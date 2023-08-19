СТРАСТИ УЛЕГЛИСЬ ⟩ История нарвского танка закончилась

Полицейский руководитель: "Мы сделали так, чтобы переносившие памятники партнеры могли спокойно работать"

Индрек ПЮВИ, руководитель Нарвского отделения полиции:

Индрек Пюви Фото: Ilja Smirnov

- В августе прошлого года нам следовало быть готовыми к разным сценариям и постоянно корректировать по времени свои планы, чтобы в случае необходимости суметь быстро среагировать. Когда мы узнали, что правительство приняло решение, план дальнейших действий у нас уже имелся.

Перенос красных монументов прошел для нас успешно. Нам важнее всего было обеспечить общественный порядок, сделать так, чтобы переносившие памятники партнеры могли работать спокойно. А также предотвратить возможные конфликты и противостояния. Поэтому мы поставили перед собой задачу убрать монументы одновременно и без предварительного уведомления задолго, и это удалось. Мы выполнили работу за полдня и люди Нарвы вели себя мирно и с пониманием.

Для меня не вопрос, были такие памятники в Эстонии уместными или нет, от них явно исходила опасность для общественного порядка. Экспонировать красные символы в Эстонии сегодня немыслимо, когда под этими же символами совершаются военные преступления в Украине.

На настоящий момент экспонирование красной символики в общественном пространстве и героизация красных памятник в нашем регионе по сравнению с временем годичной давности почти исчезли. Значительно уменьшилось также количество тех людей, которые отмечают связанные с российской армией знаменательные даты.

Я верил тогда и верю сейчас, что подавляющее большинство наших местных жителей Ида-Вирумаа - это разумные, законопослушные люди. Верю и в то, что со временем все больше будет расти число тех людей, которые насквозь видят путинскую ложь.