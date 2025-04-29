МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.04-08.05 Куда пойти в будни и на выходных

Четверг, 1 мая

* В Силламяэ на тропе здоровья в 12.00 - Силламяэский велопробег: велозаезды для детей и взрослых, аттракционы.

Пятница, 2 мая

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 10.00 - семинар любителей движения.

Суббота, 3 мая

* В Кивиылиском центре приключенческого туризма в 10.00 - "SeiklusFest 2025". Информация: www.seiklusfest.ee.

Кивиылиский мотокросс. Снимок сделан в мае 2019 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* На мототрассе в Кивиыли в 11.15 - Кивиылиский мотокросс; день 1-й.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Kose".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).

Воскресенье, 4 мая

* В Кивиылиском центре приключенческого туризма в 11.00 - Забег богатырей. Информация: www.seiklushunt.ee.

* На мототрассе в Кивиыли в 11.10 - Кивиылиский мотокросс; день 2-й.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Elva II".

Четверг, 8 мая

* В Синимяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Вторник, 29 апреля

* В Кохтла-Ярве в конференц-зале Ярвеского дома здоровья в 17.00 - дискуссионная группа для пациентов, перенесших инсульт, и их близких. Консультируют специалисты. Беседа будет проходить на эстонском и русском языках, в ней также можно будет принять участие онлайн (ссылка - на странице больницы в "Facebook"). Информация по тел. 5694 6132.