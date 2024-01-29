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ЗИМА / ВЕСНА 2024 ⟩ Ида-Вирумаа становится одним из лучших уездов для занятий спортом

Старт Йыхвиского народного забега на стадионе Хейно Липпа. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik
Эрик Гамзеев
, журналист
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Мало таких видов спорта, заниматься которыми в Ида-Вирумаа было бы нельзя, утверждает Каарел Коткас, недавно назначенный директором Кохтла-Ярвеского спортивного центра.

Одним из самых больших сюрпризов для уроженца Пярну Коткаса, который ныне с семьей проживает в Ида-Вирумаа, стало то, что здесь существуют такие хорошие и разнообразные возможности для занятий спортом и активного отдыха. Как для взрослых, так и для детей.

Представитель правительства в Ида-Вирумаа, любитель лыжного спорта Яанус Пурга также называет возможности для занятий спортом одной из многих причин, по которым Ида-Вирумаа является хорошим местом для жизни. В качестве примера он приводит лыжные трассы Паннъярве, расположенного всего в четверти часа езды от Йыхви. Они ухожены и хорошо освещены в течение всей зимы. "Здесь также достаточно пространства и приватности. Здесь нет такого, как на столичных лыжных трассах, где лыжник на лыжнике - обычная картина", - говорит он.

В последние годы в Ида-Вирумаа значительно увеличилось количество спортивных объектов. Ниже представлен краткий обзор основных видов спорта и мест, где ими могут заниматься как жители Ида-Вирумаа, так и приезжие любители спорта.

Лыжный спорт

Алутагузеский центр оздоровительного спорта в Паннъярве - излюбленное место в Ида-Вирумаа как для любителей, так и для профессиональных спортсменов. Очень хорошие возможности для катания на лыжах предлагает также спортцентр Эккекюла на Пяхклимяэ в Нарве. Лыжные трассы есть также в Йыхвиском парке, лесопарке Кохтла-Ярве, Кивиылиском центре приключенческого отдыха, Мяэтагузе, Ийзаку, Вока, Синимяэ, Нарва-Йыэсуу и многих других местах. Подробную информацию о состоянии трасс можно найти на сайте terviserajad.ee.

Лучшие возможности для катания на горных лыжах и сноуборде в Эстонии - в Кивиылиском приключенческом центре.

Катание на коньках

В Ида-Вирумаа есть два катка - в Кохтла-Ярве и Нарве. Помимо тренировок по хоккею и фигурному катанию, на катках выделено определенное время, когда все желающие могут покататься. Также можно взять коньки напрокат.

Плавание

За последние годы в Ида-Вирумаа были построены два новых плавательных бассейна. Самый новый находится в спортивном центре "Wiru", который был построен несколько лет назад и в своем 25-метровом бассейне уже принимал чемпионаты Эстонии. В Нарве новый бассейн находится в здании Академии внутренней обороны. Любителей плавания также ждут в бассейнах Силламяэского спортивного центра и Йыхвиской Кесклиннаской школы.

Йыхвиский стадион Хейно Липпа.
Йыхвиский стадион Хейно Липпа. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Легкая атлетика

Стадион Хейно Липпа, строительство которого завершилось в Йыхви несколько лет назад, несмотря на свою молодость, занимает заметное место на легкоатлетической карте. Это единственный стадион в мире, где двое мужчин, чемпион мира Кристьян Чех и олимпийский чемпион Даниэль Столь, в одном соревновании метнули диск дальше 71 метра. На том же стадионе Карл Эрик Назаров установил новый рекорд Эстонии в беге на 100 метров.

В Вока также отремонтирован стадион с 400-метровым кругом, а Ийзакуский стадион этим летом получит новую крышу. Обновленные школьные стадионы с меньшим беговым кругом есть в Кохтла-Ярве, Тойла, Нарве, Йыхви и Иллука.

Зимой бег в помещении возможен в Ахтмеском легкоатлетическом холле, где есть 150-метровый беговой круг.

Для бега и прогулок в Ида-Вирумаа имеется множество разнообразных троп: лесные и парковые тропы, пешеходные и велосипедные дорожки. В качестве особых мест с незабываемыми видами можно рекомендовать речной променад в Нарве и береговой променад в Силламяэ, а также песчаные пляжи Нарва-Йыэсуу или северного побережья Чудского озера.

Тренажерный зал в йыхвиском бизнес-центре "Tsentraal".
Тренажерный зал в йыхвиском бизнес-центре "Tsentraal". Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Игры с мячом, аэробика и другие занятия в помещении

Благоустроенные холлы для спортивных занятий в закрытых помещениях есть в Кохтла-Ярве, Йыхви, Силламяэ, Нарве и других местах. Одним из самых популярных тренажерных залов является круглосуточный тренажерный зал, открывшийся в прошлом году в йыхвиском бизнес-центре "Tsentraal".

Велоспорт

Для катания на горных велосипедах лучше всего подходят Кивиылиский центр приключенческого отдыха и спортивный центр Эккекюла в Нарве. Но есть также увлекательные и подходящие лесные маршруты в Паннъярве и на некоторых походных тропах.

За последние годы в Ида-Вирумаа были построены десятки километров новых велосипедных дорожек. В том числе между Нарвой и Нарва-Йыэсуу, а также между Кохтла-Ярве и Йыхви.

Диск-гольф

Диск-гольф также стал одним из самых популярных видов отдыха в Ида-Вирумаа, здесь построено множество трасс для диск-гольфа. Самая новая из них находится в городском парке Кохтла-Ярве. Самые популярные трассы, на которых также проводились международные соревнования, расположены в Паннъярве и Мяэтагузе. Кроме того, в диск-гольф можно поиграть в Ийзаку, Кийкла, Вока, Кохтла-Нымме, Тудулинна и Кивиыли. 

Айдуский центр водного спорта.
Айдуский центр водного спорта. Фото: Aidu.ee

Водные виды спорта

Айдуский водноспортивный центр, построенный на бывшем сланцевом карьере, - увлекательное место для катания на каноэ и лодках. В конце прошлого года там было завершено строительство обслуживающего здания.

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