Главный редактор "Северного побережья" Эрик Гамзеев удостоен пресс-премии за лучший очерк, из опубликованных в прошлом году в уездных газетах.
Статья Эрика Гамзеева признана лучшей среди очерков
Победителем в категории очерк, опубликованный в уездном издании, Эрика Гамзеева признали за вышедшую в "Северном побережье" 20 апреля статью "Kohtla-Järve abilinnapea kultuuri alal tunnistab, et Eesti kultuur on tema jaoks tume maa" ("Денис Шалкаускас об эксперименте в качестве вице-мэра: Я благодарен, что получил такую возможность").
Это интервью Гамзеев взял у покинувшего на сегодня должность вице-мэра по культуре, образованию и спорту Дениса Шалкаускаса. Из этого интервью следует, что отвечающий за культуру высокопоставленный кохтла-ярвеский чиновник ничего не слышал об известнейших деятелях культуры Эстонии, не бывал на певческом празднике и празднике танца, а также не знает историю эстонской культуры.
Исполнительный руководитель медиасоюза Вяйно Коорберг сказал, объявляя победителя, что "это - элегантное интервью с вице-мэром Кохтла-Ярве, которое очень театральное".
Эрик Гамзеев отметил, что это интервью с увлеченным бегуном Денисом Шалкаускасом показало, что происходит, если очень достойный в своей области деятельности человек оказывается из-за комбинации местных политиков на неподходящей для него должности. "Это привлекло внимание к нескольким темам. С одной стороны, показало, насколько безответственно на местном уровне распределяют важные должности. Главное, чтобы речь шла о человеке из своего лагеря. А является ли он компетентным для данной должности, не имеет вообще никакого значения".
Во-вторых, всплыл вопрос, как в сегодняшней Эстонии может закончить гимназию, получить университетский диплом и занять должность вице-мэра одного из крупнейших городов Эстонии человек, у которого отсутствуют элементарные знания о культуре Эстонии. "Разумеется, выявление такого факта привлекло большое внимание по всей республике", - сказал он.
Статьи Эрика Гамзеева выбрали также номинантами на премию в категориях новостей и мнений, опубликованных в уездных газетах в прошлом году. Номинантом в категории лучшая новостная статья в уездном издании в 2024 году выбрали опубликованную 30 сентября в "Северном побережье" новость "Кохтла-Ярвеское горуправление назначило в совет водного предприятия осужденного за мошенничество депутата". В ней говорится о том, как кохтла-ярвеская городская власть назначила представлять город в совете "Järve Biopuhastus" осужденного за причинение городу ущерба Евгения Салтыкова, который, будучи предпринимателем, сумел также избежать уплаты налогов.
Номинантом в категории опубликованных в уездных газетах мнений выбрали статью Гамзеева "Зеленый поворот должен радовать людей, а не злить", вышедшую в номере "Северного побережья" от 3 июля и рассказывающую о том, как зеленый поворот нанес болезненные удары по жителям Ида-Вирумаа.
Илью Смирнова выбрали номинантом с опубликованной 9 ноября в русскоязычном издании "Северного побережья" новостью "Новую котельную для Нарвы построят за четыре года, а сланцевый котел остынет уже этой весной", рассказывающей о вызванной зеленым поворотом высокой цене тепла в Нарве.