Дорогое отопление в Нарве: городская власть чешет затылки и думает обратиться к правительству

"Почему мы оказались в такой ситуации? Просто когда другие самоуправления 10-15 лет назад активно занимались этим вопросом, Нарве верилось, что сланец - это навечно. Сейчас мы эту ошибку исправляем, находя другие возможности, какие есть", - высказалась Райк.

Напомним, Департамент конкуренции осенью 2024 года разрешил энергетикам и сетевикам с декабря повысить максимальную цену на теплоэнергию для потребителей в Нарве на приблизительно 48 процентов - с 90 до 133 евро за мегаватт-час, считая с налогом с оборота. Это повышение вызвало народное недовольство, особенно учитывая, что еще во второй половине 2023 года теплотариф резко подскочил на 84 процента.

Вдобавок, с апреля 2025 года максимально разрешенная цена на теплоэнергию для Нарвы опять повысится на 14 процентов, достигнув 152 евро за мегаватт-час.

Однако, согласно решению Департамента конкуренции, нарвский теплотариф должен оставаться на уровне 2023 года в тех случаях, когда компания "Enefit Power" вырабатывает тепло одновременно с электроэнергией на единственном оставшемся в работе 11-м блоке Балтийской электростанции.

Нынешней весной 11-й блок Балтийской электростанции исчерпает свой технический ресурс и должен будет отправиться на ремонт. В работу он вернется, по плану, к декабрю. До того времени отопление и горячее водоснабжение нарвских домов будет обеспечивать только газовая котельная "Enefit Power", где производство теплоэнергии максимально дорогое из-за дорожающего природного газа. Доля цены на газ там достигает 77% от общей стоимости теплоэнергии.

В настоящее время на уровне правительства и госконцерна "Eesti Energia" обсуждается возможность строительства в Нарве ориентировочно к 2028 году новой газовой электростанции, одновременно выполняющей задачу центрального теплоснабжения. Для этого проекта эстонское правительство увеличило акционерный капитал "Eesti Energia" на 100 миллионов евро. Еще ранее сетевое предприятие "Narva Soojusvõrk" кинуло клич предпринимателям, готовым построить для Нарвы какую-нибудь новую котельную или несколько в течение ближайших трех-четырех лет. Притом, никем не гарантировано, что с появлением в Нарве новых станций тарифы изменятся в меньшую сторону.

Другого решения проблемы высокой цены на тепло, кроме как инвестировать в утепление домов и энергосбережение, жителям Нарвы пока не предлагается.