Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 10 по 17 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.10-17.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 10 октября
* В Йыхвиском общественном доме (ул. Кооли, 2) в 10.00 - утро со сказочником и поэтом Яаком Кяндом (Пярну). Вход свободный. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Klassis" / "В классе", спектакль Раквереского театра. Спектакль не подходит для детей младше 16 лет. Билет - 13-26 евро.
Пятница, 11 октября
* В Кохтла-Нымме в Эстонском шахтном музее в 18.30 - концерт-акт, посвященный годовщине Тойлаской волости.
* В церкви Люганузе в 19.00 - концерт в честь праздника урожая: Ээва и Виллу Тальси. Бесплатно.
* В Нарве в арт-клубе "Ro-Ro" в 20.30 - "Ночная медитация с Бахом", ночной концерт-релаксация: доктор музыкальной терапии Алисе Пехк и исполнитель на маримбе Танель Эйко Новиков. В программе сольные произведения Баха в исполнении маримбы: сюита для виолончели №6 до мажор, партита для клавишных №2 до минор. После прослушивания музыки зрители при желании могут принять участие в дискуссии с музыкальным терапевтом и исполнителем.
Суббота, 12 октября
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Сказка старого там-тама", детский спектакль театра "Тулевески". Билет - 13 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке - семейный день: 12.00 - "Vahva rätsep", спектакль кийклаского драмкружка (в ролях: Рене Кундла, Кристьян Кундла, Март Кундла, Моника Гринфельд, Андрус курс, Кюлли Райдма, Кароль Райдма, Лийзи Каубер и другие), 13.00 - вирумааская учебная комната фольклорного танца под руководством Марью Ауль (в читальном зале) и кукольная мастерская для детей под руководством Герри Оргма (в детском отделении). Большой выбор бесплатных новых книг! Вход свободный. Сообщить: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 15.00 в рамках мероприятий "Нарва - осенняя столица" - республиканский танцевальный конкурс "EK Dance Festival 2024".
Воскресенье, 13 октября
* В Нарвской ратуше в 15.00 - "Tähemuusika" / "Звездная музыка". Выступают Тийу Сисаск (рояль) и Тийна Карьясте (планетарные гонги). Билет - 15,60-19,60 евро.
* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 к 110-летию Раймонда Валгре - "Peaksime rääkima Raimondist", спектакль театра "Nuutrum". В ролях: Лийза Пульк, Юрген Гансен, Хардо Адамсон, Мийка Пихлак, Март Сандер, Николай Бенцлер, Кристьян Арунурм. Билет - 24-26 евро.
* В Вокаском народном доме в 16.00 - концерт хора малышей Тойлаской гимназии "Päikesekillukesed".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - концерт "Ретрохиты 80/90/00". Выступает бэнд "Kassett". Билет - 28,60-31,60 евро.
Понедельник, 14 октября
* В Тудулиннаском общественном доме в 14.00 - удивительные случаи в народных домах с Тийей Пайст. Послеобеденные посиделки с песнями и байками.
Вторник, 15 октября
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - осенний концерт для пожилых Йыхвиской волости. Выступают дети Йыхвиской волости, Инга и Тоомас Лунге. Вход бесплатный.
* В Тойласком общественном доме в 19.00 - концерт хора "Voka Vokaal". Бесплатно.
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - "Детективная комедия, или Несчастный случай", спектакль Русского театра. Спектакль с синхронным переводом на эстонский язык. Билет - 15,20-25 евро.
Среда, 16 октября
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) - открытие выставки картин Марины Дейлид. Выставка открыта до 16 ноября.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - открытие выставки работ Тийны Тынурист "Tikitud unistused" / "Вышитые мечты".
* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - "Väikesed saladused", спектакль театра "Nuutrum". В ролях: Трийну Меристе, Лийна Тенносаар, Хелена Мерзин Тамм, Мерилин Кирбитс. Билет - 20-23 евро.
СПОРТ
Пятница, 11 октября
* В Кохтла-Ярвеском народном парке в 8.00 - эстафета 106x1000 м, которая посвящается 106-летию Эстонской Республики и 5-летию Кохтла-Ярвеской гимназии.
* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига по баскетболу: "BS Karjamaa" (Йыхви) - "Toila".
Суббота, 12 октября
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат шашечного клуба "Into" по русским шашкам.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Tallinn U21".
* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Jõhvi gümnaasium".
Воскресенье, 13 октября
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, дуплет.
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 13.00 - Кубок Эстонии по спортивной аэробике.
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
РАЗНОЕ
Четверг, 10 октября
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - "Asi tahab arutamist: Jõhvi ja Toila valla ühinemine" / "Вопрос требует обсуждения: объединение Йыхвиской и Тойлаской волостей", встреча с членами и специалистами волостных управлений Йыхвиской и Тойлаской волостей. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Нарве в "Craft Depo" (бывший центр творческого развития и досуга "GAGARIN keskus", ул. Александра Пушкина, 5) в рамках Недели Северных стран в 18.00 - "Põhjala töötuba": мастер-класс по дизайну сумки-шоппера. Плата за участие - 5 евро. Необходима предварительная регистрация. Информация: norden.ee.
Пятница, 11 октября
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - пятничные рассказы о путешествиях: Голландия. Впечатлениями делится Эне Раудар.
Суббота, 12 октября
* В Нарвской художественной галерее в 11.00 - художественный мастер-класс "Флюид арт": абстрактная живопись жидким акрилом.
* В художественной студии "Algus" клуба "Ахтме" (ул. Малева, 49) в 11.00 - "Скульптурная живопись. Барельеф", мастер-класс для всех желающих. Вход бесплатный. Информация по тел. 5306 6275.
* В Куртнаском общественном доме в 12.00 - ремесленная мастерская: печать на упаковке. Руководитель Вийве Айдма. Плата за участие в размере 15 евро вносится на месте наличными.
* В Силламяэском музее в 12.00 - встреча с журналистом Дмитрием Федоткиным.
* В Майдласком народном доме в 17.00 - народный праздник танца. Аккомпанемент: Мартин Мюллер и виллу Тальси.
* В Нарве в кафе "Белая тыква" (ул. Лаврецова, 8) в 19.00 в рамках Недели Северных стран - "Северный ужин". Билет на одного - 49 евро, на двоих - 89 евро. Информация: norden.ee.
Воскресенье, 13 октября
* В Нарве у пляжного здания в Йоаорге с 12.00 до 16.00 в рамках Недели Северных стран - семейный день. Бесплатно.
* В Сондаском общинном доме с 13.00 до 17.00 - осенняя мини-ярмарка.
Среда, 16 октября
* От Мяэтагузеского народного дома в 19.00 стартует поход с фонарями "Rännak Mäetagusel" / "Путешествие по Мяэтагузе". Протяженность похода - около 3 км. Возьмите с собой фонарь или карманный фонарик и приходите слушать захватывающие истории о Мяэтагузе. Руководитель похода Хельди Айа. Бесплатно.
Четверг, 17 октября
* В Пагариском общественном доме в 12.00 - собрание мудрейших. Мастерская рукоделия.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.
Страница издается при поддержке фонда Kultuurkapital. Опубликование информации на странице бесплатное. Информацию нужно отправить к понедельнику той недели, на которой она будет опубликована, по адресу э-почты: diana@pohjarannik.ee.