Это интервью Гамзеев взял у покинувшего на сегодня должность вице-мэра по культуре, образованию и спорту Дениса Шалкаускаса. Из этого интервью следует, что отвечающий за культуру высокопоставленный кохтла-ярвеский чиновник ничего не слышал об известнейших деятелях культуры Эстонии, не бывал на певческом празднике и празднике танца, а также не знает историю эстонской культуры.

Исполнительный руководитель медиасоюза Вяйно Коорберг сказал, объявляя победителя, что "это - элегантное интервью с вице-мэром Кохтла-Ярве, которое очень театральное".

Эрик Гамзеев отметил, что это интервью с увлеченным бегуном Денисом Шалкаускасом показало, что происходит, если очень достойный в своей области деятельности человек оказывается из-за комбинации местных политиков на неподходящей для него должности. "Это привлекло внимание к нескольким темам. С одной стороны, показало, насколько безответственно на местном уровне распределяют важные должности. Главное, чтобы речь шла о человеке из своего лагеря. А является ли он компетентным для данной должности, не имеет вообще никакого значения".