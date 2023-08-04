Алексей Евграфов: "Мы не затягивали вопрос о переименовании улиц"

- Правительство с весны ждало мнения Нарвского городского собрания, и не дождавшись министр принял решение. Получается, горсобрание почему-то затянуло с этим?

- Не согласен. Министр знает, что этот проект находится в горсобрании в производстве и готовится к заседанию 24 августа.

- Можно было сделать это раньше, а не тянуть с апреля до конца лета.

- Любой вопрос требует взвешенного подхода. Изначально комиссия в городском собрании высказала свое мнение еще весной. Есть протокол заседания, где четко сказано, что мы против. Дальше - оформление документации, но в городской управе мэр сказала, что они ничего менять не будут. В этом и заключалась сложность. Сложность мы решили, и в городское собрание проект решения поступил.

- По решению министра переименуют не семь, как предполагалось сперва, а только пять улиц: не тронут улицы Партизани и 1 Мая. В этом видится какой-то компромисс?

- Я не понимаю, почему оставляют в покое улицу 1 Мая, ведь как раз ее наименование явно противоречит закону, так как в нем есть цифра и знак препинания (Точка присутствует в эстоноязычном написании. - И.С.), и притом это не историческое название.

- Может, дальше городское собрание Нарвы само переименует улицы Партизани и 1 Мая, следуя уже подготовленному проекту? Или про это следует просто забыть?