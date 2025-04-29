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МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.04-08.05 Куда пойти в будни и на выходных

В пятницу в Нарве в центре "Vaba Lava" и в субботу в Кохтла-Ярвеском центре культуры - спектакль Таллиннского городского театра "Suur veeuputus".
В пятницу в Нарве в центре "Vaba Lava" и в субботу в Кохтла-Ярвеском центре культуры - спектакль Таллиннского городского театра "Suur veeuputus". Фото: Linnateater

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 апреля по 8 мая.

КУЛЬТУРА

Среда, 30 апреля

* В зале Ахтмеской школы искусств в 17.30 - концерт студентов Эстонской академии музыки и театра под руководством Кирилла Огородникова.

Пятница, 2 мая

* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 16.00 - открытие выставки Урмаса Лойге "Värvid meis enestes" .

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "10 лет прекрасного творчества", концерт, посвященный 10-летию вокальной студии "Kuldne pääsuke". Вход свободный.

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Suur veeuputus" / "Большое наводнение", спектакль Таллиннского городского театра. В ролях: Индрек Ояри, Прийт Пиус, Андрес Рааг, Ян Эренберг, Элизабет Рейнсалу, Майкен Пиус. На эстонском языке. Билет - 26-31евро.

Суббота, 3 мая

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: за день по Европе - Латвия. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Силламяэском центре культуры в 16.00 - "Tuli kandades" / "Огонь в пятках", концерт, посвященный 10-летию танцевального коллектива "Антре 18+". Билет - 5 евро.

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - "Suur veeuputus" / "Большое наводнение", спектакль Таллиннского городского театра. В ролях: Индрек Ояри, Прийт Пиус, Андрес Рааг, Ян Эренберг, Элизабет Рейнсалу, Майкен Пиус. На эстонском языке. Билет - 26-31евро.

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Незабываемые мелодии кино", концерт трио "Сеньо". Билет - 10 евро.

Воскресенье, 4 мая

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - "Keep your head up", весенний концерт танцевального коллектива "Загадка". Билет - 5 евро.

* В клубе "Ахтме" в 13.00 - отчетный концерт "Песня дорогу найдет" хора русской песни "Зоренька", ансамбля русской песни "Реченька" и хора народной песни "Сладка Ягода". Билет - 5 евро. Информация по тел. 507 4616.

Понедельник, 5 мая

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - спектакль "Банкет в Париже". Возрастное ограничене: 18+. Билет - 18,60-31,60 евро.

Вторник, 6 мая

"Pargi keskus".
"Pargi keskus". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Йыхви в атриуме торгового центра "Pargi keskus" в 16.00 - празднование Всемирного дня аккнодеона. Выступают юные аккордеонисты Йыхвиской музыкальной школы и Ахтмеской школы искусств.

Ахто Лаадога.
Ахто Лаадога. Фото: FB

* В Йыхвиской городской галерее в 16.00 - "Inspiratsiooni ei ole" (дизайн автора), выставка масляной живописи и рисунка Ахто Лаадога. Выставка открыта до 30 мая.

* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - комедия "Mulle huumor meeldib" / "Мне нравится юмор". На сцене - Анне Палувер и Ханнес Вырно. Билет - 23-25 евро.

Среда, 7 мая

* Перед Кохтла-Ярвеской гимназией в 17.00 - концерт, посвященный Дню матери. Выступят воспитанники детского сада "Kirju-Mirju" и молодежный оркестр Кохтла-Ярвеской гимназии, интересные мероприятия для взрослых и детей, а также праздничный крендель. Ведущая Рапунцель. Открыто кафе.

Четверг, 8 мая

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 и 12.30 - "Rikka õelusel pole piiri", спектакль школьного театра Йыхвиского центра культуры и интересов. Постановщик Райли Тамм. Вход свободный.

Александр Кучмезов.
Александр Кучмезов. Фото: Jelena Ivanova

* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 19.00 - "Короткие встречи в Нарве": вновь в гостях Русский театр из Таллинна. На сцене камерного зала - актеры Александр Кучмезов и Александр Домовой: "Перемесовские чтения". Автор текста Александр Ежов (Нарва). Билет - 12 евро.

СПОРТ

Вторник, 29 апреля

* В Силламяэской библиотеке в 16.00 - викторина, которая откроет серию познавательных игр "Этот удивительный мир". Традиции, удивительные открытия, культура народов мира - все это ждет вас на первой игре.

Четверг, 1 мая

* В Силламяэ на тропе здоровья в 12.00 - Силламяэский велопробег: велозаезды для детей и взрослых, аттракционы.

Пятница, 2 мая

* В Нарвском колледже Тартуского университета в 10.00 - семинар любителей движения.

Суббота, 3 мая

* В Кивиылиском центре приключенческого туризма в 10.00 - "SeiklusFest 2025". Информация: www.seiklusfest.ee.

Кивиылиский мотокросс. Снимок сделан в мае 2019 года.
Кивиылиский мотокросс. Снимок сделан в мае 2019 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* На мототрассе в Кивиыли в 11.15 - Кивиылиский мотокросс; день 1-й.

* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном в 14.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - ФК "Kose".

* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tammeka" (Тарту).

Воскресенье, 4 мая

* В Кивиылиском центре приключенческого туризма в 11.00 - Забег богатырей. Информация: www.seiklushunt.ee.

* На мототрассе в Кивиыли в 11.10 - Кивиылиский мотокросс; день 2-й.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 15.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Elva II".

Четверг, 8 мая

* В Синимяэ с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

РАЗНОЕ

Вторник, 29 апреля

* В Кохтла-Ярве в конференц-зале Ярвеского дома здоровья в 17.00 - дискуссионная группа для пациентов, перенесших инсульт, и их близких. Консультируют специалисты. Беседа будет проходить на эстонском и русском языках, в ней также можно будет принять участие онлайн (ссылка - на странице больницы в "Facebook"). Информация по тел. 5694 6132.

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 18.00 - празднование международного дня танца. Концерт и мастер-классы для детей, молодежи и взрослых. Бесплатно.

Среда, 30 апреля

* В Ийзакуской библиотеке в 14.00 - дискуссионный клуб любителей книг: полуденное обсуждение "Naljakuu aprill" / "Апрель - месяц шуток".

* В Куртнаском молодежном центре в 17.00 - ведьмин шабаш.

Пятница, 2 мая

* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - чайный вечер для творческих людей "Art & Chai". Мастер-класс по валянию броши "Букет крокусов". Руководитель Юрате Кастрицкая. Билет - 15 евро. Количество мест ограничено, необходима предварительная регистрация, тел. 336 6169.

Суббота, 3 мая

* В различных локациях по всему Ида-Вирумаа - толоки "Teeme ära!" / "Сделаем!".

* У спа-отеля "Тойла" с 9.00 - специализированная выставка немецких овчарок; день первый. Открытие - в 11.00. Подробности: www.saksalambakoer.ee.

* В Кийкласком народном доме в 14.00 - Алексей Туровский и Анне Адамс: "Laule ja lugusid loomadest" / "Песни и рассказы о животных". Обычный билет стоит 8 евро, льготный билет - 6 евро, для кийкласких волонтеров - бесплатно. Оплата наличными на месте.

* В Нарва-Йыэсуу в зоне отдыха на берегу реки рядом с портом с 15.00 до 20.00 - фестиваль банной культуры; день первый. Бесплатный вход в сауны, джакузи и обычные паровые бани. Все банные ритуалы (в белой и черной палатках) - платные (дневной билет 2-5 евро).

Воскресенье, 4 мая

* У спа-отеля "Тойла" с 10.00 - специализированная выставка немецких овчарок; день второй. Подробности: www.saksalambakoer.ee.

* В Нарва-Йыэсуу в зоне отдыха на берегу реки рядом с портом с 11.00 до 16.00 - фестиваль банной культуры; день второй. Бесплатный вход в сауны, джакузи и обычные паровые бани. Все банные ритуалы (в белой и черной палатках) - платные (дневной билет 2-5 евро).

Вторник, 6 мая

* В Ийзакуском доме природы в 17.00 - вечер природы, посвященный баклану (корморану), птице года. Лектор Маргус Пенса.

Четверг, 8 мая

* В Пагариском общественном доме в 13.00 - встреча мудрейших: "Lauamängude põnev maailm" / "Увлекательный мир настольных игр". Беседа за кофейным столиком. Стоимость участия - 3 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.00 - мастерская для детей 10 лет и старше.

* В Пагариском общественном доме в 15.30 - занятия по спортивной гимнастике для возрастной группы 55+. Ведет физиотерапевт Мерили Мурдсалу. Бесплатно.

* В Кохтла-Ярвеской гимназии в 16.30 - гимназическая весенняя ярмарка.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.00 - встреча волостных чиновников с общественностью. Тема: "Jõhvi noored, noorsootöö ja meie tulevik" / "Йыхвиская молодежь, молодежная работа и наше будущее".

* В Ийзакуском народном доме в 18.00 - мастер-класс по макраме. Стоимость участия - 10 евро, оплата наличными на месте. В мастерской вы можете выбрать, хотите ли сделать украшение для банки в технике макраме, которое можно использовать в качестве украшения для подсвечника, вазы для цветов или конфетницы, или же праздничное украшение в технике макраме. Приглашаются как начинающие мастера макраме, так и опытные рукодельницы. Руководитель Янне Кулламяги. Дополнительная информация: merle.pikhoff@alutagusevald.ee, тел. 5886 6418. 

Eesti Kultuurkapitali logo.
Eesti Kultuurkapitali logo. Фото: Eesti Kultuurkapital

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