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У представителя правительства в Ида-Вирумаа работа закончилась

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Яанус Пурга покинул должность представителя правительства в Ида-Вирумаа. Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман думает, в чем могла бы состоять роль преемника Пурга на этом посту.
Яанус Пурга покинул должность представителя правительства в Ида-Вирумаа. Министр регионального развития и сельского хозяйства Пирет Хартман думает, в чем могла бы состоять роль преемника Пурга на этом посту. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

"Иногда полушутя говорят, что работу нельзя выполнять слишком быстро. У меня работа закончилась!" - сказал неожиданно покинувший в этот вторник должность представитель правительства в Ида-Вирумаа Яанус Пурга, занимавший этот пост более года.

По словам Пурга, год назад на второй день его работы тогдашний премьер-министр Кая Каллас сказала ему, что его главной обязанностью будет реализация предпринимательских мер фонда справедливого перехода (ÕÜF) таким образом, чтобы это приносило пользу Ида-Вирумаа. "Другим не занимайся, сказала она мне, и это стало моей основной работой", - отметил он.

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