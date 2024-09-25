МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 26.09-03.10 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Пятница, 27 сентября

Режиссер спектакля "Нарва - город, который мы потеряли" Юлия Ауг. Фото: Ilja Smirnov / Põhjarannik

* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Narva - linn, mille me kaotasime" / "Нарва - город, который мы потеряли". Спектакль на эстонском языке, с субтитрами на русском языке. Билет - 13-19 евро.

Суббота, 28 сентября

* В Йыхви в церкви святого Михаила в 11.00 - полчаса органной музыки от Светланы Веренич, 14.00 - концерт Маарьи-Лийс Илус (билет - 2-5 евро).

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат. Информация по тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Йыхви в рамках Михайловской ярмарки в литературной палатке Йыхвиской центральной библиотеки в 12.00 Мадис Туудер и Ивика Майдре представляют книгу "Narva-Jõesuu teejuht". С 10.00 до 16.00 - дешевая распродажа прочитанных книг.

* В Сакаском народном доме в 18.00 - благодарственный концерт на пикниковой сцене для всех любителей музыки. Вход бесплатный. Открыто кафе. Информация по тел. 514 3930.

* В Нарвском замке в зале Рефектория в 19.00 - концерт "Klaveriduo". Выступают Йохан Рандвере и Юстас Шервеникас (Литва). В программе: Равель, Рахманинов, Сен-Санс и др. Билет - 5 и 7 евро.

Воскресенье, 29 сентября

* В Нарве в парке "EV100" в 15.00 - Нарвский праздник танца.

* В Тойласком общественном доме в 17.00 - "... ja Toila kuused kohavad" / "...Селенье в ёловых лесах!", спектакль Тойлаского народного театра. Билет - 10 евро.

Понедельник, 30 сентября

"Kalevipojad - Made In Finland!", спектакль театра "Vana Baskin". Фото: Vana Baskini teater

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Kalevipojad - Made In Finland!", спектакль театра "Vana Baskin". Играют Ян Ууспыльд, Индрек Таальмаа, Отт Сепп. Билет - 23-26 евро.

Вторник, 1 октября