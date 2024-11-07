Министр регионального развития: закрытие Йыхвиского дома суда неразумно

Депутат Рийгикогу Арво Аллер (EKRE) на инфочасе упрекнул Хартман в том, что правительство занимается региональной политикой только на словах, а на деле мы видим совершенно обратное, как в Ида-Вирумаа постоянно закрываются учреждения. Он привел в пример закрытие гимназий в Кивиыли, Тойла и Ийзаку, а также решение кассы по безработице закрыть с нового года свои отделения в Кивиыли и Силламяэ.