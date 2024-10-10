Член Рийгикогу построит в Ида-Вирумаа завод по производству досок

"Ishaya" - это одна из тех фирм, которые получили в этом году пособие из фонда справедливого перехода для создания новых промышленных предприятий в Ида-Вирумаа. Размер пособия превышает 5,9 миллиона евро, что покрывает около половины затрат на строительство завода - общая инвестиция достигает 12 миллионов евро. "Скажем честно, что пособие - это важное дело. Иначе не взялся бы здесь за это", - признался Тамм.