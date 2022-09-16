Президент отказал преступникам в помиловании

Алар Карис рассмотрел 19 прошений о помиловании, и все они президентом отклонены.

Как отмечает Rus.err.ee, среди тех, кто ходатайствовал о помиловании, был Аугуст Буркевич, в 2011 году признанный виновным в убийстве двух пожилых женщин в Тартумаа, воровстве и физическом насилии, приговоренный к пожизненному заключению.

Останется в тюрьме и Валерий Геймонен, который в ноябре 2017 года был приговорен к 15 годам лишения свободы за жестокое убийство бездомного в столичном районе Ласнамяэ.