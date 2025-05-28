МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.05-05.06 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 29 мая по 5 июня.
КУЛЬТУРА
Четверг, 29 мая
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - литературный вечер "Даниил Хармс и Венедикт Ерофеев: Петербург-Москва-Петушки". Стихи читает Александр Мартынов.
Пятница, 30 мая
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 13.00 и 19.00 - "Võimlejad" / "Гимнастки", спектакль театра "Takomo" (Финляндия). Спектакль идет на финском языке, доступны субтитры на эстонском и русском языках. Билет - 18 евро, учащимся и пенсионерам - 8 евро.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.00 - "Hispaania fiesta" / "Испанская фиеста", концерт испанской вокальной и инструментальной музыки. Билет - 12 евро.
* В Силламяэском центре культуры в 18.00 - "Värvikas Hiina" / "Красочный Китай", культурное представление. Бесплатно.
Суббота, 31 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: летний отпуск в Эстонии. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Люганузеском народном доме в 15.00 - юбилейный концерт Люганузеского смешанного хора и группы бабушек "Minnid-Mannid".
Воскресенье, 1 июня
* На стадионе Кохтла-Ныммеской школы в 10.00 - "Mutionu pidu", праздник песни и танца детских садов Ида-Вирумаа.
Вторник, 3 июня
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры на 2-м этаже в 17.30 - открытие выставки работ "Путешествие к прекрасному" учеников студии авторской куклы и студии прикладного искусства. Вход свободный.
* В Йыхвиской городской галерее в 18.00 - открытие фотовыставки Ольги Захаровой "Väikesed lood suurest ja keerulisest õnnest" / "Маленькие истории большого и сложного счастья".
Четверг, 5 июня
* В Таммикуской священной дубраве в 19.00 - концерт: "Puuluup". Бесплатный автобус в 18.30 от Йыхвиского волостного управления, в 18.40 от Таммикуского народного дома. Обратно - после концерта. Концерт бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 29 мая
* В Кохтла-Ярве с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 30 мая
* В Мяэтагузе в 11.00 и в Паннъярве в 17.00 - "Alutaguse Open", турнир по диск-гольфу; день первый.
Суббота, 31 мая
* В Ийзаку в 9.00, в Мяэтагузе в 9.00 и в Паннъярве в 14.00 - "Alutaguse Open", турнир по диск-гольфу; день второй.
* В Йыхви на центральной площади (если пойдет дождь, то в Йыхвиском спортхолле) в 11.00 - турнир по уличному баскетболу, 3vs3.
* В Йыхви у стадиона имени Хейно Липпа в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по легкой атлетике.
* На Вокаском стадионе на площадке для петанка (при необходимости также в Кохтла-Ярве) в 11.00 - индивидуальный и командный чемпионат Эстонии по петанку среди спортсменов старшего возраста.
* На Йыхвиской музыкальной площади в 11.45 - этап Ида-Вирумааской серии забегов, Забег тюремной службы.
* В Кивиыли на старом стадионе в 12.00 - открытый турнир Кивиыли по настольному теннису. Информация: тел. 5390 4342, Анатолий Зыбин.
* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 12.00 - открытая гонка на трассе по трассе Алутагузеского веломарафона.
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Smsraha" (Таллинн) - ФК "Elva II", прощальная игра на старом стадионе.
Воскресенье, 1 июня
* В Ийзаку в 9.00 и в Паннъярве в 9.00 - "Alutaguse Open", турнир по диск-гольфу; день третий.
* В Пюсси около Дома культуры в 10.00 - Пюссиский XXVI велопоход и День защиты детей.
* На Вокаском стадионе в 11.00 - открытый чемпионат Тойлаской волости по петанку; триплет.
* В Йыхви у стадиона имени Хейно Липпа в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Maardu linnameeskond".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - окончание ледового сезона.
Понедельник, 2 июня
* В Нарве на стадионе "Фама" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Kuressaare U21".
Вторник, 3 июня
* На Вокаском стадионе в 18.00 - этап Кубка Вока по петанку; дуплет.
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - летний волейбол. Команды будут сформированы из числа пришедших игроков. Информация: volley.ee/harrastajad/rannavorkpall/suvevolle/.
Среда, 4 июня
* В Вока в 17.00 - велопоход в Сака, посвященный Дню эстонского флага. Необходимо зарегистрироваться: www.toilasport.ee.
* В Мяэтагузе на трассе для диск-гольфа в 18.30 - этап Ида-Вирумааской недельной игры. Информация: discgolfmetrix.com/3217918.
* В Йыхви у стадиона имени Хейно Липпа в 19.00 - День флага Эстонии: любой желающий может преодолеть в общей сложности 141 км в честь эстонского флага бегом, пешком или прыгая.
Четверг, 5 июня
* В Пагариском общественном доме в 15.30 - урок гимнастики для возрастной группы 55+. Ведет физиотерапевт Мерили Мурдсалу.
* В Кохтла-Ярве с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - "Läänemaa JK".
РАЗНОЕ
Пятница, 30 мая
* В Люганузе на деревенской площади в 17.00 - праздник в честь Дня защиты детей: музыкальная страна "Lolala", батуты, игры и др.
Суббота, 31 мая
* В Тудулинна с 10.30 - празднование 180-летия начала предоствления образования в Тудулинна, в 13.00 - кконцерт в народном доме.
* В Нарве в Йоаорге с 12.00 до 18.00 - ярмарка "Narva maitsed 2025" / "Вкусы Нарвы-2025".
* В Кохтла-Ярве в городском парке с 14.00 - семейный День химика. Экскурсии, соревнования, деятельность для детей и др. С 15.15 - концерты, в 18.45 - Герли Падар, Таня Михайлова, Койт Тооме, Артем Савицкий и духовой оркестр "Popsid", в 21.00 - "Terminaator".
Воскресенье, 1 июня
* В Нарва-Йыэсуу у маяка в 11.00 - открытие летнего сезона и празднование Дня защиты детей; в 14.00 - концерт "Suvi - tulelind".
* В Силламяэ у спорткомплекса "Калев" в 12.00 - детский праздник. Праздничное шествие в 11.30 с площадки у "Maxima XX".
* В Нарве в Йоаорге с 12.00 до 16.00 - "Все возможно!", фестиваль возможностей образования и деятельности по интересам.
* У клуба "Сомпа" в 12.00 - празднование Дня защиты детей. Театральные представления, игровая программа и др. Вход свободный.
* На Йыхвиской музыкальной площади с 14.00 - празднование Дня защиты детей: концерт, научный театр, мастерские, игры и др.; в 18.00 - "Daniel Levi duo"; в 19.00 - "Rubble Rock", рок-фестиваль молодежных бендов.
* В клубе "Ахтме" в 14.00 - веселый День защиты детей. В программе: спектакль-сказка, игровая программа и творческие мастерские. Приходите всей семьей. Мероприятие на русском языке. Вход свободный. Информация по тел. 5858 6426.
Среда, 4 июня
* В Пагари у мемориального камня в 7.20 - празднование Дня флага Эстонии.
* В Кивиыли на городской центральной площади в 7.30 - торжественный подъем флага в честь Дня флага Эстонии.
* В Нарва-Йыэсууском порту в 8.00 - празднование Дня флага Эстонии.
* В Северном дворе Нарвской крепости в 12.00 - празднование Дня флага Эстонии.
* На площади в Ахтме (ул. Малева, 19) в 10.15 - торжественное мероприятие, посвященное Дню флага Эстонии. День флага - это важный государственный праздник, объединяющий нас в уважении к символам Эстонской Республики. Вход свободный. Информация по тел. 332 2008.
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