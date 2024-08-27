Мэр Нарвы Яан Тоотс полагает, что стоящая перед закрывающимся на ночь погранпунктом очередь из людей с сумками и чемоданами - это вина эстонской стороны. Гигантские скопления у границы, которые каждый день воочию наблюдают чиновники находящейся тут же рядом горуправы, заставили мэра обратиться в МВД, чтобы там пересмотрели решение закрывать погранпереход.
ОЧЕРЕДЬ У ГРАНИЦЫ ⟩ Мэр Нарвы попросил возобновить ночную работу погранпункта, но в Таллинне его не услышали
Мэр Нарвы Яан Тоотс на встрече с журналистами высказался о том, что следовало бы возобновить прежний режим работы Нарвского погранпункта, то есть больше не закрывать его по ночам. Такой мыслью или даже устной просьбой он якобы поделился по телефону с канцлером МВД Тармо Мийлитсом и генеральным директором Департамента полиции и погранохраны Эгертом Беличевым.
- Канцлер МВД сказал, что они обсудят это, так что такой вариант есть. Это уже как будто бы вина эстонской стороны, что очередь здесь остается к вечеру, - рассказал Тоотс о якобы состоявшемся разговоре.
Вдобавок мэр Нарвы заочно предложил автобусным компаниям меж собой договориться и не привозить пассажиров к границе в одно и то же время, ведь тем самым очередь создается искусственно. "Днем в одно время прибывают пять автобусов, и это сразу 200-220 человек", - поделился наблюдением Тоотс.
Проблема очереди по-прежнему горяча
Напомним, начиная с мая Нарвский погранпункт закрывает двери с 23.00 до семи часов утра. Так решили потому, что российская сторона с февраля перекрыла движение любого автотранспорта между Нарвой и Ивангородом в связи с перестройкой своего погранпункта. Все это в комплексе - и вдобавок медленная работа стражей границы в Ивангороде - обусловило скопление в Нарве гигантских очередей из людей, ожидающих пересечения границы в восточном направлении. Люди стоят по многу часов и не всегда успевают зайти на границу до 23.00, так что вынуждены ночевать в нарвских гостиницах или на улице.
Наблюдающая за этим эстонская официальная сторона ограничивается настойчивыми рекомендациями воздержаться от посещения России.
Проблема приграничных очередей горячо обсуждается в нарвских сообществах. Важна она и для остальных людей из разных стран, которые планируют пересекать границу через Нарву. Мэр приграничного города Яан Тоотс уже не раз повторял, что не видит тут гуманитарного кризиса, так как путешествующие знают, на что идут, однако и он признает, что ситуация у погранпункта складывается ненормальная.
"Северное побережье" поинтересовалось в Департаменте полиции и погранохраны, не собираются ли они поддержать инициативу мэра Нарвы и пересмотреть весеннее решение, то есть возобновить ночную работу погранпункта. В департаменте уклонились от прямого ответа, напомнив, что соответствующее решение принималось в вышестоящих инстанциях - Министерстве внутренних дел и правительстве ЭР.
В МВД не слышали про просьбу Тоотса
В МВД на аналогичный инфозапрос ответил руководитель отдела пограничной и миграционной политики Янек Мяги. По его данным, Нарвская горуправа не направляла им ходатайства насчет ночного режима работы погранпункта. И действительно, такого послания из Нарвы не найти в регистрах документов и писем, тем более что и мэр Яан Тоотс говорит, что де хлопотал об этом по телефону.
- Департамент полиции и погранохраны следит за ситуацией в связи с пересечением границы, и на данный момент они также не делали подобного предложения Министерству внутренних дел, - добавил Мяги в комментарии "Северному побережью".
Начальник эстонской погранслужбы Вейко Коммусаар еще в апреле объяснял, почему решили закрывать Нарвский погранпункт на ночь. "Во-первых, количество ночных пересечений границы существенно сократилось, поэтому нецелесообразно держать погранпереход открытым полные сутки. Во-вторых, по нашей оценке, неправильно, что в то время, как Россия ведет полномасштабную войну против соседней страны, а Эстония не рекомендует посещать Россию, Департамент полиции и погранохраны тратит деньги эстонских налогоплательщиков на то, чтобы держать Нарвский погранпункт открытым круглосуточно".
На той же позиции и гендиректор Департамента полиции и погранохраны Эгерт Беличев, который в июле в интервью "Северному побережью" говорил, что не советует никому ездить в Российскую Федерацию: "Это государство непредсказуемо и последствия этого непредвиденные, если ты туда поедешь, то всегда есть вопрос, вернешься ли ты оттуда и когда. Те, кто отправляется туда, должны учесть, что там могут произойти разные вещи. Очереди - это еще самая маленькая проблема".