Власти Нарвы ответили отказом, и для бассейна Академии МВД снова ищут оператора

Власти Нарвы не стали брать на себя расходы по содержанию плавательного бассейна в учебном центре Академии МВД. Уже более года стоящий без пловцов бассейн теперь ждет нового оператора: в идеале - с сентября.
Новый бассейн в Нарвском учебном центре Академии МВД распахнул двери для посетителей в феврале 2021 года и более-менее благополучно проработал до начала лета 2022-го. С той поры он закрыт, а из 25-метровой плавательной ванны для капитального гарантийного ремонта откачали воду.
С первым частным оператором бассейна в Нарвском учебном центре Академии МВД договор был расторгнут с июля 2022 года. Новым оператором уже отремонтированного бассейна АО "Riigi Kinnisvara" мечтало увидеть город Нарву, которому объективно мало одного своего спортивного бассейна, однако городские власти, поразмышляв, ответили отказом.
Новые расходы городу не нужны
Председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат подтвердила, что они с мэром Катри Райк решили отказаться от аренды бассейна в учебном центре Академии МВД: "Нам (городу) пока не потянуть это". Прикинули, что содержание этого бассейна обходилось бы городскому бюджету в сумму порядка 400 тысяч евро в год.
Стольфат напомнила, что именно сейчас Нарва ищет возможности экономии денег, закрывает детсады и школы, учитывая уменьшение количества детей. В этой ситуации было бы странно, по словам местного политика, положить на другую чашу весов довольно дорогую аренду плавательного бассейна. "Мы пока отложили этот вопрос", - уточнила председатель городского собрания.
- Мы решили, что не будем рисковать и брать на город дополнительную финансовую нагрузку, потому что горожанам и избирателям это не объясним: с одной стороны, да, хорошая возможность (расширения спортивной инфраструктуры в Нарве), а с другой стороны на чаше весов закрытие детских садов и школ, мы ищем деньги для бюджета - и тут же тратить их на такие вещи было бы нелогично, - рассудила Стольфат. - Пока у нас есть бесплатный транспорт до Нарва-Йыэсуу, мы можем ездить хотя бы туда, - добавила нарвский политик, говоря о возможности для нарвитян поплавать.
Бассейн проектировался в расчете на участие Нарвы
Мэр Нарвы Катри Райк минувшей весной говорила "Северному побережью", что лично ей казалась хорошей идея передать бассейн в учебном центре Академии МВД в обслуживание Нарве. Более того, участие города в этом деле предполагалось изначально: Академия МВД в прошлом десятилетии планировала строительство бассейна с восемью плавательными дорожками в интересах прежде всего нарвитян и в надежде на финансовое участие Нарвы.
В том десятилетии много говорилось о недостаточности для большой Нарвы только одного бассейна в муниципальной спортивной школе "Энергия". Сама Райк тогда возглавляла то Академию МВД, то Министерство внутренних дел - и на этих должностях она курировала проект нового бассейна. Однако тогдашние нарвские политики во главе с серым кардиналом Алексеем Вороновым в 2017 году отказались выделить денег на уже запущенный проект.
Контролировавшие Нарвское горсобрание центристы тогда не дали запрошенные у города пару миллионов евро, пообещав, что город лучше сам построит новый бассейн чуть ли не олимпийского размера, чего по сей день не произошло и не предвидится. Возникшую нехватку денег на строительство бассейна Академия МВД покрыла за счет дополнительного финансирования из государственного бюджета.
Бассейн - часть большого здания
- Учебный центр Академии МВД с плавательным бассейном был открыт по адресу ул. Пауля Кереса, 14 в Нарве осенью 2020 года. Это большое здание используют наряду с Академией МВД также Департамент полиции и погранохраны и общежитие Тартуского университета (НКО "Tartu Üliõpilasküla").
- Плавательный бассейн учебного центра проработал с зимы 2021 года до начала лета 2022-го, после чего закрылся на капитальный ремонт. Пятилетний договор с оператором (ТОО "Spes Ehital") досрочно расторгнут.
Объявлен поиск оператора
АО "Riigi Kinnisvara" нынче в июле объявило новый тендер, чтобы найти другого оператора для бассейна в Нарвском учебном центре Академии МВД. Будущему оператору будет передан в аренду на пять лет собственно плавательный бассейн, а с ним раздевалки, душевые, сауны, комната для спортинвентаря, комната для персонала, вспомогательные и технические помещения. Вдобавок оператор сможет открыть там кафе.
Будущий наниматель-оператор будет волен сам формировать цену на пользование бассейном и оставит себе весь доход. Его обязанностью будет обеспечение повседневной эксплуатации бассейна с учетом всех нормативных требований, установленных правительством.
Компания госнедвижимости "Riigi Kinnisvara" надеется, что тендер окажется успешным - и бассейн в Нарве начнет обслуживаться с сентября 2023 года. Предложения от претендентов ожидаются до утра 17 июля.