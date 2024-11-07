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Министр регионального развития: закрытие Йыхвиского дома суда неразумно

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Йыхвиский дом суда могут закрыть с 2026 года, если Вируский уездный суд, находящийся в подчинении Министерства юстиции, примет такое решение.
Йыхвиский дом суда могут закрыть с 2026 года, если Вируский уездный суд, находящийся в подчинении Министерства юстиции, примет такое решение. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Министр регионального развития и сельского хозяйства уроженка Ида-Вирумаа Пирет Хартман заявила в понедельник в посвященном региональной политике выступлении перед Рийгикогу, что закрывать Йыхвиский дом суда Вируского уездного суда неразумно.

ЙЫХВИСКИЙ ДОМ СУДА

  • 4-этажное здание было построено в начале 2011 года
  • Площадь здания - 3917 кв. м
  • В здании разместились уголовный и гражданский суды Вируского уездного суда, Йыхвиский суд Тартуского административного суда, Вируская окружная прокуратура и отдел уголовного надзора Вируской тюрьмы
  • Владельцем здания является связанное с построившей его фирмой "Fund Ehitus" ТОО "Õigusmaja", заключившее договор аренды с АО "Riigi Kinnisvara", у которого здание, в свою очередь, арендует Министерство юстиции

Депутат Рийгикогу Арво Аллер (EKRE) на инфочасе упрекнул Хартман в том, что правительство занимается региональной политикой только на словах, а на деле мы видим совершенно обратное, как в Ида-Вирумаа постоянно закрываются учреждения. Он привел в пример закрытие гимназий в Кивиыли, Тойла и Ийзаку, а также решение кассы по безработице закрыть с нового года свои отделения в Кивиыли и Силламяэ.

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