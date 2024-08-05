ГАЛЕРЕЯ С самого восточного маяка Эстонии граница Евросоюза и России видна как на ладони

К следующему лету маяк станет доступнее

В нынешнем курортном сезоне, конец которого уже виднеется на горизонте, маяк Нарва-Йыэсуу и прилегающая к нему местность останутся практически в неизменном виде, если не считать новых указателей и познавательных инфостендов. Внизу башни просто разместили импровизированную кассу, то есть стол и стул для работника.

Далее, осенью, ожидается передача городу от государства участков недвижимости вокруг башни маяка, и их преображением тогда займется городская управа.

- Первым же делом мы планируем провести конкурс на право застройки для сноса существующих старых строений и строительства кафе-ресторана, а может, и небольшого отеля. Все это само собой здесь напрашивается, - говорит мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Помимо этого, план на ближайшие три-пять лет - перевезти в одно из зданий у маяка городской музей и разбить рядом стилизованную рыбацкую деревню.

Часть старого забора вокруг территории маяка власти города планируют разобрать тоже к следующему сезону. Тогда же неподалеку - со стороны реки и рыболовецкого порта - должна появиться стоянка для машин. Сейчас ближайшая автопарковка находится у городской управы и речного порта, а оттуда еще топать до маяка минут пять-десять.