"Я простила, но не забуду": у Катри Райк были напряженные отношения с новым председателем горсобрания

Сегодняшние свои взаимоотношения с Райк Стольфат определила так: "Я не могу сказать, что отношения доверительные - они нормальные рабочие".

Райк же высказалась сегодня об истории 2021 года так: "Я простила, но не забуду. Такова нарвская политика".

- Я уверена, что мы сможем сотрудничать с Татьяной, - заключила Райк, надеющаяся, что местные политики позволят ей оставаться мэром Нарвы по крайней мере до выборов осенью 2025 года.

Сегодняшние свои взаимоотношения с мэром Катри Райк Татьяна Стольфат определила так: "Я не могу сказать, что отношения доверительные - они нормальные рабочие". Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

Стольфат, как руководитель Нарвского центра социальной работы находится в административном подчинении горуправе и мэру, и это несмотря на то, что Стольфат по рангу выше в качестве председателя горсобрания. Райк сказала "Северному побережью", что в данном противоречии нет проблемы. "Надо держать эти вещи в разных корзинах и не перепутать, мы справлялись с этим в прошлый раз восемь месяцев (в 2021 году), и я полностью уверена, что сейчас не будет никакой проблемы".

Правящей коалиции в Нарве пока нет

Избранию Татьяны Стольфат председателем Нарвского горсобрания предшествовали долгие коалиционные переговоры между фракцией мэра Катри Райк "Narva Tulevik" (13 членов), фракцией "Kesk" (5) и в малой степени депутатами от избирательного списка "Eesti 200" (2). Коалиционное соглашение пока не подписано, но избрание центристки на высший пост говорит, что подготовка достигла финальной стадии.

Стольфат сообщила, что в ходе коалиционных переговоров сейчас обсуждаются важные городские дела, проекты, которыми занята горуправа во главе с мэром. "На коалиционных переговорах госпожа мэр озвучила список, а сейчас мы хотели бы видеть и слышать больше о том, что происходит и на какой стадии", - рассказала новоизбранная председатель горсобрания.

Мэр Катри Райк со следующей недели в двухнедельном отпуске. Стольфат надеется, что коалиционный договор центристов с фракцией мэра все же будет подписан к следующему заседанию городского собрания 20 апреля.