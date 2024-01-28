ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Ида-вируские музеи удивляют посетителей новыми экспозициями

Чудесный микромир художник создает уже 40 лет.

Полвека пролежавший в воде самолет Ил-2 сильно пострадал от времени и пойдет на реставрацию, однако и в нынешнем виде представляет большой интерес для посетителей военного музея. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Синимяэский военный музей рассказывает о страданиях людей

Открывшаяся недавно в Музее Cинимяэских высот в Вайвара выставка "Люди и судьбы" придает событиям Второй мировой войны человеческое лицо. "Военная история состоит не только из рассказов о генералах и полковниках. Намного важнее судьбы простых людей", - объясняет руководитель музея Ивика Майдре.

Наружные стенды рассказывают историю шести обычных людей. На обратной стороне стенда размещена информация о связанном с этим человеком месте. Например, один стенд посвящен Йоханнесу Апсу и Силламяэскому заводу по производству масел, где он работал и который пытался спасти от подрыва. Война не пощадила ни того, ни другое.

В выставочном здании, экспозиция которого посвящена ожесточенным боям 1944 года, главной достопримечательностью является штурмовик Ил-2. Историю самолета увлекательно рассказывают экскурсоводы военного музея, но в ближайшее время ознакомиться с ней можно будет и самостоятельно с помощью информационного киоска.

- Если спрашивают, что ценного есть в нашем маленьком деревенском музее, чего нет у других, так это самолет военного времени, - сказала Ивика Майдре. - Самолетов, участвовавших в войне, в мире осталось меньше, чем пальцев на двух руках.

Очки виртуальной реальности зимой находятся на хранении в здании Силламяэского музея, однако весной с их помощью можно будет ознакомиться с новой наружной экспозицией. Веранда на открывающейся вскоре внутренней выставке намекает на то, что Силламяэ был первым курортом в регионе; курорт в Нарва-Йыэсуу появился позднее. Фото: Sirle Sommer-Kalda / Põhjarannik

Силламяэский музей раскрывает таинственное прошлое города