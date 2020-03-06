"Põhjarannik" не нарушил кодекс журналистской этики

В статьях рассказывается о конфликтах в Йыхвиском волостном собрании и зарплатах работников волостных учреждений.

Лийна Михкельсон пожаловалась в Совет по прессе, что абзац в конце статьи от 17 октября может создать у читателей ошибочное впечатление и что мнение от 19 октября представляет собой гипотезу редакции. Жалобщик недовольна тем, что ее мнения не запросили и из-за этого представили вводящую в заблуждение информацию. Михкельсон отмечает, что статья от 9 ноября содержит новую вводящую в заблуждение гипотезу редакции в отношении нее. Жалобщик недовольна тем, что и в случае c этой гипотезой ее мнения не спросили. Жалобщик добавила, что статьи от 14 ноября и 4 января тоже содержат вводящую в заблуждение информацию о ней.

"Северное побережье" ответило Совету по прессе, что факты, опубликованные в статье от 17 октября, истинны и статья содержит комментарий жалобщика. Также в качестве фоновой информации к новости был обнародован важный для общественности с точки зрения данного события факт более чем двухлетней давности. Газета добавила, что рубрика "Nädala kuju" - это рубрика мнений, в которой подводятся итоги недели. Газета отметила, что жалобщик не обращалась по вопросу этой рубрики в редакцию с желанием опубликовать опровержение. Газета объяснила, что в случае с новостью от 9 ноября жалобщик не оспаривает ни одного факта. Газета добавила, что эта статья содержит комментарий жалобщика. Газета отметила, что жалобщик также не оспаривает факты, содержащиеся в статьях от 14 ноября и 4 января, и считает вводящим в заблуждение впечатление, возникающее на основании истинных фактов.