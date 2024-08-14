Обзор мероприятий, которые состоятся в Ида-Вирумаа с 15 по 22 августа.
МЕРОПРИЯТИЯ В ИДА-ВИРУМАА, 15.08-22.08 ⟩ Куда пойти в будни и на выходных
КУЛЬТУРА
Четверг, 15 августа
* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.
* Под крышей Нарвского колледжа Тартуского университета в 19.00 - концерт под крышей: трио Тыну Найссоо. Билет - 7-10 евро.
* В Силламяэ на лестнице у центра культуры на Мере пуйестеэ - ночной киносеанс: 21.00 - "Salaaed" / "Таинственный сад", 23.00 - "Sillad Liverpooli" / "Мосты в Ливерпуль". Бесплатно.
Пятница, 16 августа
* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.
* В Йыхвиской городской галерее в 16.15 - открытие выставки живописи и украшений Айно Капста, Кеэзи Каста, Хенри Мардисалу "Elu nagu muinasjutus" / "Жизнь как в сказке".
* В Кохтла-Ярве на площади Вирула в 18.00 и в Йыхви на музыкальной площади в 20.00 - цирковое представление: выступит артист уличного цирка Сильван Улала, приехавший на моноцикле в Эстонию из Франции. Представление бесплатное, добровольное пожертвование по окончании спектакля приветствуется. Пожалуйста, зарегистрируйте свое прибытие на сайте fienta.com как бесплатный билет.
* В Тойла на гриль-террасе ресторана "Mio Mare" "Toila SPA" в 20.00 - "MauMer Duo": Маурицио Д"Агапито и Мерике Сузи. Билет - 15 евро.
* В Силламяэ на лестнице у центра культуры на Мере пуйестеэ - ночной киносеанс: 21.00 - "Hüvasti, NSVL!" / "Прощай, СССР!", 23.00 - "Daaaaaali!". Бесплатно.
Суббота, 17 августа
* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.
* Перед Силламяэским центром культуры в 16.00 и перед Нарвской ратушей в 18.00 - цирковое представление: выступит артист уличного цирка Сильван Улала, приехавший на моноцикле в Эстонию из Франции. Представление бесплатное, добровольное пожертвование по окончании спектакля приветствуется. Пожалуйста, зарегистрируйте свое прибытие на сайте fienta.com как бесплатный билет.
* В Нарве в посольстве Нарвской Венеции (Кулгу, Реммельга теэ, 8) в 18.00 - открытие художественной инсталляции Джилы Свицевич "Captivated in Kulgu" и экскурсия на каноэ по каналам Нарвской Венеции. Мероприятие проводится в рамках проекта Нарвской арт-резиденции (NART) "Narva Venice embassy".
* В Нарве в клубе "Ro-Ro" в 18.00 - фестиваль памяти Виктора Цоя.
Воскресенье, 18 августа
* В Нарва-Йыэсуу с 12.00 до 24.00 - мультипостановка "Hungerburg2024": спектакли, туры, концерты, фильмы, выставки, afterspaa. Программа: www.uusteater.ee/lavastused/hungerburg2024.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 19.00 - "Viru laul 24", концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Выступают: Алика, объединенный молодежный хор Ида-Вирумаа, хор девочек ETV, юношеский хор национальной оперы "Estonia", хоровая студия "So-La-Re", студенты Эстонской академии музыки и театра, музыканты "Eesti interpreetide liit", Нарвский городской симфонический оркестр. Вход бесплатный.
* В Йыхвиском парке в 19.00 - трагикомедия ''Metsas ei kuule su karjumist keegi''. Играют Хельги Салло, Катрин Карисма, Анне Веэсаар. Билеты: предварительно - 26-28 евро, в день спектакля - 30 евро.
Понедельник, 19 августа
* В Нарве в концертном зале "Женева" в 19.00 - "Viru laul 24", концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Вход бесплатный.
* В деревне Сака на пикниковой сцене Пости в 19.00 - ансамбль "Antsud". Билет в день концерта - 20 евро, со значком друга - 15 евро. Билет можно приобрести заранее по цене 15/10 евро, подробности на сайте: piknikulava.ee. Автобус на концерт: 18.00 - от Йыхвиской библиотеки, 18.15 - от "Prestone" (проезд - 5 евро). Работает кафе. Информация по тел. 514 3930, Тоомас. В случае дождя концерт пройдет в Сакаском народном доме.
* На летней эстраде мызы Сака в 19.00 - "Kolm musketäri" / "Три мушкетера", спектакль Театра комедии. На сцене: Марика Королев, Хенрик Норманн и Марика Барабанщикова. Билет - 22-24 евро.
Вторник, 20 августа
* На центральной площади Кивиыли в честь Дня восстановления независимости Эстонской Республики: с 10.00 до 12.00 - культурное кафе, 12.15 - концерт "Palju õnne, Eesti!": Эвелин Самуэль-Рандвере и Йохан Рандвере.
* В Кохтла-Ярвеском центре культуры в 12.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Выступают Неле-Лийс Вайксоо и Мартин Трудников. Вход бесплатный.
* В Нарвской центральной библиотеке в 12.00 - открытие выставки "Eesti riigipead 1918-2016". Выставка открыта до 20 сентября.
* В Йыхвиском парке в 13.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики: Тынис Мяги и Айн Аган.
* В Тойла на певческой эстраде в 14.00 - "Viru laul 24", концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики. Вход бесплатный.
* В Тойла в праздничной палатке в Оруском парке в 17.00 - концерт: "Suured Tüdrukud ja bänd". Билет - 15-17 евро.
* В клубе "Ахтме" в 17.00 - концерт, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики; приглашенный исполнитель Сергей Маасин. Вход бесплатный. Информация по тел. 507 4616.
Среда, 21 августа
* В Нарве на опеной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 19.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - "Andromeda" / "Андромеда" (Латвия), первая в мире барочная опера, реконструированная с помощью искусственного интеллекта (AI). Билет - 30-35 евро.
Четверг, 22 августа
* В Нарве на опеной сцене бывшей Кренгольмской мануфактуры в 20.00 в рамках VIII Нарвских дней оперы - концерт "Bach forever!" / "Бах навсегда!": Эрик Босграаф (блокфлейта; Нидерланды), оркестр "Collegium Musicum Riga" (Латвия). Билет - 20-25 евро.
* В Нарва-Йыэсуу в Светлом парке - ночной киносеанс: 21.00 - "Salaaed" / "Таинственный сад", 23.00 - "Ott Tänak. The Movie". Бесплатно.
СПОРТ
Суббота, 17 августа
* В Йыхвиском общественном доме в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по русским шашкам.
* В порту Тойла в 11.00 - чемпионат Эстонии по джет-спорту (водно-моторный спорт).
* В Кивиыли - Люганузеский народный бег, старт - на центральной площади Кивиыли: 11.45 - забег малышей, 12.10 - 2 км, 12.30 - 5 км и 9 км.
* В Силламяэ в спорткомплексе "Калев" в 16.30 - дружеская встреча по футзалу: ФК "Silla" (Силламяэ) - "Riga FC". Билет - 2-4 евро.
* В Нарве на стадионе "Кренгольм" в 17.00 - чемпионат Эстонии по футболу, лига мастеров: ФК "Narva Trans" - ФК "Tallinna Kalev".
Воскресенье, 18 августа
* В Ийзаку в парке для диск-гольфа в 10.00 - чемпионат Ида-Вирумаа по диск-гольфу; пары. Информация: discgolfmetrix.com/2860531.
Вторник, 20 августа
* На Пюссиской спортплощадке в 10.30 - турнир Люганузеской волости по волейболу.
* В Вокаском Доме спорта в 11.00 - турнир по баскетболу имени Иба Лампа, 3vs3.
Среда, 21 августа
* В Нарве на стадионе "Фама" в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Narva Trans U21" - ФК "Tartu Kalev".
* В Йыхви на стадионе Хейно Липпа в 18.00 - чемпионат Эстонии по футболу, первая лига В: ФК "Phoenix" (Йыхви) - ФК "Kuressaare U21".
Четверг, 22 августа
* В Кохтла-Ярве в 18.00 - открытый чемпионат Йыхви по спортивному ориентированию. Информация: www.rskjohvikas.ee.
РАЗНОЕ
Хозяйка "Белой тыквы" Наталья Вовденко.
Ilja Smirnov
Четверг, 15 августа
* В Нарве в кафе "Белая тыква" (ул. Лаврецова, 8) в 19.00 - спектакль-квест "Падение дома Ашеров". Билет - 27 евро, на двоих человек - 50 евро.
Суббота, 17 августа
* На аэродроме в Ольгина с 10.00 до 20.00 - летные дни Ольгина; день первый. В программе: детская зона и кафе, пробные полеты на тренажере и полеты авиамоделей с инструктором, частные самолеты и полеты на планере и т.д. Программа: narva-joesuu.ee.
* В деревне Атсалама Алутагузеской волости с 10.00 до 15.00 - деревенская ярмарка.
* В разных локациях Ида-Вирумаа с 11.00 до 21.00 - "Улица причудской еды". Открыты домашние кафе и закусочные, где подают блюда местной кухни. Подробная информация - на странице мероприятия в "ФБ".
* В Пяйтеском парке животных с 21.00 до 01.00 - фестиваль света. Световые скульптуры и инсталляции. В 22.00 - концерт: совместное выступление балерин, воздушных акробатов и лошадей. Огненное шоу "Old City Lights". Вечер ведет DJ Koldun из Таллинна.
Воскресенье, 18 августа
* На аэродроме в Ольгина с 10.00 до 15.00 - летные дни Ольгина; день второй. В программе: детская зона и кафе, пробные полеты на тренажере и полеты авиамоделей с инструктором, частные самолеты и полеты на планере и т.д. Программа: narva-joesuu.ee.
* В разных локациях Ида-Вирумаа с 11.00 до 17.00 - "Улица причудской еды". Открыты домашние кафе и закусочные, где подают блюда местной кухни. Подробная информация - на странице мероприятия в "ФБ".
* В Тойла с 12.00 - фестиваль улицы Пикк: домашние кафе, выставки, экскурсии, пикниковый стол и др.
Вторник, 20 августа
* В поселке Синимяэ с 10.00 - семейный день, посвященный Дню восстановления независимости Эстонской Республики.
Среда, 21 августа
* В Тойла на площади Фёренхофа у мобильного молодежного центра с 14.00 до 18.00 открыта палатка "Brain Games" с популярными настольными и подвижными играми для тестирования и пробных игр.
* В Сакаском народном доме в 19.00 - открытый урок бачаты. Плата за участие: один человек - 15 евро, пара - 20 евро. Предварительная регистрация: toomas@piknikulava.ee. Количество мест ограничено.