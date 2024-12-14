Нарве на следующей неделе будет представлена новая управляющая городом коалиция, которая обойдется без Катри Райк и Михаила Стальнухина, ранее неудачно вступивших в свой собственный политический брак.
Центристы в Нарве де-факто сколотили новую правящую коалицию и готовят новое недоверие
Новую коалицию в Нарвском городском собрании формируют центристская фракция "Keskerakond" и члены других фракций - еще две группы депутатов, которые в ноябре не захотели участвовать в коалиционном союзе Катри Райк и Михаила Стальнухина. Та коалиция, напомним, начиналась в ноябре со скандала республиканского масштаба и в том же месяце потерпела фиаско.
Председатель фракции "Keskerakond" Алексей Евграфов заверил, что у новой коалиции уже набирается достаточно сторонников, чтобы сформировать большинство в горсобрании, где всего 31 депутатское место.
По словам Евграфова, новая коалиция будет представлена в середине следующей недели - до очередного заседания Нарвского горсобрания 19 декабря.
Также он подтвердил, что новая коалиция начнет со смены председателя горсобрания. Напомним, ныне председательствующую Татьяну Стольфат успела избрать на эту должность коалиция Катри Райк и Михаила Стальнухина, просуществовавшая всего две недели. Вероятно, на заседании 19 декабря будет заявлено о недоверии Стольфат.
- Председателем городского собрания хотелось бы видеть представителя той команды, которая будет составлять новую коалицию, - подтвердил Евграфов.
Он пока не захотел называть имя того, кого новая коалиция выдвинет в председатели городского собрания взамен Стольфат. Недавно "Северное побережье" писало, что таковым может стать депутат Владимир Жаворонков. Сам Жаворонков, в 2021 году избиравшийся в составе команды Райк, нынче высказывался резко против ее коалиции со Стальнухиным и при этом, будучи сам беспартийным, симпатизировал нынешним нарвским центристам, во главе которых стоит Евграфов.
- Происходит обновление здесь Центристской партии и очищение ее рядов, что я очень сильно приветствую, - говорил Жаворонков в начале декабря в комментарии "Северному побережью".
Владимир Жаворонков уже был председателем Нарвского горсобрания с 11 января 2022 года по 23 февраля 2023 года.
Над формированием новой коалиции в городском собрании нынче работает и действующий мэр Нарвы Яан Тоотс, являющийся также вице-председателем Центристской партии Эстонии.
- С ним мы работаем в очень плотной связке, и с теми коллегами, которые готовы присоединиться к нам в коалиции, в том числе и мэр активно ведет переговоры, - рассказал Евграфов об участии Тоотса в депутатских делах.
На уходящей неделе, а именно 11 декабря, Нарвская горуправа во главе с мэром Яаном Тоотсом приняла ряд постановлений, касающихся участия депутатов горсобрания в советах муниципальных предприятий. Это считается раздачей оплачиваемых мест и обязанностей тем людям, в ком новая коалиция заинтересована.
- Мы начали работать новой коалицией, - прокомментировал Тоотс, подтверждая, что новая правящая коалиция в Нарве фактически уже существует, хотя формально и поименно пока еще не объявлена.