ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Ида-Вирумаа становится одним из лучших уездов для занятий спортом

Мало таких видов спорта, заниматься которыми в Ида-Вирумаа было бы нельзя, утверждает Каарел Коткас, недавно назначенный директором Кохтла-Ярвеского спортивного центра.

Одним из самых больших сюрпризов для уроженца Пярну Коткаса, который ныне с семьей проживает в Ида-Вирумаа, стало то, что здесь существуют такие хорошие и разнообразные возможности для занятий спортом и активного отдыха. Как для взрослых, так и для детей.

Представитель правительства в Ида-Вирумаа, любитель лыжного спорта Яанус Пурга также называет возможности для занятий спортом одной из многих причин, по которым Ида-Вирумаа является хорошим местом для жизни. В качестве примера он приводит лыжные трассы Паннъярве, расположенного всего в четверти часа езды от Йыхви. Они ухожены и хорошо освещены в течение всей зимы. "Здесь также достаточно пространства и приватности. Здесь нет такого, как на столичных лыжных трассах, где лыжник на лыжнике - обычная картина", - говорит он.

В последние годы в Ида-Вирумаа значительно увеличилось количество спортивных объектов. Ниже представлен краткий обзор основных видов спорта и мест, где ими могут заниматься как жители Ида-Вирумаа, так и приезжие любители спорта.

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