Алексей Евграфов: "Мы не затягивали вопрос о переименовании улиц"

Против переименования нарвских улиц, особенно четырех улиц с именами красноармейцев, последовательно выступает в Нарвском городском собрании временная комиссия по историческому наследию. Председательствующий в ней Алексей Евграфов, депутат также Рийгикогу от Центристской партии, рассказал "Северному побережью", что региональный министр Мадис Каллас позвонил ему утром 3 августа и сообщил о принятом в Таллинне решении переименовать пять улиц с неподходящими для Эстонии названиями.
- Правительство с весны ждало мнения Нарвского городского собрания, и не дождавшись министр принял решение. Получается, горсобрание почему-то затянуло с этим?
- Не согласен. Министр знает, что этот проект находится в горсобрании в производстве и готовится к заседанию 24 августа.
- Можно было сделать это раньше, а не тянуть с апреля до конца лета.
- Любой вопрос требует взвешенного подхода. Изначально комиссия в городском собрании высказала свое мнение еще весной. Есть протокол заседания, где четко сказано, что мы против. Дальше - оформление документации, но в городской управе мэр сказала, что они ничего менять не будут. В этом и заключалась сложность. Сложность мы решили, и в городское собрание проект решения поступил.
- По решению министра переименуют не семь, как предполагалось сперва, а только пять улиц: не тронут улицы Партизани и 1 Мая. В этом видится какой-то компромисс?
- Я не понимаю, почему оставляют в покое улицу 1 Мая, ведь как раз ее наименование явно противоречит закону, так как в нем есть цифра и знак препинания (Точка присутствует в эстоноязычном написании. - И.С.), и притом это не историческое название.
- Может, дальше городское собрание Нарвы само переименует улицы Партизани и 1 Мая, следуя уже подготовленному проекту? Или про это следует просто забыть?
- Я бы забыл, скажу честно. Однако раз этот проект уже поступил в производство горсобрания, то мы должны его рассмотреть и принять какое-то решение.
- Как скажется решение министра на настроении простых нарвитян и на их отношении к правительству?
- Это однозначно не добавит бонусов правительству. В то же самое время, я думаю, сильной реакции не будет, потому что люди, в принципе, устали от этого. Это настолько долго тянется, что все просто переключились на другие проблемы, которые более реальны.
- Если после переименования улиц правительство примет решение о поддержке Нарвы и сглаживании скачка теплотарифа, о чем Каю Каллас просят городские руководители, это стало бы своего рода сделкой?
- Такая поддержка облегчила бы жизнь нарвитянам, однозначно, но все-таки это абсолютно разные вещи. Думаю, нельзя ставить на одни весы помощь нарвитянам в тяжелый период и игру названиями улиц, к которым у нас другое отношение. Для меня это не предметы одной сделки.