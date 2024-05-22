МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 23.05-30.05 Куда пойти в будни и на выходных

* В клубе "Ахтме" в 17.30 - рабочая комната, где каждая девушка, женщина почувствует себя богиней. На данном мастер-классе будут затронуты такие темы, как позирование, походка, баланс, подача и т.д. И всему этому будем обучаться через танец. Программа разработана для начинающих или имеющих небольшой опыт в танцах. Рабочую комнату проводит танцор и хореограф европейского уровня Amory Tingz Revlon. Возраст: 16+. Билет - 10 евро. Языки: русский и эстонский. Адрес: ул. Марди, 6, Кохтла-Ярве. Тел. 332 2171 (с 11.00 до 13.00). Чтобы принять участие в открытом уроке, нужно зарегистрироваться. Количество мест ограничено. Информация и регистрация: info@ahtmeklubi.ee.