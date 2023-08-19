СТРАСТИ УЛЕГЛИСЬ ⟩ История нарвского танка закончилась

В истории так называемого нарвского танка на этой неделе поставлена точка: 16 августа, в годовщину демонтажа целого ряда красноармейских монументов, не произошло в общественном пространстве ничего значительного. Это значит, "красные" памятники почили в бозе, а "Северное побережье", вероятно, в последний раз посвящает свою публикацию тому интересному дню год назад, когда эстонское государство проявило в Нарве решительность и в известном смысле силу.
Хронологию событий вокруг памятника "Танк Т-34" вполне можно начать с его открытия у шоссе к курортному пригороду, на берегу реки Нарва, 9 мая 1970 года. В последующие десятилетия памятник стал одним из мест сбора нарвитян в знаменательные даты, а также был популярен у молодоженов в качестве места для памятной фотосъемки.
После восстановления независимости Эстонии этот памятник-танк с красными звездами на орудийной башне и развернутой на запад пушкой раздражал многих, особенно приезжих, однако оставался на постаменте как признак особой идентичности нарвитян. Его ликвидация казалась немыслимой вплоть до 24 февраля 2022 года.
Через почти два месяца после начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину Рийгикогу 21 апреля принял закон, запрещающий использование враждебных символов, если их целью являются поддержка и оправдание агрессии, оккупации и геноцида. Под запретом оказались георгиевская лента, буквы Z и V в качестве отдельных символов, советская символика, использование униформы российской и советской армии.
К лету в Эстонии развернулась кампания, одна из идей которой формулировалась так: оружию место в военном музее. Началась перепись всех "красных" монументов. Власти Нарвы в июле получили просьбу из Хийумааского военного музея передать им танк, ведь совсем было ясно, что тот уже не жилец.
Горячий август
Неожиданно для всех утром 2 августа новостью стал демонтаж с постамента рядом с Эстонской электростанцией красноармейской гаубицы, решение о чем приняло руководство энергетическим предприятием. Гаубицу перевезли во двор военного музея в Синимяэ.
В тот же день по Нарве поползли слухи о скором начале демонтажа и танка. Вечером около полутора сотен человек собрались у памятника, чтобы защищать его. Мэр Нарвы Катри Райк назвала происходящее чьей-то провокацией. С того вечера у танка круглосуточно дежурила группа людей.
В четверг, 4 августа, правительство договорилось, что "красные" памятники, в том числе нарвский танк, надо убрать из публичного пространства как можно быстрее. Точного графика не было - и говорилось, что график зависит от логистической организации. Президент Эстонии Алар Карис на следующий день сделал заявление, основным посылом которого было то, что перенос танка неизбежен, но осуществить его надо так, чтобы не разгорелся конфликт.
В Нарве началось движение за сохранение танка если не на постаменте у реки, то хотя бы просто в городе. Для танка активно искали место хранения и мечтали чуть ли не о новом военном музее.
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас 8 августа прибыла в здание Нарвского горсобрания, где местные власти ее выслушали, а депутаты вручили заявление. Там говорилось, что горсобрание соберется при первой возможности, чтобы поручить горуправе демонтаж нарвского танка и "перевоз его на временное хранение в закрытое и безопасное место на территории города Нарва".
15 августа собралось обещанное Кае Каллас заседание Нарвского горсобрания, привлекшее огромное количество общественных наблюдателей и прессы. Однако оно завершилось позорным провалом из-за того, что местные деятели не смогли договориться. Суть спора была в том, что ни мэрия во главе с Катри Райк, ни избранные нарвитянами депутаты горсобрания не хотели брать на себя политическую ответственность.
Спланированная спецоперация у семи памятников
Вероятно, уже к 15 августа у премьера и силовых министров было окрепшее мнение, что государству надо действовать, а не рассчитывать на Нарву. Официальное решение правительства и приказ Департамента полиции и погранохраны вышли в свет ранним утром 16 августа.
Конечно же заранее нанятые полицией рабочие 16 августа с восходом солнца закатали рукава, надели балаклавы и привезли тяжелую технику к семи краснознаменным монументам в Нарве и Нарва-Йыэсуу. Территории возле монументов были очищены от посторонних и оцеплены, подъездные пути перекрыты, над регионом некоторое время кружил самолет погранохраны. Отряды полиции быстрого реагирования и спецсредства - наготове.
Работы производились одновременно на семи объектах. Демонтаж каменных, бетонных, стальных конструкций завершили в течение дня. Конкретно танк стащили с постамента ровно в 11.00. Еще несколько часов крушили постамент и убирали от обломков территорию уже отсутствовавшего танка. В центре Нарвы долго возились с каменными мемориальными плитами.
Неразрушенной осталась в Нарве стелла на братском воинском захоронении, с которой лишь спилили пятиконечную звезду, а старую табличку заменили на заранее заготовленную новую с нейтральным текстом.
Т-34, являющийся, по сути, макетом танка без мотора и прочей начинки, на автотрейлере триумфально проследовал к Эстонскому военному музею в Виймси под Таллинном, где он и сегодня часть экспозиции. В Нарве сразу поднялась волна требований вернуть танк на хранение в Нарву, считающую его своим имуществом, но это было проигнорировано.
Полицейский руководитель: "Мы сделали так, чтобы переносившие памятники партнеры могли спокойно работать"
Индрек ПЮВИ, руководитель Нарвского отделения полиции:
- В августе прошлого года нам следовало быть готовыми к разным сценариям и постоянно корректировать по времени свои планы, чтобы в случае необходимости суметь быстро среагировать. Когда мы узнали, что правительство приняло решение, план дальнейших действий у нас уже имелся.
Перенос красных монументов прошел для нас успешно. Нам важнее всего было обеспечить общественный порядок, сделать так, чтобы переносившие памятники партнеры могли работать спокойно. А также предотвратить возможные конфликты и противостояния. Поэтому мы поставили перед собой задачу убрать монументы одновременно и без предварительного уведомления задолго, и это удалось. Мы выполнили работу за полдня и люди Нарвы вели себя мирно и с пониманием.
Для меня не вопрос, были такие памятники в Эстонии уместными или нет, от них явно исходила опасность для общественного порядка. Экспонировать красные символы в Эстонии сегодня немыслимо, когда под этими же символами совершаются военные преступления в Украине.
На настоящий момент экспонирование красной символики в общественном пространстве и героизация красных памятник в нашем регионе по сравнению с временем годичной давности почти исчезли. Значительно уменьшилось также количество тех людей, которые отмечают связанные с российской армией знаменательные даты.
Я верил тогда и верю сейчас, что подавляющее большинство наших местных жителей Ида-Вирумаа - это разумные, законопослушные люди. Верю и в то, что со временем все больше будет расти число тех людей, которые насквозь видят путинскую ложь.
Год народной злобы
Прямо с 16 августа на местах разрушенных нарвских монументов в Нарве образовались народные мемориалы с цветами, венками, открытками, тысячами свечей, горящими круглосуточно. Там проливают слезы о надругательстве над памятью о воевавших предках и отсылают проклятия в адрес правительства.
Самым многолюдным стало стихийное народное собрание на месте памятника "Танк Т-34" почти сразу после его демонтажа. Вечером людей и машин собралось очень много, к полуночи поубавилось. Энтузиасты выложили из свечей фразу: "16 августа 2022. Помним, не забудем!".
Емкое "Помним!" выложили из свечей на месте снесенного мемориала в честь Героя Советского Союза Игоря Графова. На месте мемориала "Три штыка" три горящие свечи поставили на месте собственно штыков.
Подобное, хоть и с меньшим размахом, продолжалось год.
Место танка стало объектом низкокачественной акции художника Владимира Каштана: 14 апреля 2023 года на каменной ограде бывшего монумента появилась нанесенная за ночь краской фраза: "Всех победим, всех убьем, всех, кого надо, ограбим. Все будет, как мы любим". Эти слова - цитата из скандального высказывания прокремлевского блогера-пропагандиста Владлена Татарского, впоследствии убитого. Каштан не сразу сознался в проделке, но потом покаялся, принес обществу извинения и поимел неприятности с властями.
С конца 2022 года МВД Эстонии заговорило о том, что место бывшего памятника-танка нужно погранохране для строительства радарной установки, чтобы лучше бороться с дронами. Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс в мае нынешнего года подписал приказ о принудительном отчуждении принадлежащего Нарве участка недвижимости. Все документальные процедуры были проведены за пару месяцев - и с августа полиция с погранохраной стали полноценными владельцами территории по ул. Йыэсуу, 175.
Там сейчас бетонные заграждения, на шоссе - новые ограничения для автотранспорта, а цветы с народного мемориала незаметно перенесли к единственной сохраненной стеле у братского воинского захоронения. Другие сравнительно небольшие народные мемориалы с цветами и свечами по сей день сохраняются на местах других демонтированных в Нарве год назад монументов, однако массовых скоплений людей там власти уже не допускают.
Катри-Райк: нарвский танк не является больше важным вопросом
Катри РАЙК, мэр Нарвы:
- На этой неделе (16 августа. - Ред.) исполнился год с того дня, когда по решению правительства увезли в музей последний в Эстонии советский танк Т-34, экспонировавшийся в свободном пространстве. Он стоял на дороге Нарва - Нарва-Йыэсуу по адресу Йыэсуу теэ, 175. Очевидно, это был также единственный в мире танк, имевший собственный адрес.
Правда, поначалу людям Нарвы было больно. Танк был "нашим танком", по разным причинам люди воспринимали (и воспринимают) его как часть своего самосознания, своих корней. Конечно, у правительства были свои аргументы, почему следовало спешить. Я по сей день уверена, что это решение должно было бы принять городское собрание. Приняло бы оно такое решение неделей позже? Сказать невозможно.
Сегодня на бывшей территории танка - взрыхленная черная земля. На прошлой неделе город пересадил цветы, которые люди разместили на этом месте, срезанные и искусственные цветы мы отвезли к памятнику жертвам концлагерей, который был переформирован в нейтральный. Нарвитяне восприняли эту новость молча. На месте танка появится радарная позиция. Это правда, эстонское государство настояло на своем. Можно так подвести итоги.
17 августа Нарвское горсобрание обсуждало, сохранить названия или переименовать четыре улицы имени героев Советского Союза. Поддерживающие сохранение этих названий утверждают, что они стали на сегодня частью истории города. Ясно, что нашему Закону о топонимах эти названия не соответствуют. В соответствии с постановлением министра, эти улицы с 1 сентября будут иметь новые названия. Видно, это переименование пройдет спокойно, ведь в конечном итоге нарвитяне отдают себе отчет, что они живут в Эстонии и другого дома у них нет. К сожалению, жизнь устроена так, что все решения государства нравиться и не могут.
Волноваться людей Нарвы заставляют, однако, повышение цены тепла и необходимость повседневного выживания. О переходе на эстоноязычное обучение мы тоже будем говорить еще пять следующих лет. Не один год, как о танке. Я желаю эстоноземельцам терпимости при понимании Нарвы, а нарвитянам - холодной головы и горячего сердца.