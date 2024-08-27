ОЧЕРЕДЬ У ГРАНИЦЫ Мэр Нарвы попросил возобновить ночную работу погранпункта, но в Таллинне его не услышали

Мэр Нарвы Яан Тоотс на встрече с журналистами высказался о том, что следовало бы возобновить прежний режим работы Нарвского погранпункта, то есть больше не закрывать его по ночам. Такой мыслью или даже устной просьбой он якобы поделился по телефону с канцлером МВД Тармо Мийлитсом и генеральным директором Департамента полиции и погранохраны Эгертом Беличевым.

- Канцлер МВД сказал, что они обсудят это, так что такой вариант есть. Это уже как будто бы вина эстонской стороны, что очередь здесь остается к вечеру, - рассказал Тоотс о якобы состоявшемся разговоре.

Вдобавок мэр Нарвы заочно предложил автобусным компаниям меж собой договориться и не привозить пассажиров к границе в одно и то же время, ведь тем самым очередь создается искусственно. "Днем в одно время прибывают пять автобусов, и это сразу 200-220 человек", - поделился наблюдением Тоотс.

Проблема очереди по-прежнему горяча