержку. В Таллинне мы тоже видим, что рынок - это такой социальный проект, а не приносящий прибыль, как прочие объекты, - отметил Клейманн.
Власти могли бы поддержать местную торговлю
На Таллиннском шоссе в центре приграничного города с весны 2021 года уже открыто здание частного рынка под солидной вывеской "Narva turg". Но там, по оценке Тармо Клейманна, все же не тот классический рынок с торговыми рядами, о каком мечтают в "Astri Grupp". "Мы думаем, что Нарве нужен рынок, который будет рынком настоящим и современным", - полагает Клейманн.
С ним в общем согласны в Нарвской горуправе. Мэр Катри Райк рассказала, что они уже обсуждали, как местное самоуправление могло бы принять участие в проекте рынка. Речь не только об инвестиции в строительство, но и о повседневной работе.
- Городской рынок и городская баня - это две темы, которые действительно требуют обсуждения: должно ли самоуправление участвовать в этом. Баня во многих городах дотируется, и для нарвитян это важная тема. Рынок - тоже важная тема, - считает Райк.
Мэр только сомневается, будут ли сами нарвитяне торговать на рынке своими яблоками, помидорами, цветами и так далее, ведь на всевозможных ярмарках в приграничном городе торговцами оказываются чаще приезжие коммерсанты, да и товары на прилавках тоже сплошь привозные. При таком раскладе у местного самоуправления как бы и нет оснований участвовать в проекте, коммерческую выгоду от которого получат не местные предприимчивые жители, а коммивояжеры.
Райк призналась, например, что Тартуский рынок лично ей очень нравится именно за то, что он является не только местом торговли для местных людей, но и местом приятных встреч. "Будет ли это выглядеть так же в случае Нарвы?" - задается вопросом мэр.
- Наши приоритеты - это дети, образование, пожилые люди и люди с особыми потребностями. Поддерживать одновременно все мы не можем, - объяснила Райк, почему с вопросом о поддержке Нарвского рынка власти не торопятся, мягко говоря.
Розничная торговля держится на плаву
Говоря о положении дел в нарвской розничной торговле, Тармо Клейманн из "Astri Grupp" повторил, как он говорил "Северному побережью" и осенью, что все самое плохое случилось еще когда бушевал коронакризис: "Тогда у нас посещаемость и обороты упали на 20-25 процентов".
- Конечно, российских клиентов сейчас нет, но есть местные покупатели. Летом было видно, что внутренний туризм хорошо подрос в Ида-Вирумаа вообще и в Нарве в частности. Да, этот год был тяжелый, но ничего страшного: все было стабильно и шло по нашим прогнозам, - подытожил собеседник.
Ранее "Lidl" в Нарве сообщил, что из-за потери российских покупателей общее число покупателей оказалось значительно ниже прогнозировавшегося. Из-за этой потери нарвский супермаркет "Lidl" вынужден на три месяца сократить продолжительность рабочего времени для своего персонала, чтобы избежать сокращения штата. По мнению Тармо Клейманна, просто "Lidl" вышел на эстонский рынок розничной торговли с завышенным оптимизмом, плюс у них не было здесь прошлого опыта, с которым теперь можно было бы сравнивать. "Они начали (работу магазинов в Эстонии), когда граница с Россией была почти уже закрыта", - напомнил Клейманн, подчеркивая, что этот частный случай "Lidl" в Нарве все же не является общим показателем для всей местной торговли.