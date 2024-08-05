В минувшую субботу исполнилась давняя мечта многих жителей Нарва-Йыэсуу, Нарвы и приезжающих сюда путешественников: у устья пограничной реки стал доступен для посещений самый восточный маяк Эстонии. С его открытой всем ветрам площадки на более чем 30-метровой высоте открывается широчайший вид как на курорт с портом и многокилометровым пляжем до самого Силламяэ, так и на российский берег. "Северное побережье" приводит в конце статьи также историю маяка Нарва-Йыэсуу с самых давних времен.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ С самого восточного маяка Эстонии граница Евросоюза и России видна как на ладони
О маяке как о новом туристическом магните сейчас говорят в Нарва-Йыэсуу в контексте будущего культурного квартала и нового морского мола с променадом. Все это появится тут же рядом и станет новым центром курортной жизни когда-нибудь - когда будет наконец перенесено с бумаги в реальность.
Зато уже сейчас, в августе, реально оказаться на вершине маяка. Можно побывать как в главном фонарном помещении, так и пролезть через малюсенькую дверь, согнувшись вдвое, на круговую смотровую галерею. Высота галереи над уровнем моря - порядка 35 метров, а безопасность людей обеспечивается стальными решеткой и сеткой в полный рост.
Маяк открывается лишь в определенные дни
- До конца лета маяк Нарва-Йыэсуу можно посетить в течение нескольких дней: 9-11, 14-18, 23-25 августа. Вход открыт с 12.00 до 20.30. Доступность маяка в сентябре пока под вопросом.
- Билеты за 5 евро можно приобрести на месте. Предусмотрены скидки для пенсионеров, учащихся, семей и групп. Принимаются наличные деньги и платежные карты.
По требованиям безопасности, на вершине и лестницах маяка могут находиться одновременно до восьми человек. Каждому посетителю отводится 20 минут, а чтобы впечатленный видами гость ненароком не проворонил время начала спуска - электронный секундомер ему выдается вместе с входным билетом.
Смотрите в фотогалерее ниже, как маяк Нарва-Йыэсуу открывали 3 августа для первых посетителей. По этому случаю выступили мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин и историк Мадис Туудер. Одним из самых первых гостей стала министр образования и науки Кристина Каллас.
К следующему лету маяк станет доступнее
В нынешнем курортном сезоне, конец которого уже виднеется на горизонте, маяк Нарва-Йыэсуу и прилегающая к нему местность останутся практически в неизменном виде, если не считать новых указателей и познавательных инфостендов. Внизу башни просто разместили импровизированную кассу, то есть стол и стул для работника.
Далее, осенью, ожидается передача городу от государства участков недвижимости вокруг башни маяка, и их преображением тогда займется городская управа.
- Первым же делом мы планируем провести конкурс на право застройки для сноса существующих старых строений и строительства кафе-ресторана, а может, и небольшого отеля. Все это само собой здесь напрашивается, - говорит мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин. - Помимо этого, план на ближайшие три-пять лет - перевезти в одно из зданий у маяка городской музей и разбить рядом стилизованную рыбацкую деревню.
Часть старого забора вокруг территории маяка власти города планируют разобрать тоже к следующему сезону. Тогда же неподалеку - со стороны реки и рыболовецкого порта - должна появиться стоянка для машин. Сейчас ближайшая автопарковка находится у городской управы и речного порта, а оттуда еще топать до маяка минут пять-десять.
Со стороны морского пляжа и дюны также потом вырубят чрезмерно разросшийся кустарник, чтобы от подножия башни открылся вид на море, и наоборот - с пляжа маяк тоже стал бы доступнее. "Планы эти легко реализуемые, ничего сложного", - оценивает мэр Максим Ильин то, что намечено сделать тут в первую очередь к следующему лету.
Самый восточный маяк Эстонии
Все действующие эстонские маяки, а их 55, принадлежат Департаменту транспорта. Летом для посетителей открыты теперь уже 12 маяков: Сырве, Кыпу, Вормси (Саксби), Ристна, Тахкуна, Пакри, Рухну, Кихну, Осмуссаар, Найссаар, Вилсанди и Нарва-Йыэсуу. Маяк Нарва-Йыэсуу стал первым открытым маяком на востоке страны, тогда как одиннадцать остальных находятся на северо-западном побережье и западных островах.
Маяк как навигационный знак
- Географические координаты: 59 28.0864, 28 02.4220
- Высота основания маяка над уровнем моря - 7,1 м
- Высота навигационного знака над основанием - 30,3 м
- Высота света над уровнем моря - 36 м
- Период мигания: 2+3+2+5=12 секунд
Как уже писало "Северное побережье", Департамент транспорта 11 июля заключил с горуправой Нарва-Йыэсуу договор об использовании государственного имущества, на основании чего здешний маяк перешел в управление местной власти и стал открытым для посетителей. Договор заключен сроком на десять лет. При этом маяк у устья реки Нарва продолжит и впредь работать как навигационный знак.
- Я чрезвычайно рад, что открыт для всех желающих еще один маяк, откуда открывается прекрасный вид на пляжную зону Нарва-Йыэсуу и реку Нарва, - комментирует это примечательное событие генеральный директор Департамента транспорта Эстонии Прийт Саук. - Маяки - это наши важные морские знаки, и их сохранение, реновация и надежность крайне важны, - добавил он.
За весь прошлый год эстонские маяки посетили более 84 тысяч человек, а самым популярным был маяк Сырве на острове Сааремаа, который посетили почти 27 тысяч человек. Его собрату из Нарва-Йыэсуу теперь дается шанс побить рекорд: за первые два дня работы в качестве туристического объекта, то есть 3-4 августа, самый восточный маяк посетили 540 человек.
Маяк Нарва-Йыэсуу: история
- Маяк находится на северном побережье Эстонии, на левом (западном) берегу устья реки Нарва. Он служит ориентиром для кораблей и обозначает древнее место Нарвского порта.
- В XIII веке поселение Нарва стало портом на пересечении дороги из Таллинна в Новгород и реки Нарва, соединяющей Балтийское море с Чудским озером. Сегодня та портовая деревня называется городом Нарва-Йыэсуу (нем. Хунгербург, русск. Усть-Нарова).
- В XVII веке появляются первые косвенные данные о наличии постоянного навигационного огня в устье реки Нарва. Нарва тогда была важным центром восточной торговли Швеции.
- В 1808 году был построен известняковый маяк. В его 12-гранном фонарном помещении на высоте 72 фута (22 м) свет давало устройство, оснащенное 24 сферическими медными рефлекторами и 7 лампами на конопляном масле с дальностью видимости 14 морских миль.
- Во время Крымской войны 1853-1856 годов здания обслуживающего комплекса маяка были повреждены британскими и французскими пушками, но сам маяк остался цел.
- В середине XIX века в устье реки были созданы лоцманская и морская спасательные станции, а на правом берегу реки у устья установлены деревянные створные знаки.
- К 1866 году возле маяка была установлена семафорная сигнальная мачта для морской связи, передачи штормовых предупреждений и показа уровня воды в устье реки.
- В 1886 году башню маяка увеличили до 24 метров, так как с морской стороны она была занесена песком. Маяк выкрасили в белый цвет, а в новое фонарное помещение установили катоптрическое осветительное устройство с 7 лампами и с дальностью видимости 10 миль.
- К 1903 году катоптрическое осветительное устройство заменили диоптрическим осветительным устройством III класса с дальностью видимости 10 морских миль.
- В 1911 году устье реки и морской канал углубили, при этом удалили 10 тысяч кубических саженей (около 100 тысяч кубометров) осадков.
- В 1914 году лампа накаливания, использованная в маяке, обеспечивала дальность света в 14 морских миль.
- В "Руководстве по мореплаванию и лоцманской службе" Йохана Мэя, изданном в 1927 году, написано следующее: "Навигация длится в среднем 9 месяцев, море открывается здесь примерно в середине апреля и замерзает в начале ноября. Преобладающие ветры - с северо-запада. В 1924 году в порту Нарва-Йыэсуу было 168 судов".
- В 1929 году в устье реки построили береговые укрепления и 150-метровую набережную из булыжников и валунов, из которых 50 метров уходило в море. Набережная была разрушена затем во Вторую мировую войну.
- В 1941 году во время Второй мировой войны маяк Нарва-Йыэсуу и здания для его обслуживания были уничтожены Красной армией.
- В 1957 году возле руин старого маяка построили из бетонных конструкций новый 31-метровый маяк, окрашенный в чередующиеся красные и белые полосы. Фонарное помещение было оснащено осветительным оборудованием ЭМН-500, работавшим на электричестве, с лампой накаливания мощностью 500 Вт. Свет на высоте 34 метра над уровнем моря освещал на 17 морских миль.
- В 2000 году маяк подключили к системе дистанционного мониторинга фонарей.
- В 2001 году начала работу опорная станция Нарва DGNSS, предоставляющая на частоте 295,5 кГц навигационные корректировки для судов, передвигающихся по Финскому заливу.
- С 2011 года используется светодиодный вращающийся фонарь Sabik E8277.W-LB с максимальной силой света 24000 кандел (одна кандела равна силе света одной горящей свечи) и потребляемой мощностью 150 Вт. Дальность видимости огня в темное время суток составляет 15 морских миль.