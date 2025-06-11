МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.06-19.06 Куда пойти в будни и на выходных

Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 12 по 19 июня.
КУЛЬТУРА
Пятница, 13 июня
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - "Suvine Eestimaa" / "Летняя Эстония", урок чтения для детей.
* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 20.00 - Sissi. Билет - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Работает кафе. Концертный автобус: от Йыхвиской библиотеки - в 19.00, от центра "Prestone" в Кохтла-Ярве - в 19.15. NB! В случае сильного дождя концерт состоится в Сакаском народном доме. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Вторник, 17 июня
* В Силламяэской библиотеке в 17.00 - "Minu Eesti" / "Моя Эстония", познавательная игра для взрослых из серии "Этот удивительный мир".
СПОРТ
Пятница, 13 июня
* В Айду в 22.28 - пролог гонки эндуро.
Суббота, 14 июня
* На пляже в Тойла - этап турнира по пляжному волейболу: в 10.00 - молодежь, в 14.00 - взрослые. Информация: www.toilasport.ee/rannavolle.
* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 10.00 - чемпионат Эстонии по метанию обоюдоострого топора.
* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.
* В Нарва-Йыэсууском порту с 12.00 - Гунгербургская регата; день первый.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - футбол: ФК "Narva Trans U21" - "Paide linnameeskond U21".
* В Айду - гонка эндуро: в 14.00 - парад, в 17.00 - дуэли.
Воскресенье, 15 июня
* В Айду в 10.00, 12.00 и 15.00 - старты гонки эндуро.
* В Нарва-Йыэсууском порту с 11.00 - Гунгербургская регата; день второй.
Вторник, 17 июня
* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.
Среда, 18 июня
* В Нарве на Кренгольме в 18.00 открыт старт Нарвской среды ориентирования. Информация: narvaorient.blogspot.com.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Flora" (Таллинн).
* В Алутагузе на площадке для диск-гольфа в центре отдыха "Суви" в деревне Карьямаа в 18.30 - старт Ида-Вирумааской недельной игры.
Четверг, 19 июня
* В Айду-Нымме в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 12 июня
* Дни города Кохтла-Ярве: в Кохтла-Ярвеском молодежном центре (Ярвекюла теэ, 41) с 13.00 до 19.00 - мастер-класс по изготовлению городских вывесок Кохтла-Ярве, увлекательные мероприятия в городских библиотеках Кохтла-Ярве (информация по тел. 335 4350). Подробности - на странице в "FB".
* На мызе Мяэтагузе в 18.00 - празднование Дня Дании с почетным консулом Эстонии в Дании Филипом Дальтуром Расмуссеном. Датскую музыку исполнят Март Сандер и Трийн Леллеп. Датский ужин из трех подач. Будет показана сцена из театральной постановки "Roosivõti". Стоимость участия - 60 евро.
Пятница, 13 июня
* На площади в Ахтме в 19.30 - мероприятие, посвященное окончанию учебного 2024/25 года. На мероприятии выступят творческие коллективы города Кохтла-Ярве, яркий Артем Савицкий, дискотека под открытым небом от DJ Työmik Bassofsky. Также будет объявлен победитель конкурса "Kohtla-Järve SUPER kool 2025". Мероприятие открытое, приглашаются все жители города Кохтла-Ярве, чтобы разделить радость окончания учебного года и встретить школьные каникулы. Вход свободный. Информация: www.ahtmeklubi.ee.
Суббота, 14 июня
* В Пуртсе на Хийемяэ в 9.00 - возложение венков по случаю Дня скорби.
* В разных локациях по всему Ида-Вирумаа с 10.00 - день кафе "Viru Toit". Подробности - на странице в "FB".
* У мемориального камня на Йыхвиском железнодорожном вокзале в 11.00 - минуты памяти июньской депортации.
* В Нарве у мемориала "Memento mori" в Привокзальном парке в 12.00 - День памяти жертв июньской депортации.
* В Кохтла в Ванакюла у камня первой школы в Ванакюла в 12.30 - воспоминания об июньской депортации.
Воскресенье, 15 июня
* Дни города Кохтла-Ярве: от Кохтла-Ярвеского спортцентра в 11.00 стартует народный поход, посвященный дню рождения Кохтла-Ярве. Информация по тел. 5855 6020.
* Дни города Кохтла-Ярве: у Кохтла-Ярвеского центра культуры с 12.00 - праздник в честь дня рождения города Кохтла-Ярве: ярмарка, улица еды, мастерские; с 14.00 - концерты, в 19.00 - хедлайнер группа "Regatt", в 20.00 - дискотека с DJ Työmik Bassofsky.
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