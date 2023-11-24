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В Нарве на пограничном мосту приготовили дополнительные заграждения

Северное побережье
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Бетонные заграждения и колючая проволока, приготовленные на пограничном мосту в Нарве на случай закрытия пункта пропуска.
Бетонные заграждения и колючая проволока, приготовленные на пограничном мосту в Нарве на случай закрытия пункта пропуска. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik / Arhiiv

На Нарвском пограничном пункте продолжают готовиться к возможному закрытию границы с Россией.

Как сообщает Rus.ERR, 24 ноября на мосту приготовили дополнительные бетонные заграждения.

Первые такие бетонные пирамиды и колючая проволока появились у края проезжей части на мосту неделей ранее.

Накануне же Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны предупредила, что в связи с обострением миграционной ситуации пограничный переход в Нарве может быть закрыт. Финляндия уже временно закрыла почти все свои погранпункты на границе с Россией, кроме самого северного, чтобы отгородиться от потока мигрантов, направляемых Россией на запад.

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