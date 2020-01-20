У каких опубликованных на сайте "Северного побережья" / "Põhjarannik" статьей было больше всего читателей

В СМИ всего мира самое большое внимание читателей традиционно привлекают необычные трагические происшествия. Исключением не являются тут и читатели "Северного побережья". Так, в эстоноязычном вебе "Северного побережья" больше всего читателей - около ста тысяч - привлекла новость о несчастье, имевшем место 18 августа в Алутагузеском приключенческом парке, когда во время спуска по тросу сломался один из деревянных опорных столбов и тяжело пострадал молодой мужчина.

Однако рейтинг наиболее читаемых статей возглавляют также новости из разных областей жизни. Например, на втором месте оказался материал о том, что эстонское государство по-прежнему платит спецпенсию в размере 3000 евро тем депутатам Верховного Совета, которые боролись против восстановления независимости Эстонии. Большое внимание привлекла также деятельность бывшего старейшины Йыхвиской волости Мартина Репинского - как его отношения с зампредседателя волостного собрания Екатериной Васильевой, так и возмутившие общественность необоснованные увольнения в Йыхви. Из партий наибольший интерес здешних читателей вызвала своими действиями EKRE.

Много читателей как в эстоноязычном, так и в русскоязычном веб-издании было у вышедшей 9 мая новости о том, что нарвские власти запретили шествие в честь Праздника Победы, а также у статьи о семье врачей из Украины, приступивших к работе в Ида-Вируской центральной больнице.

Большую читательскую аудиторию собрали также новости, отражавшие происходящую в школах борьбу: в начале года - за сохранение эстоноязычного гимназического образования в Кохтла-Ярве, а в конце года - за директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу.