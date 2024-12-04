МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 05.12-12.12 Куда пойти в будни и на выходных

КУЛЬТУРА

Четверг, 5 декабря

* В Нарвской центральной библиотеке в 17.00 - презентация книги Мярта Трейера "Ära. Laulud laokil inimesest".

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 18.30 - "Колесо - еще не автомобиль", спектакль взрослой группы "Театра ЯРГ". Вход свободный.

Пятница, 6 декабря

* В Кохтла-Нымме в кафе Эстонского шахтного музея в 17.30 - презентация книги Мярта Трейера "Ära. Laulud laokil inimesest". Плата за участие - 5 евро наличными на месте. Подробности: тел. 5342 8705, Леа Ранд.

* В Нарве по ул. Хайгла, 6-125 в 18.00 - "КвАРТирник" с Алексеем Юлле, который представит свою авторскую песню. Билет - 5 евро.

Александр Ивашкевич устраивал свою фотовыставку в Кохтла-Ярве девять лет назад, в библиотечном зале был аншлаг. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 17.00 - открытие фотовыставки Александра Ивашкевича "Сегодняшний взгляд из прошлого" и встреча с автором. Вход свободный.

Teulis Shadow Theatre. Фото: Piletilevi

* В Йыхвиском концертном доме в 19.00 - "Твоя тень", спектакль театра теней "Teulis". Билет - 26,60-46,60 евро.

Суббота, 7 декабря

* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 11.00 - "Происшествие в Стране гномов", новогоднее представление театра "Туулевески". Билет - 13 евро.

* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - детский чат: рождественская суматоха, мастерим рождественские открытки. Информация: тел. 337 0536, Реэт Калдур.

* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 13.00 - открытие выставки "Ступени к мастерству" художественной студии "Ступени".

"Gevi". Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik