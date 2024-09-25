Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 26 сентября по 3 октября.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.09-03.10 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Пятница, 27 сентября
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Narva - linn, mille me kaotasime" / "Нарва - город, который мы потеряли". Спектакль на эстонском языке, с субтитрами на русском языке. Билет - 13-19 евро.
Суббота, 28 сентября
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 11.00 - полчаса органной музыки от Светланы Веренич, 14.00 - концерт Маарьи-Лийс Илус (билет - 2-5 евро).
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Йыхви в рамках Михайловской ярмарки в литературной палатке Йыхвиской центральной библиотеки в 12.00 Мадис Туудер и Ивика Майдре представляют книгу "Narva-Jõesuu teejuht". С 10.00 до 16.00 - дешевая распродажа прочитанных книг.
* В Сакаском народном доме в 18.00 - благодарственный концерт на пикниковой сцене для всех любителей музыки. Вход бесплатный. Открыто кафе. Информация по тел. 514 3930.
* В Нарвском замке в зале Рефектория в 19.00 - концерт "Klaveriduo". Выступают Йохан Рандвере и Юстас Шервеникас (Литва). В программе: Равель, Рахманинов, Сен-Санс и др. Билет - 5 и 7 евро.
Воскресенье, 29 сентября
* В Нарве в парке "EV100" в 15.00 - Нарвский праздник танца.
* В Тойласком общественном доме в 17.00 - "... ja Toila kuused kohavad" / "...Селенье в ёловых лесах!", спектакль Тойлаского народного театра. Билет - 10 евро.
Понедельник, 30 сентября
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Kalevipojad - Made In Finland!", спектакль театра "Vana Baskin". Играют Ян Ууспыльд, Индрек Таальмаа, Отт Сепп. Билет - 23-26 евро.
Вторник, 1 октября
* В Йыхви в торговом центре "Pargi Keskus" в 16.00 - "Muusikasild üle muusikaväljaku", концерт, посвященный Международному дню музыки. Выступают учителя и ученики Йыхвиской музыкальной школы.
* В Нарве в торговом центре "Astri" с 17.30 до 17.50 в рамках Международного дня музыки - первый в Ида-Вирумаа флешмоб симфонического оркестра, в котором примут участие музыканты Нарвского симфонического оркестра.
Четверг, 3 октября
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 13.00 - концерт учителей Ахтмеской и Кохтла-Ярвеской школ искусств, посвященный Дню пожилых людей. Вход бесплатный.
СПОРТ
Четверг, 26 сентября
* На Силламяэском стадионе в 15.00 - легкоатлетический этап юношеской Золотой лиги Ида-Вирумаа.
Пятница, 27 сентября
* У Люганузеского народного дома в 17.30 - этап Пюссиского серийного бега.
* В Йыхвиском спортхолле в 19.00 - народная лига Ида-Вирумаа по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" - БК "HITO"/"Elvarem".
* В Силламяэ в спортцентре "Калев" в 19.30 - народная лига Ида-Вирумаа по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium" - "Lüganuse".
Суббота, 28 сентября
* В Кохтла-Ярве в спортцентре "Wiru" в 11.00 - открытый чемпионат города Кохтла-Ярве по плаванию на длинной воде.
* В Кохтла-Ярве на Ярвеском поле с искусственным газоном - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: 12.00 - "Kohtla-Järve linnameeskond" - ФК "Maardu Aliens", 17.00 - ФК "Lootus" (Кохтла-Ярве) / "Järve jalgpallikool" - ФК "Järva-Jaani".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
Воскресенье, 29 сентября
* На Вокаском стадионе в 11.00 - командный чемпионат Ида-Вирумаа по петанку, смешанный триплет.
* В Нарве на стадионе "Фама" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - "Paide linnameeskond".
* В Силламяэ на стадионе "Калев" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - "Viimsi JK II".
Среда, 2 октября
* В Нарве на острове Кренгольм в 17.00 - этап Ида-Вирумааских веловечеров.
Четверг, 3 октября
* В Кохтла в 19.30 - старт XI Ида-Вирумааского ночного ориентирования. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Четверг, 26 сентября
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - "Malta muljed ja maitsed" / "Впечатления и вкусы Мальты": впечатления членов общины от Мальты, приготовлением блюд из морепродуктов руководит Марика. Плата за участие - 5 евро, платить наличными на месте.
Пятница, 27 сентября
* В Вирумааском колледже Таллиннского технического университета с 18.00 до 21.00 - Ночь ученых. Научный театр и ракета с катапультой, поделимся трюками, упрощающими повседневную жизнь, представим роботов, умные вещи и многое другое. В 19.00 в научном кафе "Ahhaa" ученый Яспер Адамсон расскажет о влиянии деятельности человека на окружающую среду в целом и на водную среду в частности, в том числе о необходимости воды для живых организмов. Программа полностью: taltech.ee/virumaa/uritused. Вход бесплатный.
* В кафе Кохтла-Ярвеского центра культуры в 18.00 - "Art & Chai", чайный вечер для творческих людей: мастер-класс "Текстурная картина шпаклевкой", чай и сладости. Количество мест ограничено. Регистрация обязательна! Информация и регистрация по тел. 336 6169. Билет - 15 евро.
Суббота, 28 сентября
* В Йыхви в центре города с 10.00 до 15.00 - XV Михайловская ярмарка.
* В порту Нарва-Йыэсуу с 10.00 до 17.00 - фестиваль миноги: ярмарка, мастерские, суп из миноги, лекция, в 14.30 выступает "Curly Strings".
* В Мяэтагузеском народном доме с 10.00 до 12.00 - веселое детское утро: праздник в джунглях. Захватывающие игры и мастерские. При желании на мероприятие можно прийти в костюме. На месте будет фотостена, где можно сделать свои собственные фотографии. Приглашаются дети дошкольного и младшего школьного возраста, могут принять участие и родители.
Вторник, 1 октября
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - салонный вечер с музыкальными викторинами. Гость - Тыну Раадик.
* В Йыхви в зале для боулинга в 19.00 - музыкальная викторина, команды до пяти человек.
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