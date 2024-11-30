ЗВЕЗДА НЕДЕЛИ Яан Тоотс

Яан Тоотс говорил о Райк, что, будучи мэром Нарвы, она делала упор на внешний образ, а он, Тоотс, больше посвящал себя работе горуправления по существу. Райк опять же говорила о Тоотсе, что тот запомнится нарвитянам своим недовольством мэрской должностной цепью, а также неожиданным налаживанием контактов с предполагаемыми таджикскими предпринимателями.

Это все же не совсем так. При Тоотсе в Нарве возвели первый после многих лет квартирный жилой дом, а недавно открыли новый футбольный холл. Насколько велика в этом заслуга мэра, вопрос отдельный, однако он, к примеру, вел с государством диалог для получения денег на ремонт Александровской церкви, пытался решить проблему очередей на границе и проявил твердость духа при переходе на эстоноязычное образование. Не говоря уж о его плане реорганизаций в горуправлении. Кое-кто говорит, что уже несколько мэров пытались осуществить реорганизации, однако в результате лишились должности. Тем не менее в кулуарах горуправления отмечают, что Яан Тоотс более заботливо относился к работникам горуправления, нежели Райк, поэтому смена мэра некоторым чиновникам может и не понравиться. Но как бы там ни было, это изменение тоже не более чем на год.