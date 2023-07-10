Власти Нарвы ответили отказом, и для бассейна Академии МВД снова ищут оператора

Новый бассейн в Нарвском учебном центре Академии МВД распахнул двери для посетителей в феврале 2021 года и более-менее благополучно проработал до начала лета 2022-го. С той поры он закрыт, а из 25-метровой плавательной ванны для капитального гарантийного ремонта откачали воду.

С первым частным оператором бассейна в Нарвском учебном центре Академии МВД договор был расторгнут с июля 2022 года. Новым оператором уже отремонтированного бассейна АО "Riigi Kinnisvara" мечтало увидеть город Нарву, которому объективно мало одного своего спортивного бассейна, однако городские власти, поразмышляв, ответили отказом.

Новые расходы городу не нужны

Председатель Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат подтвердила, что они с мэром Катри Райк решили отказаться от аренды бассейна в учебном центре Академии МВД: "Нам (городу) пока не потянуть это". Прикинули, что содержание этого бассейна обходилось бы городскому бюджету в сумму порядка 400 тысяч евро в год.

Стольфат напомнила, что именно сейчас Нарва ищет возможности экономии денег, закрывает детсады и школы, учитывая уменьшение количества детей. В этой ситуации было бы странно, по словам местного политика, положить на другую чашу весов довольно дорогую аренду плавательного бассейна. "Мы пока отложили этот вопрос", - уточнила председатель городского собрания.