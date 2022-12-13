На окончательную ликвидацию "Narva Linnaleht" потратят деньги налогоплательщиков

На покрытие расходов для окончательного прекращения деятельности целевого учреждения "Narva Linnaleht" требуется 5225 евро, которые планируется взять из резервного фонда Нарвской горуправы. Соответствующее распоряжение мэр Нарвы Катри Райк собирается подписать 14 декабря. Бюджетные деньги на ликвидацию учреждения будут проведены через Департамент развития и экономики города Нарва.

Нарвское горсобрание еще весной 2022 года приняло принципиальное политическое решение закрыть целевое учреждение "Narva Linnaleht", а издававшийся им городской вестник "Narva Reporter" прекратил выходить в свет с февраля.

До конца 2020 года газета называлась "Narva Linnaleht". Под тем наименованием она издавалась с октября 2018 года, прославившись восхвалениями в адрес городской власти и поливаниями грязью оппозиции. С 2021 года взявшая власть в свои руки оппозиция сперва реформировала городскую газету и сменила ее название на "Narva Reporter", а с весны 2022 года вовсе перестала финансировать деятельность целевого учреждения, вынудив его прекратить издание газеты.