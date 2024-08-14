МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.08-22.08 Куда пойти в будни и на выходных

* В разных локациях Ида-Вирумаа с 11.00 до 17.00 - "Улица причудской еды". Открыты домашние кафе и закусочные, где подают блюда местной кухни. Подробная информация - на странице мероприятия в "ФБ".

Фестиваль улицы Пикк. Снимок 2022 года. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

* В Тойла с 12.00 - фестиваль улицы Пикк: домашние кафе, выставки, экскурсии, пикниковый стол и др.

Вторник, 20 августа

* В поселке Синимяэ с 10.00 - семейный день, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики.

Среда, 21 августа

* В Тойла на площади Фёренхофа у мобильного молодежного центра с 14.00 до 18.00 открыта палатка "Brain Games" с популярными настольными и подвижными играми для тестирования и пробных игр.

* В Сакаском народном доме в 19.00 - открытый урок бачаты. Плата за участие: один человек - 15 евро, пара - 20 евро. Предварительная регистрация: toomas@piknikulava.ee. Количество мест ограничено.