МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.04-08.05 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 апреля по 8 мая.
КУЛЬТУРА
Среда, 30 апреля
* В зале Ахтмеской школы искусств в 17.30 - концерт студентов Эстонской академии музыки и театра под руководством Кирилла Огородникова.
Пятница, 2 мая
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки Урмаса Лойге "Värvid meis enestes" .
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "10 лет прекрасного творчества", концерт, посвященный 10-летию вокальной студии "Kuldne pääsuke". Вход свободный.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Suur veeuputus" / "Большое наводнение", спектакль Таллиннского городского театра. В ролях: Индрек Ояри, Прийт Пиус, Андрес Рааг, Ян Эренберг, Элизабет Рейнсалу, Майкен Пиус. На эстонском языке. Билет - 26-31евро.
Суббота, 3 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: за день по Европе - Латвия. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Силламяэском центре культуры в 16.00 - "Tuli kandades" / "Огонь в пятках", концерт, посвященный 10-летию танцевального коллектива "Антре 18+". Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Suur veeuputus" / "Большое наводнение", спектакль Таллиннского городского театра. В ролях: Индрек Ояри, Прийт Пиус, Андрес Рааг, Ян Эренберг, Элизабет Рейнсалу, Майкен Пиус. На эстонском языке. Билет - 26-31евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Незабываемые мелодии кино", концерт трио "Сеньо". Билет - 10 евро.
Воскресенье, 4 мая
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Keep your head up", весенний концерт танцевального коллектива "Загадка". Билет - 5 евро.
* В клубе "Ахтме" в 13.00 - отчетный концерт "Песня дорогу найдет" хора русской песни "Зоренька", ансамбля русской песни "Реченька" и хора народной песни "Сладка Ягода". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.
Понедельник, 5 мая
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - спектакль "Банкет в Париже". Возрастное ограничене: 18+. Билет - 18,60-31,60 евро.
Вторник, 6 мая
* В Йыхви в атриуме торгового центра "Pargi keskus" в 16.00 - празднование Всемирного дня аккнодеона. Выступают юные аккордеонисты Йыхвиской музыкальной школы и Ахтмеской школы искусств.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - "Inspiratsiooni ei ole" (дизайн автора), выставка масляной живописи и рисунка Ахто Лаадога. Выставка открыта до 30 мая.
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - комедия "Mulle huumor meeldib" / "Мне нравится юмор". На сцене - Анне Палувер и Ханнес Вырно. Билет - 23-25 евро.
Среда, 7 мая
* Перед Кохтла-Ярвеской гимназией в 17.00 - концерт, посвященный Дню матери. Выступят воспитанники детского сада "Kirju-Mirju" и молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, интересные мероприятия для взрослых и детей, а также праздничный крендель. Ведущая Рапунцель. Открыто кафе.
Четверг, 8 мая
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 и 12.30 - "Rikka õelusel pole piiri", спектакль школьного театра Йыхвиского центра культуры и интересов. Постановщик Райли Тамм. Вход свободный.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Короткие встречи в Нарве": вновь в гостях Русский театр из Таллинна. На сцене камерного зала - актеры Александр Кучмезов и Александр Домовой: "Перемесовские чтения". Автор текста Александр Ежов (Нарва). Билет - 12 евро.
СПОРТ
Вторник, 29 апреля
* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - викторина, которая откроет серию познавательных игр "Этот удивительный мир". Традиции, удивительные открытия, культура народов мира - все это ждет вас на первой игре.
Четверг, 1 мая
* В Силламяэ на тропе здоровья в 12.00 - Силламяэский велопробег: велозаезды для детей и взрослых, аттракционы.
Пятница, 2 мая
* В Нарвском колледже Тартуского университета в 10.00 - семинар любителей движения.
Суббота, 3 мая
* В Кивиылиском центре приключенческого туризма в 10.00 - "SeiklusFest 2025". Информация: www.seiklusfest.ee.
* На мототрассе в Кивиыли в 11.15 - Кивиылиский мотокросс; день 1-й.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Kose".
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).
Воскресенье, 4 мая
* В Кивиылиском центре приключенческого туризма в 11.00 - Забег богатырей. Информация: www.seiklushunt.ee.
* На мототрассе в Кивиыли в 11.10 - Кивиылиский мотокросс; день 2-й.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Elva II".
Четверг, 8 мая
* В Синимяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Вторник, 29 апреля
* В Кохтла-Ярве в конференц-зале Ярвеского дома здоровья в 17.00 - дискуссионная группа для пациентов, перенесших инсульт, и их близких. Консультируют специалисты. Беседа будет проходить на эстонском и русском языках, в ней также можно будет принять участие онлайн (ссылка - на странице больницы в "Facebook"). Информация по тел. 5694 6132.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - празднование международного дня танца. Концерт и мастер-классы для детей, молодежи и взрослых. Бесплатно.
Среда, 30 апреля
* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионный клуб любителей книг: полуденное обсуждение "Naljakuu aprill" / "Апрель - месяц шуток".
* В Куртнаском молодежном центре в 17.00 - ведьмин шабаш.
Пятница, 2 мая
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". Мастер-класс по валянию броши "Букет крокусов". Руководитель Юрате Кастрицкая. Билет - 15 евро. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация, тел. 336 6169.
Суббота, 3 мая
* В различных локациях по всему Ида-Вирумаа - толоки "Teeme ära!" / "Сделаем!".
* У спа-отеля "Тойла" с 9.00 - специализированная выставка немецких овчарок; день первый. Открытие - в 11.00. Подробности: www.saksalambakoer.ee.
* В Кийкласком народном доме в 14.00 - Алексей Туровский и Анне Адамс: "Laule ja lugusid loomadest" / "Песни и рассказы о животных". Обычный билет стоит 8 евро, льготный билет - 6 евро, для кийкласких волонтеров - бесплатно. Оплата наличными на месте.
* В Нарва-Йыэсуу в зоне отдыха на берегу реки рядом с портом с 15.00 до 20.00 - фестиваль банной культуры; день первый. Бесплатный вход в сауны, джакузи и обычные паровые бани. Все банные ритуалы (в белой и черной палатках) - платные (дневной билет 2-5 евро).
Воскресенье, 4 мая
* У спа-отеля "Тойла" с 10.00 - специализированная выставка немецких овчарок; день второй. Подробности: www.saksalambakoer.ee.
* В Нарва-Йыэсуу в зоне отдыха на берегу реки рядом с портом с 11.00 до 16.00 - фестиваль банной культуры; день второй. Бесплатный вход в сауны, джакузи и обычные паровые бани. Все банные ритуалы (в белой и черной палатках) - платные (дневной билет 2-5 евро).
Вторник, 6 мая
* В Ийзакуском доме природы в 17.00 - вечер природы, посвященный баклану (корморану), птице года. Лектор Маргус Пенса.
Четверг, 8 мая
* В Пагариском общественном доме в 13.00 - встреча мудрейших: "Lauamängude põnev maailm" / "Увлекательный мир настольных игр". Беседа за кофейным столиком. Стоимость участия - 3 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - занятия по спортивной гимнастике для возрастной группы 55+. Ведет физиотерапевт Мерили Мурдсалу. Бесплатно.
* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 16.30 - гимназическая весенняя ярмарка.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - встреча волостных чиновников с общественностью. Тема: "Jõhvi noored, noorsootöö ja meie tulevik" / "Йыхвиская молодежь, молодежная работа и наше будущее".
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - мастер-класс по макраме. Стоимость участия - 10 евро, оплата наличными на месте. В мастерской вы можете выбрать, хотите ли сделать украшение для банки в технике макраме, которое можно использовать в качестве украшения для подсвечника, вазы для цветов или конфетницы, или же праздничное украшение в технике макраме. Приглашаются как начинающие мастера макраме, так и опытные рукодельницы. Руководитель Янне Кулламяги. Дополнительная информация: merle.pikhoff@alutagusevald.ee, тел. 5886 6418.
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