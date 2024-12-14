Центристы в Нарве де-факто сколотили новую правящую коалицию и готовят новое недоверие

Новую коалицию в Нарвском городском собрании формируют центристская фракция "Keskerakond" и члены других фракций - еще две группы депутатов, которые в ноябре не захотели участвовать в коалиционном союзе Катри Райк и Михаила Стальнухина. Та коалиция, напомним, начиналась в ноябре со скандала республиканского масштаба и в том же месяце потерпела фиаско.

Председатель фракции "Keskerakond" Алексей Евграфов заверил, что у новой коалиции уже набирается достаточно сторонников, чтобы сформировать большинство в горсобрании, где всего 31 депутатское место.

По словам Евграфова, новая коалиция будет представлена в середине следующей недели - до очередного заседания Нарвского горсобрания 19 декабря.

Также он подтвердил, что новая коалиция начнет со смены председателя горсобрания. Напомним, ныне председательствующую Татьяну Стольфат успела избрать на эту должность коалиция Катри Райк и Михаила Стальнухина, просуществовавшая всего две недели. Вероятно, на заседании 19 декабря будет заявлено о недоверии Стольфат.

- Председателем городского собрания хотелось бы видеть представителя той команды, которая будет составлять новую коалицию, - подтвердил Евграфов.