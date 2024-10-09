МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 10.10-17.10 Куда пойти в будни и на выходных

* В Кивиылиском народном доме в 18.00 - "Väikesed saladused", спектакль театра "Nuutrum". В ролях: Трийну Меристе, Лийна Тенносаар, Хелена Мерзин Тамм, Мерилин Кирбитс. Билет - 20-23 евро.

СПОРТ

Пятница, 11 октября

* В Кохтла-Ярвеском народном парке в 8.00 - эстафета 106x1000 м, которая посвящается 106-летию Эстонской Республики и 5-летию Кохтла-Ярвеской гимназии.

* В Йыхви в бильярдном клубе "Billimor" в 19.00 - игра недели "Viru Darts".

* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига по баскетболу: "BS Karjamaa" (Йыхви) - "Toila".

Суббота, 12 октября

* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат шашечного клуба "Into" по русским шашкам.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Tallinn U21".

* В Доме спорта Майдлаской основной школы в 17.00 - народная лига по баскетболу: "Lüganuse" - "Jõhvi gümnaasium".

Воскресенье, 13 октября

* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, дуплет.

* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 13.00 - Кубок Эстонии по спортивной аэробике.

* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "PSK" (Нарва) - "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).

РАЗНОЕ

Четверг, 10 октября

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская рукоделия для детей.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - "Asi tahab arutamist: Jõhvi ja Toila valla ühinemine" / "Вопрос требует обсуждения: объединение Йыхвиской и Тойлаской волостей", встреча с членами и специалистами волостных управлений Йыхвиской и Тойлаской волостей. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.