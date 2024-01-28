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ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Ида-вируские музеи удивляют посетителей новыми экспозициями

Новая выставка Нарвского музея "Незабытый город" посвящена историческому центру Нарвы - уникальному архитектурному наследию XVII века. Фото: Narva muuseum
Сирле Соммер-Калда
, журналист
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Все музеи Ида-Вирумаа предлагают что-то новое, чтобы и в зимнее время был повод зайти туда.

Нарвский музей отдает дань уважения Старому городу

Новая выставка Нарвского музея "Незабытый город" посвящена историческому центру Нарвы - уникальному архитектурному наследию XVII века.

- Старый город был утрачен более 70 лет назад, а сама Нарва претерпела колоссальные демографические изменения, однако, словно фантом, образ старинного города продолжает жить в сердцах и памяти целых поколений, - говорит руководитель по маркетингу Нарвского музея Дарья Боярова.

На выставке на первом этаже замка представлены более сотни экспонатов из исторической коллекции музея, включая архитектурные детали XVII века, резные камни, украшавшие порталы и фасады зданий, а также кованые элементы, такие как флюгеры, петли и решетки лестниц.

Помимо этого, посетители смогут увидеть важные элементы внутреннего убранства домов Старой Нарвы, такие как печной кафель XVII-XVIII веков. Не менее половины экспонатов демонстрируются впервые, давая уникальную возможность ощутить монументальность архитектуры и уют узких улиц Старого города, а также прочувствовать трагедию его утраты.

- Эта выставка - дань памяти той Нарве, которую когда-то называли жемчужиной барокко в шведской короне и которая была безвозвратно утрачена во время Второй мировой войны. Выставка является первой частью новой постоянной экспозиции, которую музей планирует сохранять минимум три-пять лет и постепенно дополнять ее, - рассказала Дарья Боярова. 

Новая постоянная выставка шахтного музея в сланцевых бункерах обогатительной фабрики дает обзор женского труда на шахтах.
Новая постоянная выставка шахтного музея в сланцевых бункерах обогатительной фабрики дает обзор женского труда на шахтах. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Музей-шахта подчеркивает вклад женщин

Новая постоянная выставка шахтного музея посвящена женщинам, которые трудились на шахтах в разные времена на разных работах.

В первые годы сланцевой промышленности было совершенно обычным делом увидеть трудившихся под землей женщин: они были подрывниками, толкали вагонетки со сланцем, сортировали сланец. В начале 1950-х годов женский труд под землей был запрещен. Сегодня женщины заняты, конечно, в сланцевой промышленности на многих должностях, но большей частью все же не под землей.

На выставке "Naise käejälg põlevkivis" ("Отпечаток женской руки в сланце") представлены фотографии, изображающие женщин за работой на шахтах. Снимки сделаны в разные периоды, начиная с 1928 года и до конца советского времени. Эти фотографии дают представление о том, какими были условия труда женщин на шахте, их рабочие обязанности и спецодежда. Фотографии взяты из коллекций Эстонского шахтного музея и Кохтла-Ярвеского Музея сланца.

Директор шахтного музея Этти Кагаров надеется, что открывшаяся в сланцевых бункерах обогатительной фабрики выставка предоставит лучший обзор работы женщин на шахтах и поможет осмыслить их трудовой вклад.

Миниатюрные скульптуры в Музее сланца

В Кохтла-Ярвеском Музее сланца до конца февраля открыта уникальная выставка микроминиатюр "Мир чудес".

Выставку работ украинского художника армянского происхождения Владимира Казаряна называют восьмым чудом света. Микроминиатюры установлены на срезе человеческого волоса и кошачьих усов, а также в игольных ушках, а портреты знаменитостей нарисованы на маковых и рисовых зернах. Невооруженным глазом их не увидеть, только с помощью микроскопа.

Чудесный микромир художник создает уже 40 лет. 

Полвека пролежавший в воде самолет Ил-2 сильно пострадал от времени и пойдет на реставрацию, однако и в нынешнем виде представляет большой интерес для посетителей военного музея.
Полвека пролежавший в воде самолет Ил-2 сильно пострадал от времени и пойдет на реставрацию, однако и в нынешнем виде представляет большой интерес для посетителей военного музея. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Синимяэский военный музей рассказывает о страданиях людей

Открывшаяся недавно в Музее Cинимяэских высот в Вайвара выставка "Люди и судьбы" придает событиям Второй мировой войны человеческое лицо. "Военная история состоит не только из рассказов о генералах и полковниках. Намного важнее судьбы простых людей", - объясняет руководитель музея Ивика Майдре.

Наружные стенды рассказывают историю шести обычных людей. На обратной стороне стенда размещена информация о связанном с этим человеком месте. Например, один стенд посвящен Йоханнесу Апсу и Силламяэскому заводу по производству масел, где он работал и который пытался спасти от подрыва. Война не пощадила ни того, ни другое.

В выставочном здании, экспозиция которого посвящена ожесточенным боям 1944 года, главной достопримечательностью является штурмовик Ил-2. Историю самолета увлекательно рассказывают экскурсоводы военного музея, но в ближайшее время ознакомиться с ней можно будет и самостоятельно с помощью информационного киоска.

- Если спрашивают, что ценного есть в нашем маленьком деревенском музее, чего нет у других, так это самолет военного времени, - сказала Ивика Майдре. - Самолетов, участвовавших в войне, в мире осталось меньше, чем пальцев на двух руках. 

Очки виртуальной реальности зимой находятся на хранении в здании Силламяэского музея, однако весной с их помощью можно будет ознакомиться с новой наружной экспозицией. Веранда на открывающейся вскоре внутренней выставке намекает на то, что Силламяэ был первым курортом в регионе; курорт в Нарва-Йыэсуу появился позднее.
Очки виртуальной реальности зимой находятся на хранении в здании Силламяэского музея, однако весной с их помощью можно будет ознакомиться с новой наружной экспозицией. Веранда на открывающейся вскоре внутренней выставке намекает на то, что Силламяэ был первым курортом в регионе; курорт в Нарва-Йыэсуу появился позднее. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Силламяэский музей раскрывает таинственное прошлое города

В Силламяэском музее подготовлена выставка "Таинственный город", которую символически откроют в марте в 522-ю годовщину первого упоминания города. До того как стать засекреченным русским городом, Силламяэ являлся также первым курортом региона, а в довоенной Эстонии здесь процветала сланцевая промышленность.

- Многие знают Силламяэ как засекреченный и закрытый в советское время город. Новой выставкой мы хотим показать, что на самом деле история Силламяэ гораздо длиннее и сложнее, - пояснила руководитель музея Елена Антушева.

Подготовивший выставку историк Майро Ряэск подтвердил, что более ранней историей Силламяэ надо заниматься больше. "В экспозиции мы начинаем с 1502 года, когда впервые был упомянут Силламяэ, и доходим до того времени, когда лагерь заключенных превратился в засекреченный русский город".

Частью новой наружной экспозиции являются два черных ящика. Один сосредоточен на секретах Силламяэ, на том, как начинали работать завод по обогащению урана и шахта. Во втором виртуальная реальность воссоздает описанное Евгением Замятиным тоталитарное общество будущего.

Ийзакуский музей приглашает послушать истории про духов

Ийзакуский приходской музей по предварительному заказу проведет в вечерних сумерках тур рассказов о духах, если интересно послушать, во что верили в Алутагузе в старину. О существах, которых люди в старину боялись, лучше рассказывать именно в темноте.

Руководитель Ийзакуского музея Мари Раап сказала, что маленький музей старается быть гибким.

- Поскольку времена тяжелые, то мы готовы также выезжать с некоторыми программами к заказчику, что, возможно, для учреждения проще, чем самим приезжать на место. Например, у нас имеется новое предназначенное для корпоративного мероприятия командное историческое приключение. Маленькие состязания на мечах и упражнения на память вызывали приятное оживление в промежутках между серьезными учебными днями или совещаниями.

Ийзакуский музей постоянно дополняет также свою уличную зону, недавно там был построен домик для гриля. Очевидно, он найдет применение уже в годовщину республики на гастрономической улице в Причудье во время "Безумного ночного пиршества в полнолуние", когда от Пагари до Сааболда 40 одновечерних ресторанов откроют свои дворы.

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