МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 12.06-19.06 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 13 июня

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - "Suvine Eestimaa" / "Летняя Эстония", урок чтения для детей.

Sissi. Фото: Erakogu

* В Сака на пикниковой сцене хутора Пости в 20.00 - Sissi. Билет - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Работает кафе. Концертный автобус: от Йыхвиской библиотеки - в 19.00, от центра "Prestone" в Кохтла-Ярве - в 19.15. NB! В случае сильного дождя концерт состоится в Сакаском народном доме. Информация по тел. 514 3930, Тоомас.

Вторник, 17 июня

* В Силламяэской библиотеке в 17.00 - "Minu Eesti" / "Моя Эстония", познавательная игра для взрослых из серии "Этот удивительный мир".

СПОРТ

Пятница, 13 июня

Айдуский эндуро. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Айду в 22.28 - пролог гонки эндуро.

Суббота, 14 июня

* На пляже в Тойла - этап турнира по пляжному волейболу: в 10.00 - молодежь, в 14.00 - взрослые. Информация: www.toilasport.ee/rannavolle.

* В Мяэтагузе в холле для метания топора в 10.00 - чемпионат Эстонии по метанию обоюдоострого топора.

* В Йыхви на стадионе имени Хейно Липпа в 11.00 - юношеский чемпионат Ида-Вирумаа по легкой атлетике.

* В Нарва-Йыэсууском порту с 12.00 - Гунгербургская регата; день первый.

* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - футбол: ФК "Narva Trans U21" - "Paide linnameeskond U21".

* В Айду - гонка эндуро: в 14.00 - парад, в 17.00 - дуэли.

Воскресенье, 15 июня

* В Айду в 10.00, 12.00 и 15.00 - старты гонки эндуро.

* В Нарва-Йыэсууском порту с 11.00 - Гунгербургская регата; день второй.

Вторник, 17 июня

* На тренировочной площадке Йыхвиского футбольного стадиона в 18.00 - этап летней волейбольной серии.

Среда, 18 июня