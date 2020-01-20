У каких опубликованных на сайте "Северного побережья" / "Põhjarannik" статьей было больше всего читателей

В течение 2019 года "Северное побережье" опубликовало в своих веб-изданиях на эстонском и русском языке в общем около 6000 материалов. Какие из них привлекли наибольшее внимание читателей?
В СМИ всего мира самое большое внимание читателей традиционно привлекают необычные трагические происшествия. Исключением не являются тут и читатели "Северного побережья". Так, в эстоноязычном вебе "Северного побережья" больше всего читателей - около ста тысяч - привлекла новость о несчастье, имевшем место 18 августа в Алутагузеском приключенческом парке, когда во время спуска по тросу сломался один из деревянных опорных столбов и тяжело пострадал молодой мужчина.
Однако рейтинг наиболее читаемых статей возглавляют также новости из разных областей жизни. Например, на втором месте оказался материал о том, что эстонское государство по-прежнему платит спецпенсию в размере 3000 евро тем депутатам Верховного Совета, которые боролись против восстановления независимости Эстонии. Большое внимание привлекла также деятельность бывшего старейшины Йыхвиской волости Мартина Репинского - как его отношения с зампредседателя волостного собрания Екатериной Васильевой, так и возмутившие общественность необоснованные увольнения в Йыхви. Из партий наибольший интерес здешних читателей вызвала своими действиями EKRE.
Много читателей как в эстоноязычном, так и в русскоязычном веб-издании было у вышедшей 9 мая новости о том, что нарвские власти запретили шествие в честь Праздника Победы, а также у статьи о семье врачей из Украины, приступивших к работе в Ида-Вируской центральной больнице.
Большую читательскую аудиторию собрали также новости, отражавшие происходящую в школах борьбу: в начале года - за сохранение эстоноязычного гимназического образования в Кохтла-Ярве, а в конце года - за директора Кивиылиской 1-й средней школы Хейди Уусталу.
Из криминальных историй больше всего внимания как на эстоноязычном, так и на русскоязычном портале привлекла вышедшая в конце мая статья о том, как визит в школу в Силламяэ закончился уголовным преступлением: пришедший в учреждение образования мужчина угрожал детям пистолетом.
15 наиболее популярных среди читателей статей русскоязычного веба "Северного побережья" в 2019 году
1. В Нарве официально запретили народное шествие 9 мая
2. Школьная травля пятиклассницы вылилась в полноценное взрослое преступление
3. Приехавшей из Донецка семье врачей комфортно в Кохтла-Ярве
4. Кохтла-Ярве продает квартиры за пятьдесят евро
5. В ДТП с лосем погибла известная владелица кафе
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7. Миллионы противникам независимой Эстонии
8. Йыхви устремился в "Pargi Keskus"
9. Купание на нарвском пляже стало опасным и официально запрещено
10. Внеочередное повышение пенсий - знаковое событие
11. Сланцевый кризис нанес смертельный удар рыборазведению под Нарвой
12. КАЛЕНДАРЬ ЛЕТНИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ИДА-ВИРУМАА
13. ВИДЕО Председатель Кохтла-Ярвеского горсобрания: "Извините! Наверное, разнервничалась"
14. Мэр Нарвы: "Мы согласовали митинг, а согласовать шествие не могли"
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Самые читаемые статьи веба "Põhjarannik" в 2019 году
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