Министр образования: Нарве нужно закрыть больше школ

Решение о закрытии с июля 2024 года Нарвской Солдинаской школы городское собрание приняло прямо перед Рождеством, чтобы выполнить давно взятое городом обязательство перед государством по сокращению площадей муниципальных школ по меньшей мере на 7000 квадратных метров. Именно на таком условии правительство софинансировало чрезвычайно дорогую и сейчас завершающуюся реконструкцию Нарвской Кесклиннаской школы. Чтобы в будущем еще получить денег на строительство совершенно нового школьного здания, Нарве предстоит снова вернуться к теме закрытия старых школ - и делать это надо очень быстро, как утверждает министр образования и науки ЭР Кристина Каллас в интервью "Нарвской газете".
Как сказала Кристина Каллас, Нарве нужно поспешить с закрытием еще одной школы, чтобы не упустить возможность получить деньги на строительство нового школьного здания.
- Школьных зданий, учебных площадей слишком много, а детей мало и становится все меньше, - рассуждает Каллас о положении в Нарве. - Логика простая: чтобы получить новое здание, нужно закрыть какое-то из старых. Строить еще одну школу, когда учеников не хватает для имеющихся, невозможно.
Министр напомнила, что условие о закрытии лишних 7000 квадратных метров старых школьных площадей Нарва должна была выполнить не позднее 2023 года. На этом условии Евросоюз и эстонское государство софинансировали реконструкцию Нарвской Кесклиннаской школы, и эта реконструкция сейчас в завершающей стадии. Для выполнения того обещания власти Нарвы в декабре 2023 года приняли трудное решение о закрытии с июля Нарвской Солдинаской школы. Теперь же на повестке дня стоит вопрос о будущем финансировании нового школьного строительства в приграничном городе.
Как отмечает в своей публикации "Нарвская газета", городским властям надо до марта принять решение о дальнейшей реорганизации школьных площадей, чтобы запланировать закрытие самых старых и амортизированных школьных зданий в 2026-2027 году, когда могла бы быть построена при государственной поддержке новая школа.
"Северное побережье" ранее писало, что Нарве нужно новое школьное здание, чтобы перевести туда Пяхклимяэскую и Паюскую школы, нынешние здания которых в плачевном состоянии.
- Многое зависит от того, как долго нарвские власти будут готовить строительство. Если к 2026 году все будет готово, то детей нужно будет перевести в новое здание к этому моменту, - отметила министр Кристина Каллас.
Мэр Нарвы Яан Тоотс в ноябре в большом интервью "Северному побережью" подтверждал, что слияние двух школ или закрытие одной школы в 2024 году неизбежно. "Жители Нарвы одобрят это?" - был задан вопрос мэру. "Думаю, что одобрят, ведь взамен мы получим новую школу", - говорил Тоотс. После этого городское собрание приняло решение о закрытии Нарвской Солдинаской школы, но этого оказалось все же недостаточно.
Властями города ранее, действительно, рассматривался вариант закрыть разом две муниципальные школы - Солдинаскую и школу №6, но пока ограничились одной. Политическое объяснение этому заключается в том, что школой №6 руководит член Нарвского горсобрания из правящей депутатской фракции Елизавета Чертова.