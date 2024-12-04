Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 5 по 12 декабря.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.12-12.12 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 5 декабря
* В Нарвской центральной библиотеке в 17.00 - презентация книги Мярта Трейера "Ära. Laulud laokil inimesest".
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.30 - "Колесо - еще не автомобиль", спектакль взрослой группы "Театра ЯРГ". Вход свободный.
Пятница, 6 декабря
* В Кохтла-Нымме в кафе Эстонского шахтного музея в 17.30 - презентация книги Мярта Трейера "Ära. Laulud laokil inimesest". Плата за участие - 5 евро наличными на месте. Подробности: тел. 5342 8705, Леа Ранд.
* В Нарве по ул. Хайгла, 6-125 в 18.00 - "КвАРТирник" с Алексеем Юлле, который представит свою авторскую песню. Билет - 5 евро.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - открытие фотовыставки Александра Ивашкевича "Сегодняшний взгляд из прошлого" и встреча с автором. Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Твоя тень", спектакль театра теней "Teulis". Билет - 26,60-46,60 евро.
Суббота, 7 декабря
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Происшествие в Стране гномов", новогоднее представление театра "Туулевески". Билет - 13 евро.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: рождественская суматоха, мастерим рождественские открытки. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 13.00 - открытие выставки "Ступени к мастерству" художественной студии "Ступени".
* В Йыхвиском концертном доме в 16.00 - "Keerleb aeg me ümber" / "Время крутится вокруг нас", концерт, посвященный 60-летию женской группы народного танца "Gevi". В гостях - группа народного танца "Jõhvikamoos" и малыши из детского сада "Kalevipoeg". После концерта состоится презентация биографической книги о бывшей руководительнице "Gevi" и почетном гражданине Йыхви Хелью Тори "Räägime Heljust". Каждому желающему - книга бесплатно. Вход свободный, открыт ящик для пожертвований.
* В клубе "Сомпа" с 18.00 - "Sompa Rock". В 19.00 - "Dochka Bossa" и "Hali-Gali Band". Дискотека до полуночи.
Воскресенье, 8 декабря
* В Люганузеском народном доме в 13.00 - концерт второго воскресенья адвента: Трийн Леллеп и Микк Лангепроон.
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 17.00 - концерт хора "Voka Vokaal" и хора "Kari" (Таллинн). Бесплатно.
* В Ийзакуском народном доме в 18.00 в рамках Вирумааского музыкального фестиваля - концерт адвента. Выступают Вирго Велди (саксофон), Павло Балакин (бас), Яан Отс (рояль). Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт Венского филармонического Штраус-оркестра. Билет - 24,60-50,60 евро.
Понедельник, 9 декабря
* В Йыхвиском концертном доме в 18.00 - концерт "Väike laul suurele lavale" / "Маленькая песня для большой сцены". На концерте прозвучат песни юношеского конкурса авторской песни Эстонии "Маленькая песня для большой сцены". Певцам аккомпанирует сводный оркестр в составе молодежного оркестра Кохтла-Ярвеской гимназии и камерного оркестра Пыльтсамааской музыкальной школы. Авторы оркестровых аранжировок - Тынис Кырвитс и Сийм Аймла. Вход бесплатный.
Вторник, 10 декабря
* В Кохтла-Ярвеском читальном зале (ул. Тууслари, 19) в 16.00 - "В ожидании Рождества", рождественский концерт учащихся и преподавателей Кохтла-Ярвеской школы искусств.
* В Пюхайыэской церкви в 19.00 - концерт "Jõulud Pühajõel" / "Рождество в Пюхайыэ": Роберт Линна (вокал), Якко Мальтис (вокал, клавишные), хор "Voka Vokaal". Билет - 8 евро. Оденьтесь потеплее.
* В Нарве в центре "Vaba Lava" в 19.00 - "Aabitsa kukk", спектакль театра "Vana Baskini Teater". Билет - 20,60-23,60 евро.
Среда, 11 декабря
* В Кивиылиском народном доме в 19.00 - "Aabitsa kukk", спектакль театра "Vana Baskini Teater". Билет - 20-23 евро.
Четверг, 12 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.15 - концерт малышей Тойлаской гимназии "Päikesekillukesed".
СПОРТ
Пятница, 6 декабря
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 18.30 - народная лига по баскетболу: "Sillamäe gümnaasium" - БК "Karjamaa" (Йыхви).
* В Йыхвиском спортхолле в 20.00 - народная лига по баскетболу: "Jõhvi gümnaasium" - "Toila".
Суббота, 7 декабря
* Перед Кохтла-Ярвеским центром культуры в 10.30 - приключенческий поход, дистанция ~18 километров. Информация и регистрация: www.elamusretked.ee.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 15.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по боксу; полуфиналы.
* В Нарвском спортцентре в 14.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: "Narva United FC" - "Tartu Ravens Futsal".
* В Нарве (центр соревнования - в торговом центре "Фама") в 16.00 - Нарвский ночной забег. Информация: www.eestimaraton.ee.
* В Нарвском ледовом холле в 16.30 - чемпионат Эстонии по хоккею: "Narva PSK" - ХК "Everest" (Кохтла-Ярве).
* В Йыхвиском спортхолле в 17.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, лига мастеров: ФК "Phoenix" (Йыхви) - "Rummu Dünamo".
Воскресенье, 8 декабря
* В Вокаском холле для петанка в 11.00 - серийный турнир по петанку для пар.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 12.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по боксу; финалы.
* В Нарвском спортцентре в 15.00 - чемпионат Эстонии по футзалу, первая лига: "Narva United FC II" - "Kadrina Vitamin Well".
* В Кохтла-Ярвеском ледовом холле в 16.00 - чемпионат Эстонии по хоккею: СК "Viru Sputnik" (Кохтла-Ярве) - ХК "Panter" / ХК "Tornaado" (Таллинн).
Понедельник, 9 декабря
* В Ийзакуской гимназии в 19.45 - народная лига по баскетболу: БК "HITO" / "Elvarem" - "Jõhvi gümnaasium".
РАЗНОЕ
Четверг, 5 декабря
* В Силламяэской библиотеке в 10.00 - "Пенсионная грамотность", лекция советника Министерства социальных дел.
Пятница, 6 декабря
* В Белом зале Кохтла-Ярвеского Музея сланца в 14.00 - предрождественская мастерская гномов: рождественские венки. Мастерская бесплатная, некоторые дополнительные материалы можно приобрести на месте.
Суббота, 7 декабря
* В Нарвской центральной библиотеке с 10.00 до 15.00 - рождественская ярмарка.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры с 12.00 до 16.00 - рождественская ярмарка. Вход свободный.
* В каминном зале Куремяэской библиотеки в 11.00 - рождественская мастерская общества Пухату.
Воскресенье, 8 декабря
* В Нарвской крепости с 11.00 до 13.00 на русском языке и с 14.00 до 16.00 на эстонском языке - детская рождественская программа "Рождество в замке - 2024". Информация: www.narvamuuseum.ee.
* В Нарве на Ратушной площади с 12.00 до 18.00 - ярмарка адвента.
* Во дворе Куртнаского молодежного центра с 14.00 до 17.00 - "Anname jõuludele hoogu", второе воскресенье адвента: шествие с фонарями, выступления, маленькая ярмарка и лотерея, украсим елку свечами, катание на лошадях.
* В Тудулиннаском общинном доме с 14.00 до 16.00 - рождественское кафе. Благодарственное мероприятие "Tudulinna Kultuurikants" (НКО "Оплот культуры Тудулинна"). Подведем итоги уходящего года, поблагодарим помощников, поговорим об истории и будущем Тудулинна. Для сопровождения беседы предлагаем горячий кофе и чай с закусками. Приглашаем всех желающих, вход свободный.
Вторник, 10 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 13.00 - лекция Тойво Хауга о художественных тайнах замка Ору. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
* В Ийзакуской библиотеке с 14.00 до 16.00 - мастер-класс ловких пальчиков. Изготавливаем подарочные пакеты и конверты. Плата за участие - 1 евро (материалы и инструменты).
Среда, 11 декабря
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 Эне Раудар поделится впечатлениями о летней поездке в Голландию. Информация: тел. 337 0444, Катрин Рего.
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