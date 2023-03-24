"Я простила, но не забуду": у Катри Райк были напряженные отношения с новым председателем горсобрания

Депутаты Нарвского городского собрания избрали председателем Татьяну Стольфат из малочисленной центристской фракции. У центристки Стольфат за плечами трудный и неоднозначный опыт сотрудничества с мэром Нарвы Катри Райк.
Избранная 23 марта новым председателем Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат руководит городским социальным центром, а по политической линии управляет Нарвским округом Центристской партии Эстонии.
Стольфат сказала "Северному побережью", что став председателем горсобрания она сохранит за собой должность руководителя Нарвского центра социальной работы. За исполнение же председательской работы она рассчитывает получать половину полагающейся в горсобрании компенсации, хотя решение вопроса о зарплате еще впереди.
У Стольфат и Райк тяжелый общий бэкграунд
Татьяна Стольфат руководила Нарвским горсобранием в 2020-2021 годах - тогда при ее участии было выражено недоверие мэру Катри Райк и их партнерство рухнуло незадолго до местных выборов. Сегодняшнее избрание Стольфат председателем вновь сделало ее партнером мэра Райк.
В 2021 году Стольфат публиковала свою разгромную статью "Истинная сущность мэра Нарвы Катри Райк", в которой высказывалась о последней максимально критически и в резких словах. Таким образом тогда закончилась коалиция нарвских центристов и команды мэра. "Катри Райк оказалась ненадежным партнером, на которого никак нельзя полагаться в совместной работе. Практически все ее действия на посту мэра являются неразумными, а решения - индивидуальными, эмоциональными и поспешными", - писала Стольфат в августе 2021-го, полтора года назад.
Сегодня она пояснила "Северному побережью", что центристы достаточно успешно работали с Катри Райк в 2020 году, а в 2021-м их развело в разные стороны решение Райк идти на местные выборы собственным, а не общим избирательным списком. "Но время идет, все изменяется", - сказала Стольфат, уверенная, что стоит попробовать снова.