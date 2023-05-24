За развитие и экономику Нарвы с июня будет отвечать новый руководитель

Стаж работы Анне Веэво в Нарвской горуправе составляет 23 года. С начала июня она вступит в должность директора Департамента развития и экономики, о чем сообщили в Нарвской городской управе.

- Я очень рада, что конкурсная комиссия и члены городской управы поддержали мою кандидатуру, - комментирует Веэво. - Я решила принять новый и ответственный вызов. Семнадцать лет своей жизни я посвятила реализации важных для города проектов и продолжу этим заниматься, но теперь у меня появится и большая ответственность за поддержку развития предпринимательства и экономического развития города в целом.

Как отметила мэр Нарвы Катри Райк, Аннэ Веэво - работник, с многолетним стажем. "Она - хороший специалист, который умеет составлять и воплощать планы развития и разные проекты города, что является одной из главных задач Департамента развития и экономики. В будущем Департамент развития и экономики должен ориентироваться, как на привлечение потенциальных инвесторов в город, так и поддержку разных городских учреждений. Я надеюсь, что новый руководитель будет активно заниматься развитием предпринимательства в городе, а также продолжит развивать туризм, чтобы каждый год мы смогли создавать в Нарве хотя бы одно новое аттрактивное для туристов место", - прокомментировала Райк новое назначение.

Нарвская городская управа 19 апреля объявляла открытый конкурс на замещение вакантной должности директора Департамента развития и экономики. На конкурс поступило два заявления.

Прошлый директор Нарвского департамента развития и экономики Виктория Пунга в марте 2023 года покинула эту должность во время испытательного срока, проработав там только два месяца.

Еще раньше постоянным директором департамента был Юрий Сайя, проработавший в этой должности два с половиной года и подавший мэру Катри Райк заявление об уходе в марте 2022 года.