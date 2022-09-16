Президент Эстонии Алар Карис отказал в помиловании 19 заключенным. В том числе, как отмечает новостной портал Rus.err.ee, совершившим жестокие убийства Аугусту Буркевичу и Валерию Геймонену.
Президент отказал преступникам в помиловании
Президент отказал преступникам в помиловании
Алар Карис рассмотрел 19 прошений о помиловании, и все они президентом отклонены.
Как отмечает Rus.err.ee, среди тех, кто ходатайствовал о помиловании, был Аугуст Буркевич, в 2011 году признанный виновным в убийстве двух пожилых женщин в Тартумаа, воровстве и физическом насилии, приговоренный к пожизненному заключению.
Останется в тюрьме и Валерий Геймонен, который в ноябре 2017 года был приговорен к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ.
С полным списком тех, кому президент отказал в помиловании, можно ознакомиться в копии документа ЗДЕСЬ.
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