Уволена директор Нарвской частной православной гимназии

"В ходе внутреннего аудита были выявлены серьезные нарушения в ведении ключевых документов школы, включая программу развития школы, учебный план и положение о плане деятельности. Эти документы не были обновлены в соответствии с новыми требованиями законодательства и внутренними предписаниями. Процедурные и содержательные нарушения не только затруднили процесс перехода на эстонский язык, но и негативно повлияли на организацию учебной и внеурочной работы, вызвали атмосферу нервозности и недоверия к руководству. Игнорирование важных предписаний правления и обращений родителей лишь усугубило ситуацию. В результате родители направили держателю школы и министру образования и науки жалобу с просьбой уволить директора", - говорится в пресс-релизе НКО "Õigeusu Hariduse Ühing Ülestõusmine".

Вдобавок указывается, что Татьяна Салу распространяла якобы ложную информацию в прессе, которая нанесла ущерб репутации школы.

Временно исполняющей обязанности директора назначена Наталья Китам. "Мы готовы приложить все усилия, чтобы в результате все выпускники смогли бы продолжить обучение на эстонском языке, сохраняя при этом навыки владения русским языком, что расширит их образовательные и профессиональные возможности", - также написано в пресс-релизе.

Газета "Postimees" недавно писала, что 13 сентября директор Нарвской православной гимназии Татьяна Салу получила от владельца школы, протоиерея Виталия Гаврилова уведомление о том, что трудовой договор с ней расторгается. Также газета подробно описала в той же статье внутренний конфликт в гимназии, предшествовавший увольнению.

Прежде чем осенью 2023 года стать директором Нарвской православной гимназии, Салу (в прошлом - Степанова) в течение 23 лет проработала директором Нарвской Ваналиннаской государственной школы, которая с прошлого года - основная школа. Салу покинула ту должность по личным соображениям, а отчасти в связи с переподчинением школы в большой образовательный комплекс. Об этом процессе, непросто давшемся преподавательскому коллективу и администрации школы, "Северное побережье" подробно писало прошлой весной (статьи здесь и здесь).

В начале июля 2024 года Салу участвовала также в конкурсе на должность директора Нарвской Пяхклимяэской школы, но на это место была предсказуемо избрана председатель Нарвского горсобрания Ирина Янович.