У представителя правительства в Ида-Вирумаа работа закончилась

По словам Пурга, год назад на второй день его работы тогдашний премьер-министр Кая Каллас сказала ему, что его главной обязанностью будет реализация предпринимательских мер фонда справедливого перехода (ÕÜF) таким образом, чтобы это приносило пользу Ида-Вирумаа. "Другим не занимайся, сказала она мне, и это стало моей основной работой", - отметил он.