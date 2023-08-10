На мызе Сака построят зимний сад для проведения больших мероприятий

На мызе Сака началось строительство зимнего сада, чтобы развивать здесь культурный туризм и конференц-туризм, которые ограничиваются сейчас историческими помещениями мызы.
Зимний сад будет многофункциональным помещением, способным принять одновременно до 150 человек.
- У нас, грубо говоря, сто койко-мест, и сто человек мы сможем накормить, а зал мызы - самое большое помещение - имеет площадь 78 квадратных метров и может вместить 60 человек. Многие крупные мероприятия, приемы, концерты и спектакли, которые мы хотим проводить, здесь не помещаются, - сказал владелец туристической мызы Сака Тынис Каазик.
По его словам, многие интересующиеся отказываются от проведения на мызе Сака больших свадеб и приемов, так как имеющийся зал мызы слишком мал для этого.
- Те, кто очень хотят приехать в Сака, устанавливают свою палатку, но это неудобный и дорогой для клиента вариант. Поэтому мы задумали построить здание в стиле зимнего сада, где 150 человек могли бы с комфортом провести торжество или прием. Это откроет для нас перспективу культурного туризма и конференц-туризма.
Будет готов к следующему туристическому сезону
Новое здание из стекла поднимется позади господского дома. "Недалеко от господского дома расположено подсобное здание, между ними - большая пустая площадка, где и появится зимний сад, который одной стороной будет опираться на подсобное здание".
Стоимость зимнего сада Тынис Каазик назвать пока не может. "Я строю первый в своей жизни зимний сад, и еще даже ценовые предложения не взяты. Мы делаем шаг за шагом, и думаю, что к началу лета следующего года построим".
Каазик постоянно инвестирует в Сака, чтобы повысить привлекательность туристической мызы. В последний раз - в период коронапандемии - капитально отремонтировали гостиничный дом. "Перестроили и объединили комнаты, чтобы гостиница работала лучше, ведь номера были слишком маленькие".
Многие интересующиеся отказываются от проведения на мызе Сака больших свадеб и приемов, так как имеющийся зал мызы слишком мал для этого.
Тынис Каазик,
владелец туристической мызы Сака
Подходящее к концу туристическое лето владелец мызы считает довольно похожим на предыдущее. "Июль и август обычно прибыльные, остальные десять месяцев убыточные, иногда июнь и сентябрь получаются по нулям. Содержание мызы финансово себя не окупает, - комментирует Тынис Каазик, по словам которого гостиница никогда не являлась его главным бизнесом. - Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я воспринимаю это как миссию".
Желание помнить историю
Из чувства миссии интересующаяся искусством семья Каазик развивает также парк мызы Сака, который становится парком скульптур. Прошлой осенью там появился примерно двухметровый орел, символизирующий пришедшую из эстонского народного эпоса большую птицу, которая бросила Калева на Вируский берег.
Весной же прошлого года в Сака открыли памятный знак "Железная книга", посвященный совершенному 28 мая 1987 года Матиасом Рустом перелету из Хельсинки в Москву на Красную площадь. Руст пересек воздушную границу тогдашнего Советского Союза вблизи мызы Сака.
Ранее Каазики установили рядом с мызой скульптуру "Umsiedlung", напоминающую о переселении прибалтийских немцев, а также памятный знак "Из поколения в поколение", посвященный трем семьям, которые построили и в течение столетий содержали мызу Саку. Все эти скульптуры объединяет, по словам Тыниса Каазика, желание напомнить о местной культуре и истории.