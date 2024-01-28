ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Ида-вируские музеи удивляют посетителей новыми экспозициями

Все музеи Ида-Вирумаа предлагают что-то новое, чтобы и в зимнее время был повод зайти туда.
Нарвский музей отдает дань уважения Старому городу
Новая выставка Нарвского музея "Незабытый город" посвящена историческому центру Нарвы - уникальному архитектурному наследию XVII века.
- Старый город был утрачен более 70 лет назад, а сама Нарва претерпела колоссальные демографические изменения, однако, словно фантом, образ старинного города продолжает жить в сердцах и памяти целых поколений, - говорит руководитель по маркетингу Нарвского музея Дарья Боярова.
На выставке на первом этаже замка представлены более сотни экспонатов из исторической коллекции музея, включая архитектурные детали XVII века, резные камни, украшавшие порталы и фасады зданий, а также кованые элементы, такие как флюгеры, петли и решетки лестниц.
Помимо этого, посетители смогут увидеть важные элементы внутреннего убранства домов Старой Нарвы, такие как печной кафель XVII-XVIII веков. Не менее половины экспонатов демонстрируются впервые, давая уникальную возможность ощутить монументальность архитектуры и уют узких улиц Старого города, а также прочувствовать трагедию его утраты.
- Эта выставка - дань памяти той Нарве, которую когда-то называли жемчужиной барокко в шведской короне и которая была безвозвратно утрачена во время Второй мировой войны. Выставка является первой частью новой постоянной экспозиции, которую музей планирует сохранять минимум три-пять лет и постепенно дополнять ее, - рассказала Дарья Боярова.
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