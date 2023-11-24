В Нарве на пограничном мосту приготовили дополнительные заграждения

Накануне же Идаская префектура Департамента полиции и погранохраны предупредила, что в связи с обострением миграционной ситуации пограничный переход в Нарве может быть закрыт. Финляндия уже временно закрыла почти все свои погранпункты на границе с Россией, кроме самого северного, чтобы отгородиться от потока мигрантов, направляемых Россией на запад.