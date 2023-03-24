Пт, 24.03.2023
Погода
Гороскоп
Игра
ПОДПИСКА
РЕДАКЦИЯ
КОНТАКТЫ
ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ
РЕКЛАМА
EST
Искать
"Я простила, но не забуду": у Катри Райк были напряженные отношения с новым председателем горсобрания
Мэр Нарвы Катри Райк в зале городского собрания в день избрания центристки Татьяны Стольфат первым лицом Нарвы. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik
Илья Смирнов
, журналист
"Я простила, но не забуду": у Катри Райк были напряженные отношения с новым председателем горсобрания
Facebook Messenger LinkedIn Telegram Twitter
Comments

Депутаты Нарвского городского собрания избрали председателем Татьяну Стольфат из малочисленной центристской фракции. У центристки Стольфат за плечами трудный и неоднозначный опыт сотрудничества с мэром Нарвы Катри Райк.

Избранная 23 марта новым председателем Нарвского городского собрания Татьяна Стольфат руководит городским социальным центром, а по политической линии управляет Нарвским округом Центристской партии Эстонии.

Стольфат сказала "Северному побережью", что став председателем горсобрания она сохранит за собой должность руководителя Нарвского центра социальной работы. За исполнение же председательской работы она рассчитывает получать половину полагающейся в горсобрании компенсации, хотя решение вопроса о зарплате еще впереди.

Татьяна Стольфат при поддержке команды Катри Райк избрана новым председателем Нарвского городского собрания.
Татьяна Стольфат при поддержке команды Катри Райк избрана новым председателем Нарвского городского собрания. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

У Стольфат и Райк тяжелый общий бэкграунд

Татьяна Стольфат руководила Нарвским горсобранием в 2020-2021 годах - тогда при ее участии было выражено недоверие мэру Катри Райк и их партнерство рухнуло незадолго до местных выборов. Сегодняшнее избрание Стольфат председателем вновь сделало ее партнером мэра Райк.

В 2021 году Стольфат публиковала свою разгромную статью "Истинная сущность мэра Нарвы Катри Райк", в которой высказывалась о последней максимально критически и в резких словах. Таким образом тогда закончилась коалиция нарвских центристов и команды мэра. "Катри Райк оказалась ненадежным партнером, на которого никак нельзя полагаться в совместной работе. Практически все ее действия на посту мэра являются неразумными, а решения - индивидуальными, эмоциональными и поспешными", - писала Стольфат в августе 2021-го, полтора года назад.

Сегодня она пояснила "Северному побережью", что центристы достаточно успешно работали с Катри Райк в 2020 году, а в 2021-м их развело в разные стороны решение Райк идти на местные выборы собственным, а не общим избирательным списком. "Но время идет, все изменяется", - сказала Стольфат, уверенная, что стоит попробовать снова.

Сегодняшние свои взаимоотношения с Райк Стольфат определила так: "Я не могу сказать, что отношения доверительные - они нормальные рабочие".

Райк же высказалась сегодня об истории 2021 года так: "Я простила, но не забуду. Такова нарвская политика".

- Я уверена, что мы сможем сотрудничать с Татьяной, - заключила Райк, надеющаяся, что местные политики позволят ей оставаться мэром Нарвы по крайней мере до выборов осенью 2025 года.

Сегодняшние свои взаимоотношения с мэром Катри Райк Татьяна Стольфат определила так: "Я не могу сказать, что отношения доверительные - они нормальные рабочие".
Сегодняшние свои взаимоотношения с мэром Катри Райк Татьяна Стольфат определила так: "Я не могу сказать, что отношения доверительные - они нормальные рабочие". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Стольфат, как руководитель Нарвского центра социальной работы находится в административном подчинении горуправе и мэру, и это несмотря на то, что Стольфат по рангу выше в качестве председателя горсобрания. Райк сказала "Северному побережью", что в данном противоречии нет проблемы. "Надо держать эти вещи в разных корзинах и не перепутать, мы справлялись с этим в прошлый раз восемь месяцев (в 2021 году), и я полностью уверена, что сейчас не будет никакой проблемы".

Правящей коалиции в Нарве пока нет

Избранию Татьяны Стольфат председателем Нарвского горсобрания предшествовали долгие коалиционные переговоры между фракцией мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (13 членов), фракцией "Kesk" (5) и в малой степени депутатами от избирательного списка "Eesti 200" (2). Коалиционное соглашение пока не подписано, но избрание центристки на высший пост говорит, что подготовка достигла финальной стадии.

Стольфат сообщила, что в ходе коалиционных переговоров сейчас обсуждаются важные городские дела, проекты, которыми занята горуправа во главе с мэром. "На коалиционных переговорах госпожа мэр озвучила список, а сейчас мы хотели бы видеть и слышать больше о том, что происходит и на какой стадии", - рассказала новоизбранная председатель горсобрания.

Мэр Катри Райк со следующей недели в двухнедельном отпуске. Стольфат надеется, что коалиционный договор центристов с фракцией мэра все же будет подписан к следующему заседанию городского собрания 20 апреля.

При этом Стольфат не смогла назвать ни одного пункта будущего коалиционного соглашения, по которому стороны достигли компромисса. "Все это на стадии переговоров", - сказала она, добавив, что договор не будет большим документом, а зафиксирует только несколько текущих вопросов. Новые спорные вопросы в будущем коалиция берется решать конструктивно в рабочем порядке.

Ключевые слова
Нарва
Наверх