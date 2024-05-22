Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 23 по 30 мая.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.05-30.05 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 23 мая
* На площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры - XXI праздник песни и танца малышей "Ребенок Эстонии": 10.00 - шествие от здания Кохтла-Ярвеского городского управления, 10.15 - концерт на площади перед Кохтла-Ярвеским центром культуры. В случае дождливой погоды мероприятие пройдет в центре культуры. Принимают участие воспитанники детских садов Кохтла-Ярве. Вход свободный.
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 15.30 на русском языке и в 17.30 на эстонском языке - презентация книги Катри Райк "Narva jõe-ääre lood. Elmar Kella mälestused" / "Истории нарвских берегов. Воспоминания Эльмара Келля". Каждый участник получит книгу в подарок.
* В Ийзакуском народном доме в 17.30 - отчетное выступление танцевального класса Ийзакуской школы искусств.
Пятница, 24 мая
* В Нарвском Доме детского творчества в 17.30 - отчетный концерт вокальной студии "Шансон".
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 18.30 - русское культурное общество "Надежда" приглашает: концерт "Славянский пазл". Принимают участие творческие коллективы Ида-Вирумаа. Вход свободный.
* В Вокаском народном доме в 18.30 - концерт "Kevadrõõm" / "Весенняя радость". Выступают юные певцы и танцоры Тойлаской гимназии.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Vallatud võtted" / "Скин Флик", спектакль Раквереского театра. По мотивам комедии канадского драматурга Норма Фостера "Skin Flick". Возрастное ограничение - 16+. Билет - 18-24 евро.
Суббота, 25 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 12.00 - чат-комната тети Реэт для детей 4-10 лет: с мамой и папой по Эстонии.
* На летней сцене Кохтла-Ныммеского народного дома в 12.00 - Ида-Вирумааский день танца бабушек. В гостях - смешанный ансамбль "Таммику", группа народного танца "Lausa Lust" и музыкант Риво Рехе. Вход свободный.
* В Йыхвиском концертном доме в 13.00 - благотворительный концерт "Loominguline mina ja minu pere".
* В Йыхви в церкви святого Михаила в 14.00 - открытие выставки "Николай Рерих - 150". Выставка открыта до 15 сентября.
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 14.00 - отчетный концерт танцевальной студии "Жемчужина".
* В Силламяэском центре культуры в 15.00 - "Loovuse allikas", концерт, посвященный 25-летию украинского землячества Силламяэ "Водограй". Вход свободный.
* В Нарва-Йыэсуу в Белом зале в 17.00 - лекция философского клуба "Сократ и МЫ". Лектор - профессор философии Елена Сергейчик.
Воскресенье, 26 мая
* В Нарве в Доме культуры "Ругодив" в 17.00 - "Баба-Мора", спектакль Русского театра (синхронный перевод на эстонский язык). Билет - 10,40-13 евро.
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 18.00 - "Imeline Ruja", концерт Маргуса Вахера. Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 17.00 - от Йыхвиской библиотеки, 17.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Информация по тел. 514 3930, Тоомас.
Среда, 29 мая
* В камерном зале Йыхвиского концертного дома в 17.00 - весенний концерт Йыхвиской музыкальной школы.
Четверг, 30 мая
* В Йыхвиской центральной библиотеке в 17.30 - концерт, посвященный 100-летию Булата Окуджавы. Выступают тартусцы Ольга Эйнасто и Эльмет Неуманн (гитара). Билеты (10 евро) в продаже на месте перед концертом. Информация: тел. 558 4247, Тийа Линнард.
СПОРТ
Четверг, 23 мая
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 15.30 - Международный мемориал Хейно Липпа по легкой атлетике. Информация: www.kuldliiga.ee.
* В Вийвиконна с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
Пятница, 24 мая
* На Йыхвиском футбольном стадионе в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая женская лига: ФК "Phoenix" (Йыхви) / ФК "Narva Trans" - ФК "Levadia II" (Таллинн).
Суббота, 25 мая
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" - Ида-Вирумааские игры "Калева": 10.00 - турнир по художественной гимнастике, 11.00 - турнир по баскетболу.
* В шахматном зале Кохтла-Ярвеского Дома спорта в 10.30 - этап серии турниров по быстрым шахматам СК "Диагональ".
* В Витсику в 12.00 - соревнования метателей. Информация: тел. 504 9314, Виллу Пылдма.
* В Вяйке-Пунгерья в 12.00 - открытие парка развлечений "Estonia" и открытый чемпионат Ида-Вирумаа по кроссу.
* В Пюхайыэ в 12.00 - общегосударственный слет гонщиков-ветеранов. 12.00 - заезд Пюхайыэ-Тойла-Вока-Пюхайыэ. 12.30 - у Тойлаской гимназии, 14.00 - на Вокаском стадионе. Заезды на кроссовой трассе - с 16.00.
* В порту Кулгу в 12.30 - этап молодежного чемпионата Эстонии по судомодельному спорту; день 1-й.
* В Силламяэ на поле с искусственным газоном стадиона "Калев" в 13.00 - чемпионат Эстонии по футболу, вторая лига: ФК "NPM Silmet" (Силламяэ) - ФК "Welco II" (Тарту).
Воскресенье, 26 мая
* В Майдла на площадке для наружного волейбола в 10.30 - турнир по волейболу Люганузеской волости.
* В порту Кулгу в 12.30 - этап молодежного чемпионата Эстонии по судомодельному спорту; день 2-й.
* В Кукрузе в 11.30 - VI Забег между двух мостов. Регистрация - до 25 мая. Информация: www.sekundomer.ee.
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 12.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: Кохтла-Ярвеская городская команда - "Märjamaa kompanii".
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Tammeka U21" (Тарту).
* В Нарве на стадионе "Фама" в 12.30 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tartu Kalev".
* На стадионе Кохтла-Ярвеского спортцентра в 19.00 - чемпионат Эстонии по футболу, третья лига: ФК "Lootus" / "Järve jalgpallikool" (Кохтла-Ярве) - ФК "Joker" (Раазику).
Четверг, 30 мая
* В Консу-Ряэтсма с 17.00 до 19.00 открыт старт четверга ориентирования клуба народного спорта "Jõhvikas". Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Пятница, 24 мая
* В Силламяэском центре культуры с 10.00 до 17.30 в рамках 25-летия украинского землячества Силламяэ "Водограй" - "Kultuurilise loovhariduse allikas" / "Источник культурно-творческого образования", международная научно-практическая конференция.
Суббота, 25 мая
* В Кивиыли на центральной площади с 10.00 - День города. Информация и программа: lyganuse.ee.
* В Йыхви с парковки у виадука (с 10.00 до 16.30) стартует экскурсия с гидом в Вийвиконна, Сиргала и голубую лагуну, а также мастер-класс по пивной культуре и изготовлению ароматических свечей на хуторе семьи Саар. Прогулка по прекрасному саду. Плата за участие - 10 евро. Информация и регистрация: тел. 5805 7007, anne.kippar@gmail.com.
* В Нарва-Йыэсуу с 11.00 до 13.00 - "Roheline laupäev" / "Зеленая суббота": вместе уберем улицы и пляж Нарва-Йыэсуу. Сбор у "Konsum". Средствами уборки обеспечат.
* В Нарве в зоне отдыха Йоаорг с 12.00 до 18.00 - дегустационная ярмарка "Narva maitsed" / "Вкусы Нарвы".
* В Народном парке Кохтла-Ярве с 14.00 - День химика. Мероприятия для всей семьи. Главные исполнители вечера: Танель Падар, Биргит Саррап, Уку Сувисте и Геттер Яани. Программа: www.vkg.ee/keemikutepaev2024.
Воскресенье, 26 мая
* В клубе "Ахтме" в 12.00 - детская театрализованно-игровая программа "Праздник "Веселое лето". Билет - 5 евро. Информация по тел. 5858 6426, звонить в рабочие дни с 10.00 до 16.00.
* В клубе "Ахтме" в 17.30 - рабочая комната, где каждая девушка, женщина почувствует себя богиней. На данном мастер-классе будут затронуты такие темы, как позирование, походка, баланс, подача и т.д. И всему этому будем обучаться через танец. Программа разработана для начинающих или имеющих небольшой опыт в танцах. Рабочую комнату проводит танцор и хореограф европейского уровня Amory Tingz Revlon. Возраст: 16+. Билет - 10 евро. Языки: русский и эстонский. Адрес: ул. Марди, 6, Кохтла-Ярве. Тел. 332 2171 (с 11.00 до 13.00). Чтобы принять участие в открытом уроке, нужно зарегистрироваться. Количество мест ограничено. Информация и регистрация: info@ahtmeklubi.ee.
Вторник, 28 мая
* В Куртнаском общественном доме в 18.00 - вечер интеллектуальных игр, посвященный Дню эстонского флага.
Четверг, 30 мая
* В Кийкласком народном доме в 18.00 - впечатления и вкусы Страны восходящего солнца. Готовим суши, слушаем свежие дорожные байки, делаем цветы кусудама. Стоимость участия - 2 евро.
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