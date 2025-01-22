Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 30 января.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.01-30.01 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 23 января
* В Ийзакуском народном доме в 19.00 - танцевальный вечер-концерт "Külapillimehi otsides" / "В поисках деревенских музыкантов". Путешествие по народным домам фольклорного ансамбля "Estlager Trio", цель - найти музыкантов из эстонских деревень. Стоимость билета: 10 евро предварительно, 15 евро на месте. Вход бесплатный для тех, кто принесет свой инструмент.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 в рамках фестиваля "MustonenFest 2025" - гала-концерт "Hoogu juurde, klassikud!", уникальный концерт, который объединит на одной сцене великих музыкантов и юные таланты. В этот вечер вас ждет невероятное сочетание мастерства и энтузиазма: на сцену выйдут известные музыканты, такие как Анна-Лийза Безродная (скрипка), Марсель Йоханнес Китс (виолончель), Рийво Калласмаа (гобой), Пеэтер Сарапуу (фагот), Ирина Захаренкова (фортепиано), а также юные дарования из Израиля и Эстонии: Ариэль Хенин (фортепиано, 12 лет; Израиль), Эйтан Михановский (виолончель, 10 лет; Израиль), Эрик Хаги (фортепиано, 11 лет), "Klaaspärlimäng Sinfonietta", Андрес Мустонен (скрипка, дирижер). В программе - шедевры великих композиторов: "Concertante" и фортепианный концерт Йозефа Гайдна, "La Folia" Вивальди, виолончельный концерт Иоганна Кристиана Баха и, сюрприз, концерт для фортепиано в четыре руки Карла Черни.
Пятница, 24 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 16.00 - "Цветаева: любовь сквозь жизнь", литературная встреча с Александром Мартыновым.
Суббота, 25 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: Год эстонской книги. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Кохтла-Ярвеском Доме творчества школьников в 15.00 - ида-вирумааский фестиваль вокально-инструментальных ансамблей "Музыка нас связала". Вход свободный.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - юбилейная программа "Театр ЯРГ - 20". Билет - 10 евро.
Воскресенье, 26 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - празднование китайского счастливого Нового года: боевые искусства, акробатика, танцы, музыка, фотовыставка, выставка культурного наследия. Вход свободный.
Понедельник, 27 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 11.00 - "Marakratt ja kesköine raamatukogu" / "Шалунишка и полуночная библиотека", спектакль театра "Miksteater". На спектакль приглашаются дети с 5 лет. Билет - 15 евро.
Вторник, 28 января
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - открытие выставки живописи Маргуса Вейсвеэра.
Среда, 29 января
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 11.00 и 13.00 - "Kartulimässajad", спектакль театра "Ugala" для всей семьи. Билет - 10-20 евро.
Четверг, 30 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.15 - кофейный час "Tammsaare, mu arm" / "Таммсааре, мая любовь" с Тийей Линнард. Информация: тел. 558 4247.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - открытие фотовыставки "Rahvakultuuri klõps". На выставке представлены фотографии Юрате Кастрицкой с праздника песни и танца малышей в Кохтла-Ярве.
* В Силламяэ в зале молодежного центра по интересам "Улей" (ул. Маяковского, 7) в 17.00 - музыкально-поэтический салон "Эстонская книга в моей жизни". В гостях - Елена Скульская. Вход свободный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - празднование 500-летия эстонской книги. Танцует "Lausa Lust", поет смешанный ансамбль "Tammiku", Юрген Роосте прочтет стихи, а сотрудники Йыхвиской центральной библиотеки сделают неожиданное представление. Викторина. Предложим праздничное пирожное и игристый напиток. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - концерт-презентация альбома струнного оркестра Ваналиннаской образовательной коллегии - прозвучит музыка Рудольфа Тобиаса. Дирижер Расмус Пуур. Билет - 10, 15 или 20 евр, семейный билет - 35 евро. Каждый может выбрать подходящую для себя сумму. Билеты можно приобрести в "Piletikeskus" и на месте за час до концерта.
* В Тойласком общественном доме в 18.00 - открытие Года эстонской книги. Публичные чтения и ансамбль "AER".
СПОРТ
Четверг, 23 января
* В Мяэтагузеском народном доме в 18.00 - Мяэтагузеская викторина. Ожидаются команды из тех участников. Командам необходимо зарегистрироваться: тел. 336 6963 или huvikeskus@alutagusevald.ee.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 18.00 - отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу среди юношей возрастной группы до 19 лет: Северная Македония - Гибралтар. Информация: www.jalgpall.ee.
* В Нарвском спортцентре в 20.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Saku Sporting".
Пятница, 24 января
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 18.00 - отборочный турнир чемпионата Европы по футзалу среди юношей возрастной группы до 19 лет: Гибралтар - Эстония. Информация: www.jalgpall.ee.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига Эстонии по баскетболу: БК "Karjamaa" (Йыхви) - БК "HITO" / "Elvarem".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 19.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: ХК "Everest" (Кохтла-Ярве) - "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве).
Суббота, 25 января
* В Вокаском Доме спорта в 13.00 - народная лига Эстонии по футзалу: ФК "Viru Energy" - ФК "Noova" (Ида-Виру).
Воскресенье, 26 января
* В Вокаском Доме спорта в 11.00 - грибной турнир по петанку; дуплет.
* В Ахтмеском спортхолле в 11.00 - соревнования по легкоатлетическому многоборью памяти Александера Транстока.
* В Ийзакуском народном доме в 12.00 - викторина. Новый сезон. Ожидаются команды из тех участников. Новым командам необходимо зарегистрироваться не позднее 24 января: тел. 339 3593 или merle.pikhoff@alutagusevald.ee.
* В Нарвском футбольном холле в 15.00 - зимний турнир Эстонии по футболу: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Maardu linnameeskond".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Vipers" (Таллинн).
Среда, 29 января
* В Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 18.30 - этап Ида-Вируских лыжных вечеров. Информация: www.sportiv.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 23 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
Пятница, 24 января
* В Куртнаском общественном доме в 12.00 - лекция. В гостях - гериатр Яак Ару.
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - мастер-класс по рукоделию, на котором вы научитесь делать брошь-цветок необычным способом. Вход по билету на выставку.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в кафе "Koht37", расположенном в атриуме, в 17.30 в рамках программы "Ettevõtlusküla" / "Деревня предпринимательства" - игра "Ettevõtliku pere" / "Предприимчивая семья". Игра развивает необходимые в повседневной жизни навыки, способствует развитию предпринимательства, финансовой грамотности, социальных навыков и навыков командной работы. Игра рассчитана на возраст от 8 лет и бесплатна для участников. Открыто кафе. Регистрация обязательна. Более подробная информация - на странице Koht37 в "FB".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". Мастер-класс картины акрилом "Летний вечер в январе". Билет -15 евро. Регистрация по тел. 336 6169. Регистрация обязательна, так как количество мест ограничено.
Суббота, 25 января
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 в рамках философского клуба "Сократ и МЫ. Философия для XXI века": лекция "Аристотель: как стать и быть счастливым?". Лектор - профессор философии Елена Сергейчик. Бесплатно.
Воскресенье, 26 января
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - вечер отдыха для сеньоров "В нашем клубе". Билет - 5 евро. Бронирование. Информация по тел. 332 2008.
Понедельник, 27 января
* В клубе "Ахтме" в рамках Недели национальных культур в 17.00 - мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - мастер-класс по старинным танцам. Руководитель - Пилле Пярс. Участие бесплатное.
Вторник, 28 января
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 16.00 - мастер-класс по фольклорному танцу. Руководители - Хельги Коплиорг и Тайво Альясте. Участие бесплатное.
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер головоломок.
Среда, 29 января
* В Ийзакуской библиотеке в 14 .00 - встреча с известным автором утренних историй, журналистом и писателем Мяртом Трейером, который представит свой первый сборник художественной литературы под названием "Ära. Laulud laokil tõnist".
* В Пагариском общественном доме в 16.30 - мастер-класс по "шерстяной живописи". Преподаватель Татьяна Шевченко. Стоимость участия - 10 евро, оплата наличными на месте.
* В клубе "Ахтме" в рамках Недели национальных культур в 17.30 - танцевальные рабочие комнаты, посвященные национальным танцам разных культур народов Эстонии.
Четверг, 30 января
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
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