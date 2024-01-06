Министр образования: Нарве нужно закрыть больше школ

Как сказала Кристина Каллас, Нарве нужно поспешить с закрытием еще одной школы, чтобы не упустить возможность получить деньги на строительство нового школьного здания.

- Школьных зданий, учебных площадей слишком много, а детей мало и становится все меньше, - рассуждает Каллас о положении в Нарве. - Логика простая: чтобы получить новое здание, нужно закрыть какое-то из старых. Строить еще одну школу, когда учеников не хватает для имеющихся, невозможно.

Министр напомнила, что условие о закрытии лишних 7000 квадратных метров старых школьных площадей Нарва должна была выполнить не позднее 2023 года. На этом условии Евросоюз и эстонское государство софинансировали реконструкцию Нарвской Кесклиннаской школы, и эта реконструкция сейчас в завершающей стадии. Для выполнения того обещания власти Нарвы в декабре 2023 года приняли трудное решение о закрытии с июля Нарвской Солдинаской школы. Теперь же на повестке дня стоит вопрос о будущем финансировании нового школьного строительства в приграничном городе.

Как отмечает в своей публикации "Нарвская газета", городским властям надо до марта принять решение о дальнейшей реорганизации школьных площадей, чтобы запланировать закрытие самых старых и амортизированных школьных зданий в 2026-2027 году, когда могла бы быть построена при государственной поддержке новая школа.