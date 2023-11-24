В Нарве на пограничном мосту приготовили дополнительные заграждения

На Нарвском пограничном пункте продолжают готовиться к возможному закрытию границы с Россией.
Как сообщает Rus.ERR, 24 ноября на мосту приготовили дополнительные бетонные заграждения.
Первые такие бетонные пирамиды и колючая проволока появились у края проезжей части на мосту неделей ранее.
Накануне же Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны предупредила, что в связи с обострением миграционной ситуации пограничный переход в Нарве может быть закрыт. Финляндия уже временно закрыла почти все свои погранпункты на границе с Россией, кроме самого северного, чтобы отгородиться от потока мигрантов, направляемых Россией на запад.