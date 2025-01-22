МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.01-30.01 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - танцевальный вечер-концерт "Külapillimehi otsides" / "В поисках деревенских музыкантов". Путешествие по народным домам фольклорного ансамбля "Estlager Trio", цель - найти музыкантов из эстонских деревень. Стоимость билета: 10 евро предварительно, 15 евро на месте. Вход бесплатный для тех, кто принесет свой инструмент.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 в рамках фестиваля "MustonenFest 2025" - гала-концерт "Hoogu juurde, klassikud!", уникальный концерт, который объединит на одной сцене великих музыкантов и юные таланты. В этот вечер вас ждет невероятное сочетание мастерства и энтузиазма: на сцену выйдут известные музыканты, такие как Анна-Лийза Безродная (скрипка), Марсель Йоханнес Китс (виолончель), Рийво Калласмаа (гобой), Пеэтер Сарапуу (фагот), Ирина Захаренкова (фортепиано), а также юные дарования из Израиля и Эстонии: Ариэль Хенин (фортепиано, 12 лет; Израиль), Эйтан Михановский (виолончель, 10 лет; Израиль), Эрик Хаги (фортепиано, 11 лет), "Klaaspärlimäng Sinfonietta", Андрес Мустонен (скрипка, дирижер). В программе - шедевры великих композиторов: "Concertante" и фортепианный концерт Йозефа Гайдна, "La Folia" Вивальди, виолончельный концерт Иоганна Кристиана Баха и, сюрприз, концерт для фортепиано в четыре руки Карла Черни.