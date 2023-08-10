На мызе Сака построят зимний сад для проведения больших мероприятий

Зимний сад будет многофункциональным помещением, способным принять одновременно до 150 человек.

- У нас, грубо говоря, сто койко-мест, и сто человек мы сможем накормить, а зал мызы - самое большое помещение - имеет площадь 78 квадратных метров и может вместить 60 человек. Многие крупные мероприятия, приемы, концерты и спектакли, которые мы хотим проводить, здесь не помещаются, - сказал владелец туристической мызы Сака Тынис Каазик.

По его словам, многие интересующиеся отказываются от проведения на мызе Сака больших свадеб и приемов, так как имеющийся зал мызы слишком мал для этого.

- Те, кто очень хотят приехать в Сака, устанавливают свою палатку, но это неудобный и дорогой для клиента вариант. Поэтому мы задумали построить здание в стиле зимнего сада, где 150 человек могли бы с комфортом провести торжество или прием. Это откроет для нас перспективу культурного туризма и конференц-туризма.

Будет готов к следующему туристическому сезону

Новое здание из стекла поднимется позади господского дома. "Недалеко от господского дома расположено подсобное здание, между ними - большая пустая площадка, где и появится зимний сад, который одной стороной будет опираться на подсобное здание".

Новое здание из стекла поднимется по соседству с господским домом. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik