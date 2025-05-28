МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 29.05-05.06 Куда пойти в будни и на выходных

СПОРТ

Четверг, 29 мая

* В Кохтла-Ярве с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.

Пятница, 30 мая

* В Мяэтагузе в 11.00 и в Паннъярве в 17.00 - "Alutaguse Open", турнир по диск-гольфу; день первый.

Суббота, 31 мая

* В Ийзаку в 9.00, в Мяэтагузе в 9.00 и в Паннъярве в 14.00 - "Alutaguse Open", турнир по диск-гольфу; день второй.

* В Йыхви на центральной площади (если пойдет дождь, то в Йыхвиском спортхолле) в 11.00 - турнир по уличному баскетболу, 3vs3.

* В Йыхви у стадиона имени Хейно Липпа в 11.00 - открытый чемпионат Йыхви по легкой атлетике.

* На Вокаском стадионе на площадке для петанка (при необходимости также в Кохтла-Ярве) в 11.00 - индивидуальный и командный чемпионат Эстонии по петанку среди спортсменов старшего возраста.

* На Йыхвиской музыкальной площади в 11.45 - этап Ида-Вирумааской серии забегов, Забег тюремной службы.

* В Кивиыли на старом стадионе в 12.00 - открытый турнир Кивиыли по настольному теннису. Информация: тел. 5390 4342, Анатолий Зыбин.

* В Паннъярве в Алутагузеском центре оздоровительного спорта в 12.00 - открытая гонка на трассе по трассе Алутагузеского веломарафона.

* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 16.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "Smsraha" (Таллинн) - ФК "Elva II", прощальная игра на старом стадионе.

Воскресенье, 1 июня

* В Ийзаку в 9.00 и в Паннъярве в 9.00 - "Alutaguse Open", турнир по диск-гольфу; день третий.