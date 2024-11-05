В Кренгольмском районе Нарвы планируют строить новый детский сад - целую "деревню"

Нарвский департамент архитектуры и городского планирования опубликовал проект условий на проектирование строительства нового здания для детского сада "Põngerjas" по улице Василия Герасимова, 18a, а также для благоустройства пары примыкающих зеленых зон и дорог. Сообщается, что старое типовое детсадовское здание 1968 года постройки амортизировано и подлежит сносу.

Взамен собираются строить новое здание на 10 групп, следуя визуальному проекту "Põngerjate küla" ("Малышковая деревня"), который выиграл в ранее проведенном архитектурном конкурсе. Автор проекта - ТОО "Projektibüroo", работающее в Таллинне.

Действующий нарвский детский сад "Põngerjas" как учреждение состоит из двух корпусов в разных районах города - на улице Василия Герасимова, 18а и на улице Александра Пушкина, 13а. По второму адресу ранее располагался отдельный детсад "Muinasjutt", но их административно объединили с августа текущего года. Руководить объединенным учреждением продолжила Екатерина Голубцова, депутат Нарвского горсобрания из правящей фракции "Narva".

Как следует из Программы развития нарвской муниципальной системы образования, новое детсадовское здание должно быть построено в 2027 году.

Согласно действующей редакции Программы развития города Нарвы, местные власти планируют потратить на проектирование и строительство новых зданий для детских садов в разных районах города в течение 2024-2028 годов около 25 миллионов евро, из этой суммы львиную долю - за последние два года указанного периода. Это плюсом к тому, что в 2023-2024 годы уже потрачено более 10 миллионов тоже из из городского бюджета на строительство нового детсада "Vanalinna" по соседству с Нарвской Ваналиннаской основной школой и неподалеку от городской ратуши.

Нарва также планирует потратить за ближайшие несколько лет порядка 8 миллионов евро на улучшение учебной среды в прочих муниципальных детсадах и на реновацию детсада "Cipollino".

Всего в Нарве на данный момент десять детских садов, работающих, соответственно, по одиннадцати адресам в разных районах города. Число дошкольных образовательных учреждений за последние годы уменьшилось, ведь в быстро усыхающей Нарве рождаемость стремительно падает, а приблизительно треть населения составляют горожане в возрасте за 65. Общее число зарегистрированных в Нарве жителей снизилось на четверть за десять лет - с 69730 в 2004 году до 52880 в начале 2024 года.